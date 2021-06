Comment les jeunes Indiens mangent-ils ? Attraction majeure de ces villes pour les plats prêts-à-manger, les collations : Prerna Kalra, DaalChini

Notamment, DaalChini a incorporé une chaîne d’approvisionnement axée sur la technologie et à température contrôlée qui n’est pas axée sur la demande mais sur les prévisions, dirigée par des outils de projection basés sur l’apprentissage automatique.

Compte tenu de la montée en puissance de la deuxième vague, il n’est pas surprenant que les Indiens soient restés chez eux et que la FMH soit restée la nouvelle norme. Cependant, tous les bureaux n’ont pas été fermés et de nombreux employés de bureau ont dû prendre la mesure d’adhérer aux protocoles de sécurité et d’atteindre leur bureau à temps. Les aliments, dans de telles situations, présentent un grave dilemme car ils sont également liés à leur sécurité pendant la pandémie.

La sécurité, étant un aspect essentiel des livraisons de nourriture et des opérations de repas au bureau, n’est pas négociable.

Le paysage actuel de l’Inde pour les plats à emporter, les repas de bureau et les offres est très différent de ce qu’il était avant la pandémie. Une nouvelle génération montante de professionnels de la FMH et d’employés de bureau réguliers redéfinissent ce que signifie consommer des repas et des collations prêts à manger qui sont sûrs et nutritifs, avec un accent renouvelé sur la fraîcheur des ingrédients utilisés dans les produits alimentaires . Au niveau des produits et au niveau culturel, il y a une plus grande sensibilisation à la sécurité alimentaire chez les jeunes Indiens, en particulier lorsqu’ils commandent de la nourriture en ligne.

Prerna Kalra, cofondatrice de DaalChini, a déclaré à Financial Express Online : « À l’heure actuelle, le sans contact est la clé de la sécurité. Pour cela, nous proposons une solution 100% sans contact pour 6 repas par jour. Acheter à Daalchini sans pilote garantit également une distanciation sociale. Nous surveillons régulièrement notre personnel de remplissage et affichons également la température corporelle de la personne qui fait le remplissage sur l’écran. Concernant nos bornes, nous assurons une désinfection régulière et les horaires de désinfection sont également flashés sur la machine pour insuffler confiance et sécurité à nos utilisateurs. Nous avons également des cuisines en nuage spécialisées dans les repas de style maison, nous ne proposons donc pas de plats de restaurant mais quelque chose qui convient à la consommation quotidienne.

Connu pour fournir des repas de style maison abordables et sains aux professionnels des entreprises via des distributeurs automatiques compatibles IoT, DaalChini s’est attaqué à la pandémie actuelle avec des repas sains et prêts à manger et des kits de repas sont une offre clé, tout comme l’introduction récente de produits sains. barres et boosters d’immunité, qui sont le véritable besoin de l’heure.

Dans quelles villes trouvez-vous la plus forte demande pour vos distributeurs automatiques et quelle est la tranche d’âge ?

Lorsque nous lançons une ville, notre objectif est d’avoir une couverture maximale dans cette ville. Nous assistons à une traction majeure de Chandigarh et Mohali où l’adoption est élevée parmi les BPO/KPO et la population plus jeune. Il s’agit d’une proposition de valeur pratique et axée sur la technologie que les consommateurs de la nouvelle ère apprécient et adoptent. Des tendances similaires ont également été observées à Pune.

Quelle méthodologie utilisez-vous pour adapter votre menu ?

Nous déployons un outil de machine learning intuitif OFT (Order For Tomorrow) qui nous permet d’identifier les tendances et de créer un menu adapté pour le lendemain. Cela a été crucial dans l’expansion des ventes dans les zones géographiques clés. Il capture diverses données démographiques ainsi que des informations sur les ventes de l’emplacement pour prédire la demande.

Y a-t-il des modèles de collations spécifiques émergents pendant la période de pandémie en fonction de votre modèle de vente jusqu’à présent ?

La pandémie a déplacé l’accent sur des repas sains qui ne sont pas seulement délicieux mais aussi nutritifs. Nous constatons une demande accrue de collations saines, de plats prêts-à-manger et de kits-repas. Comme les gens essaient de maintenir leur immunité élevée, des portions plus petites et fréquentes sont préférées. Pendant ce temps, le client est plus conscient de ce qu’il consomme. Pendant qu’ils expérimentent de nouveaux produits, ils veulent également en savoir plus sur les produits. Les clients veulent comprendre plus de détails comme les ingrédients, la valeur nutritionnelle, la fraîcheur du produit, etc., avant de prendre leur décision d’achat. C’est pourquoi des marques comme Daalchini se concentrent également sur la création de contenu autour de leurs offres.

Dites-nous en plus sur votre proposition de créer un magasin d’alimentation pour les moins de 99 ans et à quelles catégories il s’adresse et pourquoi vous examinez ces catégories dans plusieurs zones géographiques ?

Au cours des deux dernières années, il y a eu une demande massive d’aliments prêts à manger/cuisinés, de collations et d’aliments sains. Cependant, la majorité des marques D2C n’ont pas réussi à se développer avec une distribution uniquement numérique, car 83% des ventes au détail ne sont pas organisées et l’espace de stockage est dominé par les acteurs historiques de FMCG avec des locations représentant 20-25% des ventes. De plus, leur inventaire n’est pas connecté numériquement.

Chez Daalchini, nous sommes une marque d’offres de vente au détail intelligentes répondant à différents cas d’utilisation en déplacement pour conduire la vente au détail «quotidienne» sur divers canaux et offrir une variété d’aliments et de boissons sous un même toit avec notre disponibilité d’articles 24 * 7 pour le besoins de grignotage pour les clients à moins de 200 mètres de portée. Cela permet aux clients d’explorer plus facilement les marques nouvelles et à venir et de les découvrir en temps réel.

Existe-t-il des garanties pour garantir que cette valeur nutritionnelle n’est pas compromise ?

Chez Daalchini, nous faisons la promotion d’options telles que des barres saines, des bols de fruits et des collations grillées riches en nutriments. En plus d’une alimentation saine, nous proposons également le bon contenu et les bonnes informations sur nos repas et collations, afin que les clients sachent exactement ce qu’ils consomment. Nos repas sont frais et délicieux, et toujours en accord avec les préférences des clients. Nous utilisons des mécanismes de rétroaction pour améliorer continuellement l’assortiment de produits que nous proposons.

En tant que marque, quelles sont vos trois principales priorités en ce moment et comment comptez-vous les réaliser ?

Dans le scénario actuel, nous cherchons à fidéliser la clientèle tout en augmentant la disponibilité dans davantage d’emplacements. Pour cela, nous envisagerons de nous développer via les bons partenaires de distribution et de nouer des liens avec des marques avec lesquelles nous pourrons améliorer la satisfaction de nos clients.

