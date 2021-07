Comment les leaders du numérique peuvent contribuer à l’inclusion financière

L’ère post-COVID verra de plus en plus de personnes chercher du crédit à des taux d’intérêt abordables pour se remettre de l’impact dévastateur de la pandémie.

Il est de notoriété publique que l’Inde est principalement une économie basée sur les espèces et que les paiements numériques, jusqu’à récemment, n’étaient pas largement utilisés. En plus de cela, même au niveau fondamental, une grande partie de la population indienne n’avait pas de comptes bancaires il y a à peine une décennie. Et pour qu’une économie en croissance comme l’Inde devienne plus robuste et progresse plus rapidement, l’inclusion financière est l’un des piliers clés du succès. Ces dernières années ont vu un accent accru mis sur l’inclusion financière, le gouvernement en faisant l’un des principaux objectifs en termes de politiques économiques. L’un des aspects essentiels de l’inclusion financière est un accès adéquat au crédit pour la population du pays quelle que soit sa situation géographique.

Cependant, l’accès facile au crédit auprès de sources formelles reste un défi majeur pour une partie importante de la population du pays, en particulier le segment à faible revenu et même les personnes salariées. Dans un tel scénario socio-économique, les prêteurs numériques jouent un rôle déterminant en créant divers canaux pour la population mal desservie et en défendant l’inclusion financière. Cela dit, voici comment les prêteurs numériques peuvent contribuer à l’inclusion financière.

Demande croissante et évolution du paysage du crédit

Il y a eu une augmentation de la demande d’accès transparent au crédit et aux clients qui relèvent de la catégorie des nouveaux clients, tels que les milléniaux, les professionnels de la génération Z et la population mal desservie, en particulier les personnes salariées des niveaux II, III et III. Les villes de niveau IV recherchent de plus en plus un accès plus facile au crédit auprès de sources vérifiées. Bien que les personnes salariées puissent demander des prêts auprès d’institutions formelles telles que les banques ou les NBFC, elles se voient souvent refuser l’accès en raison d’un manque d’antécédents de crédit. Dans les villes de niveau II et de niveau III, la médiocrité des infrastructures est également une raison majeure de l’accès insuffisant au crédit. Alors que la demande augmente et que le paysage du crédit évolue grâce aux innovations technologiques, l’émergence de prêteurs numériques new-age a été un répit bien nécessaire pour les emprunteurs.

Prêteurs numériques de la nouvelle ère : faciliter l’inclusion financière dans tout le pays

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un concept entièrement étranger, le prêt numérique n’a gagné du terrain qu’au cours des dernières années avec l’émergence de startups axées sur la technologie et la révolution numérique. Une force puissante, les prêteurs numériques transcendent les frontières géographiques avec des solutions innovantes et une sanction rapide des prêts pour permettre aux clients, même dans l’arrière-pays du pays, un accès plus facile au crédit.

De plus, les prêteurs numériques ont un appétit pour le risque plus élevé que les banques, ce qui leur permet de prêter aux segments de la population à faible revenu ainsi qu’aux nouveaux créditeurs. Ils proposent également des produits innovants tels que des microcrédits et des prêts à court terme qui permettent aux personnes à faible revenu de se constituer progressivement un historique de crédit avec de petits montants de prêt sans tomber dans le piège de l’endettement ou faire face à un immense fardeau. Cela contraste avec les banques, car elles préfèrent généralement les prêts importants qui ont une durée plus longue, ce qui n’est souvent pas possible pour les personnes appartenant au segment à faible revenu.

Plus que les villes métropolitaines, ce sont les villes de niveau II, de niveau III et les régions éloignées du pays qui manquent le plus d’accès au crédit et ont du mal à obtenir du crédit auprès d’institutions formelles de confiance. Les prêteurs numériques, en tirant parti des technologies de pointe et en numérisant leur processus de demande et d’approbation de prêt de bout en bout, viennent à la rescousse de ce segment mal desservi de la population.

De plus, la prolifération croissante d’Internet et l’utilisation des smartphones ont permis aux prêteurs numériques de faciliter l’inclusion financière de la population sous-bancarisée, leur permettant d’obtenir des prêts dans le confort de leur foyer, sans paperasse et sans traitement rapide. Il est intéressant de noter que l’Inde compte désormais plus d’utilisateurs d’Internet dans les petites villes et les zones rurales que dans les métros, ce qui établit le rythme effréné auquel la technologie est adoptée. La pandémie n’a fait qu’accélérer davantage cela et a simultanément conduit à une évolution du paysage du crédit. Étant donné que les prêteurs numériques s’appuient largement sur les données numériques et bancaires, le segment des emprunteurs à faible revenu peut être incité à effectuer des transactions numériques et via les services bancaires en ligne, ce qui donne une impulsion supplémentaire à l’inclusion financière.

Grâce à une infrastructure numérique conviviale, rapide et sécurisée, les prêteurs numériques permettent non seulement aux gens d’obtenir du crédit plus rapidement et de manière plus transparente, mais rendent également leur entreprise rentable et peuvent facilement adapter leur entreprise à de nouvelles zones géographiques et marchés cibles. À une époque où le monde est confronté à une pandémie qui nous a obligés à éviter les contacts physiques, les plateformes de prêt numériques sont un répit bienvenu pour les personnes ayant besoin de crédit car elles peuvent le faire en un clic avec une documentation minimale.

Dernier mot

Le paysage du prêt numérique a évolué de manière inimaginable au cours des dernières années et continuera sans aucun doute d’être tiré par l’innovation technologique et les startups new-age du secteur qui cherchent à révolutionner la façon dont les prêts se produisent et à garantir que la population mal desservie de l’Inde accède au crédit sans tracas. L’ère post-COVID verra de plus en plus de personnes chercher du crédit à des taux d’intérêt abordables pour se remettre de l’impact dévastateur de la pandémie. En se concentrant sur le segment à faible revenu du pays et sur la population sous-bancarisée en leur offrant des prêts instantanés plus pratiques, les prêteurs numériques sont des sources de crédit fiables et ne manqueront pas d’être à l’avant-garde de l’inclusion financière dans toute l’Inde dans les années à venir.

par Abhishek Soni, co-fondateur et PDG d’Upwards

