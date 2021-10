Comment les investisseurs indiens peuvent suivre les tendances émergentes sur les marchés boursiers américains

Wall Street (Image : REUTERS)

Par Himadri Chaterjee

Les marchés boursiers américains fonctionnent comme un baromètre pour la communauté mondiale des investisseurs. Ils se négocient à près de 35 000 milliards de dollars de capitalisation boursière (plus que la somme des 4 prochaines et environ 10 fois l’Inde), représentent 58 des 100 premières sociétés par capitalisation boursière et abritent également 5 actions avec plus de 1 milliard de dollars. capitalisation boursière (dont deux sont supérieures à 2 milliards de dollars chacune). Pas étonnant que la direction et l’effet de signalisation des marchés américains se fassent sentir dans le monde entier et que presque tout le monde dans la communauté des investisseurs conserve au moins un intérêt passager pour les activités des marchés américains.

Les investisseurs indiens souhaitant suivre les marchés américains peuvent accéder à un nombre presque infini de ressources. En voici quelques-uns que je trouve utiles moi-même, classés comme « The Daily Fix » ou « The Long Game ».

La solution quotidienne : des ressources qui nous tiennent au courant des événements quotidiens et/ou forment une stratégie de trading :

Les publications et journaux en ligne (y compris celui-ci) et les principaux journaux internationaux sont mes sources de référence pour les marchés américains. Vous pouvez même vous abonner aux éditions imprimées de journaux mondiaux, qui incluent les actualités américaines et non américaines. Podcasts sur le marché américain : les podcasts axés sur le trading tels que Squawk-on-the-Box ou Mad Money avec Jim Cramer peuvent vous mettre au courant des actualités, des appels de revenus et des tendances quotidiennes, tandis que ceux axés sur l’analyse comme « The Economist » – édition américaine analyser les nouvelles et ajouter leur analyse aussi. Pour le trader : les plateformes de trading en ligne telles qu’Interactive Brokers et Schwab, entre autres, offrent aux investisseurs un catalogue exhaustif de recherches américaines spécifiques au secteur et aux actions. Certaines fonctionnalités peuvent être accessibles uniquement après l’ouverture d’un compte, ce qui est beaucoup plus simple sous la route LRS maintenant. Sur Twitter, vous pouvez suivre de nombreux gestionnaires et commerçants en fonction de vos préférences et de vos aversions en matière d’investissement, tels que Vanguard et Blackrock, ou le Motley Fool parmi tant d’autres. La plupart vous pousseront à ouvrir des comptes de courtage pour obtenir les meilleures informations, alors concentrez-vous uniquement sur les sections actualités et événements.

The Long Game : ressources qui peuvent nous aider à nous faire une idée plus large de la géographie ou des classes d’actifs :

Des ressources de longue date telles que les notes de Howard Marks, « The Enterprising Investor » de la CFA Society et même les lettres annuelles aux actionnaires de Warren Buffet et Jeff Bezos donnent un aperçu approfondi des macro-événements qui façonnent les sociétés américaines et donc les marchés. Un rituel hebdomadaire ou mensuel de rafraîchissement de ces ressources peut suffire pour se tenir au courant de la situation dans son ensemble. Plus près de nous, vous trouverez quelques gestionnaires de fonds indiens qui investissent dans des fonds ou des actions américaines, généralement via des nourriciers. Étant donné que les investissements américains sont à la hausse, ils organisent fréquemment des conférences téléphoniques et publient des notes sur la façon dont ils perçoivent les marchés américains. Je trouve ce point de vue extérieur utile pour équilibrer les nouvelles que j’entends des sources américaines mentionnées ci-dessus. Les plus grands gestionnaires de fortune indiens ont mis en place des bureaux de recherche de produits pour aider les clients à investir sur les marchés mondiaux. En règle générale, votre gestionnaire de fortune ou ses chefs de produit se feront un plaisir d’échanger des notes.

Quelques mots d’avertissement

Ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas entièrement mis à jour tous les jours. Semblable aux marchés indiens, il y a beaucoup de bruit et la plupart des événements quotidiens n’influenceront pas les marchés. Tant que vous restez en contact à intervalles réguliers, vous pourrez glaner une grande partie des informations disponibles. N’oubliez pas l’allocation d’actifs et la diversification : si vous construisez des positions aux États-Unis ou ailleurs. Les actualités doivent être filtrées pour synthétiser votre position d’investissement personnalisée, ce qui implique d’utiliser l’allocation d’actifs et la diversification comme des outils puissants pour garantir que votre portefeuille est aligné sur vos objectifs à long terme. Enfin, méfiez-vous de la désinformation : tout ce que vous lisez n’est pas vrai. Si certaines nouvelles vous paraissent très sensationnelles, veuillez vérifier et revérifier avant de prendre une décision d’investissement. Fiez-vous à des sources établies et payez pour des services d’information par abonnement si nécessaire. Vérifiez également les affiliations politiques fortes des publications qui font partie de votre lecture quotidienne et filtrez ces biais hors de votre thèse d’investissement.

(Himadri Chaterjee est Senior Managing Partner chez IIFL Wealth. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

