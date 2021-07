Comment les juges déterminent les scores de gymnastique olympique

Les Jeux Olympiques d’été de 2021 sont enfin arrivés, et nous avons littéralement hâte de voir l’équipe américaine de gymnastique les briser absolument. L’équipe de cette année comprend un groupe d’athlètes vedettes, dont la légendaire Simone Biles, ainsi que Sunisa Lee, Jordan Chiles, Grace McCallum, Jade Carey et MyKayla Skinner. Et bien que vous n’ayez pas besoin de connaître toutes les règles et tous les règlements pour apprécier leurs incroyables compétences et leur athlétisme, cela ne veut pas dire que les non-gymnastes ne veulent pas apprendre les détails sur la notation – cela ne signifie pas non plus que nous ne méritons pas analyse technique approfondie des commentateurs.

La couverture télévisée des Jeux olympiques de 2016 a en fait été critiquée pour son manque d’informations sur les règles spécifiques de la gymnastique (le New Yorker a écrit un article entier à ce sujet) – en particulier après que le directeur marketing de NBC pour les Jeux olympiques, John Miller, a déclaré à propos des téléspectatrices, “Ils sont moins intéressés par le résultat et plus intéressés par le voyage. C’est un peu comme l’émission de téléréalité ultime et la mini-série réunies en une seule.”

Euh. Non à ça. Encore une fois, vous n’avez pas besoin d’avoir un doctorat en comptabilisation des scores pour profiter de la gymnastique, mais cela aide certainement de savoir ce qui se passe. Après tout, il y a bien plus dans une routine au sol que de coller le palier. Chaque mouvement compte, et les fans veulent savoir exactement ce que pensent les juges lorsqu’ils décident qui remportera l’or ! Espérons que les commentateurs de cette année feront un meilleur travail avec les détails techniques, mais d’ici là, voici quelques faits à garder à l’esprit alors que nous nous dirigeons vers les Jeux Olympiques de 2021.

Le système de points, en bref

Kay, alors décomposons-le très rapidement. Les scores en gymnastique comportent deux éléments : un score de difficulté, alias le score D (qui commence à zéro point, puis la valeur de toutes les compétences et combinaisons d’une routine est ajoutée), et un score d’exécution, alias le score E ( qui commence à 10, puis les points pour les erreurs comme les oscillations ou les chutes sont déduits). Par exemple, un gymnaste avec un score D de 5,5 et un score E de 9,1 obtiendrait un score total de 14,6. En théorie, les scores peuvent être infinis car le score de difficulté n’a pas de limite, mais les scores dans la gamme quinze sont considérés comme bons et les scores dans les seize sont considérés comme incroyables.

TL ; DR : Le score final = score de difficulté + score d’exécution – pénalités.

Une note sur les pénalités…

Également appelées “déduction neutre”, les pénalités sont déduites du score total (difficulté + exécution) et incluent des choses qui, selon le “Code de pointage”, n’ont rien à voir avec la difficulté ou l’apparence de la gymnaste pendant son parcours. routine. Un exemple de pénalité ? Sortir des limites ou dépasser la limite de temps au sol ou à la poutre.

Il y a trois groupes de juges

Le panel D juge le score de difficulté, le panel E juge le score d’exécution et le panel R (ou panel de référence) agit comme un contrôle sur les scores des autres juges.

Il y a quatre appareils différents dans la compétition

Ce serait le saut, les barres asymétriques, la poutre d’équilibre et l’exercice au sol (le plus amusant à regarder, à mon humble avis).

Les compétences sont regroupées en niveaux de difficulté qui valent différents points

Les huit compétences les plus difficiles sont comptées (y compris la sortie) et chacune a une valeur de points différente.

Ce ne sont pas seulement les compétences qui comptent, c’est la façon dont elles sont combinées

Lorsque certaines compétences sont exécutées les unes après les autres, les gymnastes peuvent automatiquement gagner des fractions de points supplémentaires. C’est pourquoi vous entendez toujours les commentateurs dire des choses comme « grande combinaison ! » Cela signifie que le gymnaste gagne des points bonus importants pour la façon dont il a enchaîné une série de compétences.

Jouer le système de points est totalement légal

Une partie de la raison pour laquelle l’équipe américaine a marqué si haut en 2016, c’est parce que l’entraîneur Márta Károlyi a étudié le code de pointage si durement. Dans certains cas, comme l’a expliqué le New Yorker, un gymnaste peut marquer plus de points pour avoir fait des mouvements plus durs de manière imparfaite que de faire des mouvements plus faciles parfaitement. Si vous voulez vraiment vous démarquer, vous pouvez lire le code de pointage ici.

Les plus petites choses comptent

En 2016, le New Yorker a noté que la raison pour laquelle Simone Biles n’a pas obtenu un score parfait sur l’Amanar (une compétence de saut) était à cause du plus petit et du plus petit défaut: elle a croisé les orteils.

Alors, et si un gymnaste invente un mouvement ?

Je sais déjà, comme Simone Biles l’a fait ? Simple : La Fédération Internationale de Gymnastique doit lui attribuer un score de difficulté officiel. Un coup ne porte pas votre nom jusqu’à ce que vous deveniez le premier à l’exécuter avec succès dans une compétition, mais la FIG est tenue de lui donner une valeur de difficulté à l’avance. (Le Biles est une compétence de niveau G, ou 0,7 point.)

Certains mouvements sont illégaux

Parce que la plupart du temps, ils sont jugés trop dangereux. Les exemples incluent le flip Korbut et le Thomas Salto. Simone Biles a déclaré aux 73 Questions de Vogue qu’elle restait à l’écart de tels mouvements parce que, eh bien, “[they’re] illégal.”

Des points sont déduits pour la cueillette d’un wedgie

Cela semble sauvage, mais c’est vrai. Nastia Liukin a dit à People : « Vous n’êtes pas autorisé à [pick a wedgie] ou bien vous êtes déduit. Donc, beaucoup de gens utilisent comme un spray collant [called Tuf-Skin] pour tes fesses pour que ton justaucorps ne bouge pas. Je ne l’ai jamais utilisé et je sais que la plupart des filles ne l’utilisent pas vraiment … mais si vous faites une chute et que votre justaucorps vous remonte les fesses, vous ne voulez pas le réparer au milieu de votre routine . Sur le côté, c’est tout à fait bien.”

Les scores du coffre-fort sont généralement annoncés le plus rapidement

Pourquoi? Parce que c’est l’événement le plus rapide. Un saut typique prend environ sept secondes, selon The Gymternet, contre 90 secondes pour une routine au sol.

Les gymnastes peuvent faire une pause lorsqu’ils tombent d’un appareil

Et ils ne seront pas pénalisés. Concrètement, une pause de 30 secondes pour les barres asymétriques et de 10 secondes pour la poutre. Ils sont également autorisés à parler à leurs entraîneurs pendant cette période.

Leurs justaucorps doivent littéralement être sympas sinon ils perdront des points

Le code de pointage spécifie “un justaucorps ou un justaucorps sportif non transparent (justaucorps une pièce avec jambes pleine longueur de la hanche à la cheville), qui doit être d’un design élégant”. Ce qui est exactement qualifié d'”élégant” n’est pas spécifié.

Tous les justaucorps sont faits sur mesure pour chaque athlète

Les annonceurs parleront tous de cristaux. les. temps, mais ils ne parlent jamais des parties les plus froides des justaucorps, comme le fait qu’ils sont tous faits sur mesure pour chaque gymnaste et nécessitent plusieurs ajustements avant la compétition.

Les sous-vêtements visibles entraînent des déductions

C’est en partie la raison pour laquelle chaque athlète reçoit plusieurs essayages et un justaucorps personnalisé, avec des soutiens-gorge et des slips personnalisés.

Il faut deux ans pour concevoir les justaucorps

“Il y a beaucoup de recherche et de développement qui y sont consacrés”, selon Kelly McKeown, responsable de la conception chez GK Elite. “C’est quelque chose que vous ne voulez pas précipiter. Si vous voulez utiliser une nouvelle technique, si vous voulez expérimenter, alors vous devez la tester à l’usure, vous devez la tester au lavage, vous devez vous assurer qu’elle est ne va pas échouer sur le sol de la compétition. “

Les justaucorps couvrent généralement les bras, mais pas les jambes

Il n’y a pas de règle contre le fait de se couvrir les jambes, mais McKeown a déclaré à Cosmopolitan que lorsque cela se produit, les gens le remarquent et le commentent toujours. “Il y a beaucoup de beauté qui peut être mise dans le bras d’un justaucorps qui fait partie de la mise en scène lorsque vous bougez vos bras et que le design est si beau”, a-t-elle déclaré. “mais je pense que ce serait un peu trop d’avoir les jambes couvertes, et avec tous les culbutes qu’ils font, je ne pense pas qu’ils voudraient jamais ça.”

Il y a une règle stricte sans bijoux

Les règles officielles (via Buzzfeed) stipulent qu’il est interdit aux gymnastes féminines de porter des bijoux, à l’exception des petites boucles d’oreilles.

Il y a un serment officiel des gymnastes

Ça lit:

Au nom de tous les gymnastes, je promets que nous participerons à leurs championnats du monde (ou à toute autre manifestation officielle de la FIG) en respectant et en respectant les règles qui les régissent, en nous engageant dans un sport sans dopage et sans drogue, dans le véritable esprit de sportivité, pour la gloire du sport et l’honneur des gymnastes.

Il y a une raison pour laquelle vous voyez des éléments similaires dans toutes les routines

Chaque routine nécessite l’exécution de cinq types de compétences spécifiques. Par exemple, à la poutre, chaque gymnaste fait une ligne de deux ou trois flips vers le bas de la poutre, car l’une des exigences est une série acrobatique avec un minimum de deux éléments de « flight » (c’est-à-dire des flips).

La musique pendant les routines au sol ne peut pas avoir de mots

C’est pourquoi vous entendez généralement de la musique classique et pourquoi la gymnaste brésilienne qui a utilisé les chansons (instrumentales) de Beyoncé était particulièrement excitante.

Si une gymnaste fait d’abord un saut sur ses fesses…

Au lieu de se lever puis de tomber sur les fesses ? Elle obtiendra un zéro.

Vous n’arrêtez pas d’entendre parler de l’Amanar parce que c’est l’un des coffres les plus difficiles

La gymnaste fait un rond sur le tremplin, retourne le saut à la main sur le saut, puis fait une pirouette. (Le Gymternet a un excellent tableau de tous les différents types de sauts avec leurs valeurs de difficulté.) Dans l’Amanar, le flip est un backflip avec 2 1/2 torsions. Voici la personne qui l’a inventé en l’exécutant aux Jeux olympiques de Sydney :

