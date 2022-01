Comment les investisseurs immobiliers peuvent-ils pérenniser leurs logements locatifs ?

De nombreuses leçons ont été tirées de la pandémie, et les marchés du logement et de la location ont connu des changements dont les investisseurs immobiliers devraient prendre note.

Investir dans une propriété au potentiel d’avenir le plus élevé figure en tête des listes de priorités de la plupart des investisseurs immobiliers. Alors que certains peuvent être sur le marché pour des gains à court terme et des profits rapides, la propriété est généralement considérée comme une classe d’actifs à long terme qui offre des rendements lucratifs et continus à ceux qui investissent judicieusement.

Dans une étude de la Shawbrook Bank, les intentions et les plans d’affaires de nombreux propriétaires locatifs semblent avoir changé. Certains sont certainement motivés par les changements de tendance pendant la pandémie. Ceux qui sont prêts à se concentrer davantage sur ce que recherchent les locataires d’aujourd’hui, ainsi que sur l’évolution des tendances futures, pourraient connaître le plus de succès sur toute la ligne.

Les investisseurs immobiliers envisagent une option de location à court terme

Pendant la pandémie, et certainement une fois que les restrictions de verrouillage ont commencé à s’assouplir mais que les voyages à l’étranger restaient limités, les locations à court terme et les locations de vacances sont devenues de plus en plus populaires.

Même après la réouverture des vacances à l’étranger, un grand nombre de personnes au Royaume-Uni ont opté pour un « séjour » cette année. Alors que la pandémie se poursuit, ce schéma pourrait rester inchangé pendant un certain nombre d’années, associé au fait qu’un nombre croissant de personnes soucieuses de l’environnement essaient de moins voler.

Le rapport de la Shawbrook Bank a révélé que 17% des investisseurs immobiliers rechercheraient une propriété pouvant servir de location de vacances si nécessaire. Ajouter de la diversité à la façon dont une maison de location peut être utilisée signifie que le propriétaire pourrait voir moins de périodes vides et même obtenir des rendements plus élevés lorsqu’elle est utilisée comme location à court terme.

Rendre la location plus sûre

L’une des principales différences entre posséder et louer une propriété est la sécurité. La majorité des baux assurés à court terme sont d’une durée d’un an, ce qui n’offre pas beaucoup de certitude aux locataires. Cependant, avec plus de ménages que jamais locataires et un âge moyen croissant de ceux qui le font, certains propriétaires peuvent commencer à proposer des locations plus longues pour attirer plus de locataires qui souhaitent faire de la propriété locative leur maison.

Jackie Tomes, fondateur et PDG de Tomes Homes, commente : « La sécurité d’occupation (c’est-à-dire des contrats de location plus longs) est devenue de plus en plus attrayante pour certains locataires et c’est un domaine que nous aimerions explorer davantage en tant qu’entreprise, potentiellement parallèlement aux engagements de fixer le loyer. pendant une période plus longue. Nous pensons que l’incertitude sur le futur loyer et la sécurité d’occupation sont des éléments qui rendent l’expérience de la location pire que celle de la propriété. Ce sont donc des domaines pour lesquels nous aimerions commencer à établir la norme.

Les locataires paieront plus pour avoir plus

Une autre conclusion importante de la recherche de Shawbrook est le fait que les investisseurs immobiliers peuvent influencer directement l’attractivité de leur propriété, et donc le revenu potentiel qu’ils pourraient en tirer. La majorité des locataires interrogés ont déclaré que si leur propriétaire améliorait leur propriété, ils paieraient plus.

Pour une cuisine toute neuve, environ un quart (24 %) ont déclaré qu’ils seraient heureux d’augmenter leurs loyers. 20% supplémentaires paieraient un supplément pour une nouvelle salle de bain, tandis que 18% paieraient plus chaque mois si le propriétaire repeignait ou remplaçait les fenêtres.

Le rapport ajoute : « Les locataires estimaient qu’un bureau à domicile vaudrait 19 £ supplémentaires par mois et une chambre supplémentaire 22 £ par mois en moyenne. De toute évidence, les propriétaires peuvent créer plus de valeur dans leurs propriétés grâce à une rénovation tout en veillant à ce que leurs propriétés restent attrayantes pour les locataires.