Comment les Jets peuvent donner un coup de fouet à leur attaque en difficulté

Il n’y a pas de vérité dans la rumeur selon laquelle les Jets demandent à la ligue de commencer leurs matchs avec le deuxième quart ou de déplacer l’heure du coup d’envoi à 2:30.

Vous ne pouviez pas les blâmer, cependant, si les Jets essayaient quoi que ce soit pour que leurs matchs commencent plus rapidement. A présent, vous connaissez les chiffres. Les Jets n’ont pas marqué de point au premier quart en cinq matchs et n’ont gagné que 79 verges – 11 verges par la passe. Leur attaque a commencé plus lentement qu’une Buick de 1975 un matin d’hiver.

Pour l’entraîneur Robert Saleh, le coordonnateur offensif Mike LaFleur et l’ensemble du personnel d’entraîneurs, c’est l’objet de la semaine de congé : Comment les Jets commencent-ils les matchs plus rapidement ? Ils ont dû jouer par derrière à chaque match cette saison en raison des départs lents.

« C’est ce à quoi nous passons cette semaine », a déclaré Saleh lundi.

Personne ne m’a appelé des Jets pour mon avis, mais je suis là pour le donner quand même. Voici quelques façons dont je pense que les Jets peuvent essayer de relancer une attaque qui semblait aussi mobile que Stonehenge à Londres dimanche.

1. Laissez-les concourir

Une chose amusante se produit dans la NFL. L’offensive de l’équipe première et la défense de l’équipe première s’affrontent tout au long du camp d’entraînement, puis rarement à nouveau au cours de la saison. Ils affrontent l’équipe de scouts principalement à l’entraînement.

Zach Wilson et Robert SalehUSA AUJOURD’HUI Sports (2)

Voici ce que je proposerais pour les Jets : Ouvrir la pratique avec une période de compétition entre l’attaque de départ et la défense de départ qui simule le début de la partie. Maintenant, Zach Wilson ne fait pas face à un secondeur interne de sauvegarde, mais plutôt à CJ Mosley. Les deux parties seront testées immédiatement dans la pratique. Vous faites cela mercredi et jeudi et peut-être que le niveau de compétition élèvera leur jeu. Vous retournez aux équipes de scouts plus tard à l’entraînement pour vous préparer à l’adversaire, mais donnez à tout le monde un coup de pouce pour commencer l’entraînement.

Je ne sais pas combien LaFleur demande à Wilson pour le moment, mais il devrait en obtenir plus. Travail sur le script d’ouverture avec Wilson. Laissez-le choisir ses pièces préférées. Construisez le plan de match autour de votre jeune quart-arrière. Tous ceux qui ont un patron savent que les projets ont plus de sens lorsque vous êtes investi dès les premières étapes. Au lieu de lui présenter un plan de match, construisez-le avec lui.

3. Répétez le script encore et encore

Les Jets ont une opportunité intéressante ici avec la semaine de congé et les Patriots étant leur prochain adversaire. Je pense que LaFleur devrait être en mesure de proposer le script d’ouverture de 15 pièces plus tôt que la normale. Souvent, les équipes ne présentent le script d’ouverture à l’équipe que tard dans la semaine, parfois le samedi. Mais les Jets ont tout ce temps supplémentaire et font face à un adversaire familier, celui qu’ils ont affronté il y a tout juste un mois. Ce jeu ne devrait pas nécessiter autant de travail de préparation que d’habitude pour trouver ce que vous voulez faire pour commencer le jeu. Si LaFleur peut développer le script tôt, les Jets devraient pouvoir le pratiquer plus que d’habitude et réduire le jeu avant l’arrivée du match.

4. Prenez le ballon

Si vous gagnez au tirage au sort, prenez la balle. Les entraîneurs adorent différer. Les Jets l’ont fait les trois fois où ils ont remporté le tirage au sort cette année. Je comprends toutes les raisons pour lesquelles vous voulez différer, mais pour le moment, votre infraction a besoin d’un vote de confiance. Donnez-lui un. Si vous gagnez le tirage au sort, prenez la foutue balle et dites à votre attaque que vous ouvrez le jeu avec un touché.

5. Prenez une photo

Les Jets ont été très conservateurs au début des matchs. Ils ont commencé avec une course dans quatre des cinq matchs. Certains d’entre eux ont gagné des verges décentes, mais il est temps pour LaFleur d’être audacieux et peut-être de donner une secousse à l’offensive dans le processus. LaFleur devrait lancer Denzel Mims, la meilleure menace de l’équipe au fond du terrain, et lui tirer dessus. Peut-être que vous attrapez la sieste de la défense. Peut-être que vous avez touché un touché de 60 verges qui soulagerait la pression que l’attaque doit ressentir au premier quart avec cette sécheresse en ce moment. Concevez votre meilleur jeu de balle profonde et composez-le dès la sortie de la porte.

Si rien de tout cela ne fonctionne, les échauffements pour le match des Bengals commencent à 8 heures du matin.