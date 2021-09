Comment les iPhones et les montres Apple stockeront vos identifiants d’état et vos permis de conduire

Apple a annoncé les premiers États qui permettront aux utilisateurs de télécharger leurs identifiants d’État et leurs permis de conduire dans l’application Apple Wallet, leur permettant de flasher leurs iPhones ou Apple Wallets la prochaine fois qu’ils auront besoin de s’identifier, qu’il s’agisse d’acheter de l’alcool ou de passer par un TSA. poste de contrôle de l’aéroport.

La fonctionnalité a été introduite pour la première fois à la WWDC 2021, à l’origine comme l’un des nombreux avantages à venir dans iOS 15. Mais la fonctionnalité ne semble plus liée à la prochaine version du système d’exploitation, que nous prévoyons de lancer en septembre – au lieu de cela, elle peut être disponible à la plupart des iPhones et des montres Apple (nous avons contacté Apple pour confirmer).

L’adoption des identifiants dans l’application Apple Wallet se déroule État par État, selon le billet de blog officiel d’Apple. Les habitants de l’Arizona et de la Géorgie seront les premiers à pouvoir ajouter leurs identifiants à leurs iPhones et montres Apple, suivis du Connecticut, de l’Iowa, du Kentucky, du Maryland, de l’Oklahoma et de l’Utah, bien que nous n’ayons de dates de lancement pour aucun État. Apple n’a pas non plus indiqué quand les utilisateurs pourront utiliser la fonctionnalité aux points de contrôle de sécurité des aéroports de la TSA.

En plus d’afficher visiblement votre licence, comme les utilisateurs l’ont fait avec les billets de voyage à l’aide d’Apple Wallet, la fonctionnalité permettra aux utilisateurs de simplement rapprocher leur iPhone ou Apple Wallet d’un lecteur d’identité TSA et de permettre le transfert de données pour transférer des informations sans fil, sans contact ou scan visible (code QR ou autre) nécessaire.

Les utilisateurs doivent toujours s’authentifier (via Face ID ou Touch ID) avant le début du transfert de données, empêchant vraisemblablement quiconque d’agiter simplement un appareil près d’un lecteur pour siphonner des informations personnelles. Ils n’auront pas non plus à déverrouiller leur appareil pour transférer les informations.

(Crédit image : Apple)

Problèmes de données pour l’identification numérique

Compte tenu de sa pratique de la protection de la vie privée (à part l’analyse CSAM iCloud), il n’est pas surprenant qu’Apple ait anticipé les questions avec sa propre FAQ sur l’utilisation de Wallet pour les identifiants.

Premièrement, l’utilisation de la fonctionnalité n’informera ni Apple ni l’État émetteur quand et où un identifiant a été présenté dans Wallet. Les données d’identité des identifiants sont cryptées et stockées sur l’appareil, et ne sont accessibles que via l’authentification Face ID et Touch ID, de sorte que les étrangers qui mettent la main sur votre téléphone ne pourront pas accéder aux informations.

Apple a précisé que sa mise en œuvre d’ID mobile est basée sur la norme ISO 18013-5 mDL (permis de conduire mobile), qui a établi des directives pour protéger la vie privée des consommateurs lors de la présentation d’une pièce d’identité. Cela permet un sentiment de sécurité au-delà de ce que les pièces d’identité physiques avec photo sont capables, comme l’explique un livre blanc de mars 2020 sur la norme de permis de conduire mobile de la Secure Tech Alliance :

« Un mDL n’est pas une photo ou un rendu d’une carte physique, qui peut être facilement falsifié à l’aide des outils graphiques actuels. Au lieu de cela, le mDL intègre toutes les données pertinentes dans des champs de données individuels, ce qui permet de compartimenter les données », lit-on dans le livre blanc. « Ce cadre permet aux détenteurs de mDL de partager uniquement les champs qu’ils souhaitent partager ou qui sont requis par le vérificateur. Les éléments de données sont signés numériquement par l’émetteur DMV, ce qui permet au vérificateur d’avoir confiance en leur authenticité. Le lecteur électronique peut valider les signatures cryptographiques.

L’identifiant mobile ne remplace pas un identifiant physique, comme le souligne la Secure Tech Alliance dans une FAQ – il s’agit simplement d’une implémentation numérique plus sûre d’un identifiant existant émis par le gouvernement, une norme que d’autres organismes officiels pourraient suivre.

Analyse : plus de votre vie physique téléchargée sur votre iPhone ?

Lors de la WWDC 2021 en juin, Apple a présenté cette fonctionnalité aux côtés de plusieurs autres qui permettront à Wallet d’être également utilisé pour une variété d’autres applications domestiques et professionnelles, telles que le déverrouillage de votre porte d’entrée, la substitution des clés de l’hôtel et le rôle de badge d’entreprise. Ces fonctionnalités sont toujours “à venir”, selon le billet de blog d’Apple annonçant les identifiants mobiles.

Nous savons qu’Apple peut le faire après avoir commencé à déployer la fonctionnalité Clé de voiture pour déverrouiller les portes de voiture plus tôt cette année, qui avait été initialement révélée à la WWDC 2020. La fonctionnalité est limitée aux iPhones avec des puces U1 à ultra large bande (UWB), qui sont l’iPhone 11 et les modèles phares plus récents, et seules certaines voitures prendront en charge la technologie, mais cela fonctionne toujours.

Ajoutez la carte de crédit Apple Card, qui a étendu les avantages et les contrôles d’achat en avril à des personnes choisies dans la famille de cartes Apple d’un utilisateur, et vous disposez d’un large éventail d’options d’identification et de paiement dans votre écosystème iPhone et Apple Watch. Ajoutez à cela le plan de paiement échelonné Apple Pay Later sur lequel la société est censée travailler et les gens ont moins de raisons d’intégrer leur vie numérique ailleurs.