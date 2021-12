Comment les Jaguars de Jacksonville peuvent se qualifier pour les séries éliminatoires : une pièce de 34 actes

Ecoutez. Si les Lions de Detroit peuvent encore se qualifier pour les Playoffs NFL 2021, il y a encore de l’espoir pour les Jaguars de Jacksonville.

La première année du mandat d’Urban Meyer en tant qu’entraîneur-chef a été un désastre abject à la fois sur et en dehors du terrain. Cependant, son équipe peut renverser la vapeur et ramener Jacksonville à l’époque de la salade de Jalen Ramsey et Blake Bortles. La défaite 14-10 des Bills contre les Patriots lundi soir a maintenu les Jags dans la course aux séries éliminatoires avant la semaine 14.

Cela a donné une nouvelle vie à Meyer au milieu de son évasion de l’obscurité qui lui mordait les talons au cours d’une saison régulière futile. Il n’a besoin que de ces 34 choses pour aller bien, et il naviguera jusqu’en séries éliminatoires.

Étapes 1 à 5 : Gagnez un tas de jeux



À savoir, tous.

Huit équipes de l’AFC ont déjà sept victoires à leur actif, ce qui signifie que 2-10 Jacksonville a besoin d’un record de 7-10 pour même flairer les éliminatoires. Les Jaguars n’ont pas connu de séquence de victoires de plus de deux matchs depuis 2017, mais s’il y a quelqu’un qui peut mener cette équipe à cinq victoires consécutives, c’est Urban Meyer.*

Voici qui ils devront battre :

Semaine 14: au Tennessee

Semaine 15: contre Houston

Semaine 16: chez New York Jets

Semaine 17: en Nouvelle-Angleterre

Semaine 18: contre Indianapolis

Hmmm. Bon, ça va demander du travail, mais au moins ils ont les Texans et les Jets alignés. C’est un début.

*pas vraiment.

Semaine 14 : Pas grave, juste besoin des Lions et des Géants pour gagner



Contrairement aux Lions 1-10-1, Jacksonville n’a pas besoin de s’appuyer sur des liens improbables pour se frayer un chemin vers des éliminatoires encore plus improbables. Cependant, il a besoin d’à peu près tous les prétendants au terrain d’entente de l’AFC pour tomber à plat ventre et résister à toutes les formes de réanimation. Voici où tout commence :

Les Vikings ont battu les Steelers Les Ravens ont battu les Browns Les Lions ont battu les Broncos Les Giants ont battu les Chargers Les Buccaneers ont battu les Bills

Detroit n’a pas remporté de match sur la route cette saison et New York devra peut-être commencer Mike Glennon pour une deuxième semaine consécutive. A part ça, je ne vois aucun problème ici.

Semaine 15: Dans laquelle les Jags devront compter sur le respect par les Jets du code des outsiders



Celui-ci pourrait en fait fonctionner pour les Jags. Non seulement ils affronteront la seule équipe éliminée des éliminatoires avant la semaine 14 (Houston), mais la liste des matchs dont ils ont besoin pour suivre leur chemin est riche en favoris :

Les Chiefs ont battu les Chargers Les Raiders ont battu les Browns Les Patriots ont battu les Colts Les Panthers ont battu les Bills Les Jets ont battu les Dolphins Les Titans ont battu les Steelers Les Bengals ont battu les Broncos

Bien sûr, cela suggère également que les Panthers, foyer récent de la performance de quart-arrière la moins efficace de la NFL depuis plus de 25 ans, et les Jets, qui sont les Jets, gagneront. Je peux comprendre toutes les inquiétudes concernant la semaine 15.

Semaine 16 : Une mise assez raisonnable !



Jacksonville a besoin de six résultats positifs en plus d’une victoire sur les Jets, qu’ils demanderont maintenant de reconduire après avoir, espérons-le, pris soin des Dolphins une semaine auparavant. Ils rechercheront des favoris dans au moins quatre des six. Le cinquième jeu est un tirage au sort. Le sixième match implique Houston :

Les Packers ont battu les Browns Les Cardinals ont battu les Colts Les Patriots ont battu les Bills Les Chiefs ont battu les Steelers Les Raiders ont battu les Broncos Les Texans ont battu les Chargers

Bien sûr, quel genre de monde serait-ce si nous excluions que des absurdités étranges ruinent la saison des Chargers?

Exactement.

Semaine 17 : Gagner un tas de tirages au sort



Tout ce que les Jags ont à faire cette semaine, c’est d’aller à Foxborough en décembre et de contrarier les Patriots. Oh, et j’espère que tous ces résultats se réaliseront :

Les Falcons ont battu les Bills Les Raiders ont battu les Colts Les Titans ont battu les Dolphins Les Broncos ont battu les Chargers Les Browns ont battu les Steelers

Semaine 18 : Gloire.



Les Jaguars, 6-10 contre la volonté des dieux du football, entreraient dans la semaine 18 pour un match éliminatoire de facto contre les Colts. Et si cela fonctionne en leur faveur, avec les 27 choses susmentionnées, ils auraient juste besoin de tout cela pour bien se passer :

Les Ravens ont battu les Steelers Les Jets ont battu les Bills Les Bengals ont battu les Browns Les Patriots ont battu les Dolphins Les Chiefs ont battu les Broncos Les Raiders ont battu les Chargers

Cela nous laisse avec un monde dans lequel :

Les 7-5 Bills finissent 7-10 Les 7-6 Colts finissent 7-10 Les 7-5 Chargers finissent 7-10 Les 6-6 Broncos finissent 7-10 Les 6-6 Browns finissent 7-10 Les 6-5- 1 Steelers termine 6-10-1 Les 6-7 Dolphins terminent 6-11 ou 7-10, peu importe

Et qui se tient seul (grâce à cinq ou six départages) au-dessus de cette mêlée enchevêtrée de déception écrasante ? C’EST VRAI, LES JAGUARS DE JACKSONVILLE, MENÉS PAR CET HOMME :

Joe Nicholson-USA AUJOURD’HUI Sports