Comment les Jeux olympiques mettent en danger la star du tennis chinois Peng Shuai

La lettre ouverte ci-dessous a été écrite aux dirigeants du Comité international olympique et publiée à l’origine ici le 2 décembre. L’accent dans la lettre est original. Il est republié ici dans son intégralité.

Cher CIO, Président Bach, Président Terho,

Avec l’ONG Safeguard Defenders, j’ai suivi de très près la situation préoccupante de Peng Shuai en République populaire de Chine. Peng a disparu, au moins temporairement, pour n’apparaître que dans une série d’apparitions toujours plus étranges et assez manifestement mises en scène. Cette pratique est étrangement similaire à une tactique récurrente du PCC consistant à faire des apparitions mises en scène (à la télévision), où les victimes sont exhibées et forcées de se produire par la police, souvent dans le but de contrer les critiques internationales.

Même si vous n’étiez peut-être pas pleinement au courant de cette pratique au début de la disparition de Peng, le comportement du CIO a pris une sérieuse tournure pour le pire suite à votre communiqué de presse du 2 décembre lors d’un deuxième appel vidéo à huis clos avec Peng.

Contrairement à vos dernières déclarations, les actions du CIO mettent directement Peng en plus grand risque. Si cette erreur continue est bien due à l’ignorance, cette lettre ouverte sera au moins une étape pour remédier à ce manque de connaissances, d’informations et de compréhension.

La pratique des apparitions mises en scène est le plus souvent qualifiée d’aveux télévisés forcés, bien que récemment, la police de la RPC ait plus souvent recours à la publication de telles vidéos sur leurs réseaux sociaux ou à la publication par les journaux de leurs sites Web. Dans tous les scénarios, le but reste le même : soit s’en prendre à la personne elle-même, soit contrer la critique internationale.

Safeguard Defenders est sans aucun doute l’une des premières autorités mondiales sur la pratique des aveux télévisés forcés de la RPC et le système de disparitions souvent utilisé pour « préparer » les victimes à leur « performance » (RSDL – Residential Surveillance at a Designated Location). Nous pensons donc qu’il est de notre devoir d’aborder certains des problèmes liés à la situation de Peng et aux actions du CIO. Comme j’ai personnellement vécu ces deux expériences – disparition dans RSDL et par la suite forcée à une apparition publique scénarisée, mise en scène – me renforce dans ma conviction que je devrais vous écrire cette lettre.

Peng n’est pas libre. Vous savez – ou devriez savoir – qu’elle n’est pas libre. Vous avez vu la lettre initiale prétendant provenir d’elle – dans laquelle elle rétracte les allégations de viol contre l’ancien cadre de haut niveau du PCC et chef de l’État Zhang Gaoli. Si elle n’est pas sous le contrôle de la police, pourquoi diable ferait-elle cela ? Ses premières « réapparitions » dans un restaurant et ses rencontres avec des amis ont été disséquées et se sont révélées au mieux ridicules.

A chaque développement de la critique internationale, comme une horloge, Peng est soit apparue par magie, soit quelqu’un a fourni quelque chose prétendant être de sa part pour contrer de telles critiques.

Comme nous l’avons dit, au début, faire les enchères de l’État et de la police chinois aurait pu être pardonnable en raison d’un manque de sensibilisation, comme lors de votre premier appel vidéo médiatisé. Cependant, la critique suivante et généralisée de vos actions signifie qu’il n’y a tout simplement aucun moyen que vous ne sachiez pas à quel point vos actions étaient mauvaises. Pourtant maintenant tu t’y es à nouveau engagé.

Pendant ce temps, la WTA n’a cependant pas eu l’occasion de lui parler, et certainement pas dans un cadre non coercitif. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils refusent la WTA et vous contactent plutôt pour cela? Cela ne devrait-il pas à lui seul être un signe d’avertissement de votre côté ?

Parfois, une image peut dire mille mots. En l’absence d’une telle image, voici à la place un dessin et une esquisse architecturale de l’époque où j’ai été forcée d’apparaître moi-même à la télévision de la République populaire de Chine, affirmant que j’étais bien traité. Exactement comme dans le cas de Peng, cette apparition mise en scène a été utilisée pour contrer la critique internationale de ma disparition.

Toutes ces personnes, à l’exception du journaliste et du caméraman de CCTV juste en face de moi, sont des agents chinois du ministère de la Sécurité d’État (MSS). Ils ont écrit, produit et réalisé toute la farce. Le téléspectateur – des gens comme vous – ne verrait, bien sûr, que mon visage à la télévision « parler librement » de la façon dont j’étais traité et de la façon dont personne ne devrait s’inquiéter du tout pour moi. Comme avec Peng, comme vous l’avez dit, et je vous cite, j’ai « semblé sain et sauf ».

Franchement, ma propre expérience n’est rien. Je connais personnellement une vingtaine de personnes qui ont vécu la même chose. La plupart d’entre eux sont des ressortissants chinois et par rapport à eux, j’ai été traité avec des gants pour enfants. Ci-dessous, une capture d’écran d’une interview diffusée avec le célèbre avocat Wang Yu. Cela a l’air tout à fait naturel et agréable, n’est-ce pas ?

Comme moi, elle a disparu en RSDL sans être arrêtée. Elle a souffert pendant des mois et des mois de torture physique et mentale, tout comme son mari. Ils ont tous deux refusé de faire l’une de ces apparitions scénarisées. La police s’en est donc prise à leur fils adolescent à la place. L’image ci-dessus en est le résultat : cédant enfin aux menaces proférées contre leur fils, elle apparaissait « saine et sauve », comme vous le dites dans le cas de Peng.

Si plutôt que de donner des leçons au reste du monde sur ce que vous pensez pouvoir fonctionner, vous voudrez peut-être en savoir plus sur la réalité de ce qui se passe dans les coulisses de ces apparitions, ce que vous pouvez faire à partir de notre rapport fréquemment cité sur le sujet : et mis en scène. Des témoignages plus détaillés d’une grande variété de victimes de cette pratique sont disponibles dans un livre publié sur le sujet : Trial By Media.

je vous préviens ; ces témoignages ne sont pas faciles à lire : diverses formes de torture sont employées, et – lorsque la torture seule ne fonctionne pas bien qu’elle soit infligée sur une période de six mois – vous lirez comment des parents, des enfants et des frères et sœurs sont attaqués ou détenus.

Ci-dessus, vous voyez un artiste qui rend compte d’une des nombreuses vidéos que le citoyen britannique Peter Humphrey a été contraint d’enregistrer. Il a été drogué avant sa première apparition. Plus tard, il s’est vu refuser des soins médicaux en détention et a failli mourir.

Si vous avez besoin d’en savoir plus, il existe un doctorat complet. thèse qui vient de paraître sur la linguistique utilisée dans ces apparitions mises en scène, que l’on peut lire ici.

Maintenant, je me rends compte que le CIO est, par conception, un organe apolitique. Je me rends également compte que votre objectif le plus élevé, à chaque fois, est d’organiser des Jeux Olympiques réussis. Cependant, vous devez également réaliser que quelle que soit votre position selon laquelle vous êtes apolitique, le Parti communiste chinois et l’État chinois vous utilisent, ainsi que les Jeux olympiques. à des fins politiques. En vous permettant d’être utilisé d’une manière aussi flagrante, vous agissez en effet politiquement – et c’est ce que vous dites que vous refuserez toujours de faire. Franchement, vos choix n’ont pas de sens.

Si vous êtes vraiment apolitique, alors refuser immédiatement les demandes du PCC de les aider à contrer les critiques internationales. Refusez de vous engager en leur nom et laissez-les le faire eux-mêmes. Limitez-vous à faire pression pour sa libération en toute sécurité, soutenez la WTA de tout cœur et assurez-vous que Pékin tienne ses promesses d’accueillir les Jeux olympiques de 2022.

Enfin, à propos de vos actions la mettant en danger plus grand, pas moins ? Pendant ma dizaine d’années à Pékin, j’ai, entre autres, mené ce que l’on pourrait appeler des entretiens de sortie. C’est-à-dire : nous parlerions aux personnes libérées de détention, d’arrestation ou d’emprisonnement, et nous demanderions comment leur traitement a changé avec l’attention des médias ou des diplomates. Devinez quoi? Chaque personne à qui nous avons parlé a dit la même chose ; il s’améliore, souvent de manière significative, avec plus d’attention.

La diplomatie discrète a peut-être sa place, mais elle n’est pas ici. Et vous-même n’y croyez évidemment pas, car si vous y croyiez, pourquoi faites-vous de la publicité pour ces appels vidéo avec Peng – d’autant plus que vous refuser de les libérer. Est-ce que quelqu’un vous dit peut-être que vous ne pouvez pas les relâcher ?

A tout le moins, renseignez-vous sur la question des disparitions forcées et des aveux et apparitions mis en scène. Il y a de nombreuses victimes des deux problèmes, certains en Chine, certains à l’extérieur, certains chinois, certains étrangers, prêt à te parler. J’aimerais organiser une table ronde sur le sujet pour vous, afin d’éviter ces erreurs à l’avenir.

Je continuerai d’espérer — en vous accordant le bénéfice du doute — que les actions entreprises jusqu’à présent par le CIO découlent d’un profond manque d’information et de sensibilisation, et non que le CIO mène intentionnellement la propagande du PCC à leur égard. Si vous êtes vraiment apolitique, arrêtez d’être l’outil politique du PCC.

Peter Dahlin est le fondateur de l’ONG Safeguard Defenders et le co-fondateur de l’ONG chinoise China Action basée à Pékin (2007-2016). Il est l’auteur de « Trial By Media » et contributeur à « The People’s Republic of the Disappeared ». Il a vécu à Pékin de 2007, jusqu’à ce qu’il soit détenu et placé dans une prison secrète en 2016, puis expulsé et interdit.