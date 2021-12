Comment les locataires noirs et hispaniques subissent la discrimination en matière de logement dans les villes des États-Unis

La discrimination raciale sur les marchés locatifs est bel et bien présente.

Dans un nouveau document de travail du National Bureau of Economic Research, les chercheurs ont découvert une discrimination raciale généralisée sur les marchés locatifs américains, en particulier que les gestionnaires immobiliers sont moins susceptibles de répondre aux futurs locataires noirs et hispaniques lorsqu’ils se renseignent sur les annonces ouvertes.

À l’aide d’un bot logiciel, les économistes ont envoyé des demandes de faux locataires à 8 476 gestionnaires immobiliers dans les 50 plus grands marchés du logement métropolitains des États-Unis. Le bot a attribué des noms à des locataires fictifs qui indiqueraient si la race du demandeur était blanche, noire ou hispanique.

Le bot a découvert que les noms perçus comme blancs obtenaient une réponse de 5,6 points de pourcentage de plus que les noms à consonance noire et de 2,8 points de pourcentage de plus que les noms à consonance hispanique.

Bien que les économistes aient utilisé des identités fabriquées pour tester la discrimination, ils ont également effectué un suivi pour voir ce qui s’était passé dans les propriétés dans la vraie vie. Dans ce qui pourrait devenir une contribution majeure dans le domaine, les chercheurs constatent qu’une non-réponse à une demande d’un locataire noir ou hispanique « réduit la probabilité qu’un locataire de couleur habite finalement une propriété donnée de 17,3% ». Il s’agit de « la première preuve disponible sur la relation entre un traitement disparate et les résultats ultérieurs en matière de logement locatif ».

Les chercheurs, Peter Christensen de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, Ignacio Sarmiento-Barbieri de l’UCLA et Christopher Timmins de la Duke University, ont découvert que la discrimination n’est pas la même partout. Les chercheurs constatent que pour les futurs locataires noirs, la région la plus discriminatoire est le Midwest et les villes individuelles les plus discriminatoires sont Chicago, Los Angeles et Louisville. Pour les locataires hispaniques potentiels, la région la plus discriminatoire est le nord-est et les villes individuelles les plus discriminatoires sont Louisville, Houston et Providence.

Dans une poignée de villes, les chercheurs ont découvert que les noms noirs et hispaniques reçoivent plus de réponses que les locataires blancs. Notamment, Jacksonville (31 % de Noirs) et Columbus (29 % de Noirs) pour les noms noirs et Phoenix (42,6 % d’hispaniques), Sacramento (23,6 % d’hispaniques) et Tampa (26,4 % d’hispaniques) pour les noms hispaniques. Il est possible que les grandes populations noires et hispaniques dans ces villes rendent plus difficile la discrimination sans perdre de bons locataires, ou, comme l’a noté Christensen, cela pourrait être une valeur aberrante, « d’un point de vue statistique, 5 à 10 valeurs aberrantes [in] un échantillon de 100 villes serait attendu par hasard.

Ce graphique montre les différences de taux de réponse pour les locataires noirs à gauche et les locataires hispaniques à droite par rapport aux locataires blancs. Peter Christensen et al., National Bureau of Economic Research

Vous connaissez peut-être les études de curriculum vitae où les chercheurs enverront des curriculum vitae identiques avec une seule modification, comme une étude de 2003 des économistes Marianne Bertrand et Sendhil Mullainathan qui a montré que les curriculum vitae avec des noms perçus comme noirs recevaient 50 % de rappels en moins que ceux avec des noms blancs. noms qui sonnent.

La nouvelle étude de discrimination sur le marché de la location, la plus importante du genre, a pu tirer parti de la migration croissante du marché de la location vers Internet. Cela a permis la création d’un logiciel permettant de voir beaucoup plus rapidement à quel point les marchés de la location sont discriminatoires. Cela a également permis aux chercheurs de comparer simultanément les 50 principales régions métropolitaines, ce qui serait beaucoup plus difficile sans les avancées technologiques.

« L’objectif n’est pas seulement de développer ce logiciel pour notre propre travail, mais de le mettre réellement à la disposition d’autres chercheurs et organismes d’application de la loi », a déclaré Christensen à Vox. « HUD uniquement il y a une étude tous les 10 ans ou peut-être qu’il y a une organisation des droits civiques dans votre marché ou peut-être qu’il n’y en a pas et [these studies have traditionally been] très cher à faire fonctionner. Et donc personne ne pense que… il y a vraiment de la surveillance.

Historiquement, le Département du logement et du développement urbain (HUD) a mené des recherches beaucoup plus longues appelées « étude par paires » ou « audit » où ils envoient deux testeurs qualifiés (un blanc et une personne de couleur) pour poser des questions sur le logement. unités dans 28 régions métropolitaines à travers le pays.

Les testeurs sont entraînés à se présenter le plus fidèlement possible en dehors de leurs différences de race puis à enregistrer leur expérience. Dans leur étude la plus récente de 2012, HUD a constaté que si « les locataires minoritaires qui appellent pour se renseigner sur des maisons ou des appartements récemment annoncés se voient rarement refuser les rendez-vous que leurs homologues blancs sont en mesure de prendre » les « personnes de couleur » sont informés et on leur montre moins de maisons et d’appartements. que les Blancs » et « les agents citent également des loyers légèrement plus élevés aux Noirs et aux Hispaniques qu’aux Blancs ».

L’un des problèmes avec les études d’audit traditionnelles est qu’elles impliquent de vraies personnes – qui vont agir quelque peu différemment non seulement les unes des autres, mais avec différents propriétaires ou gestionnaires immobiliers. Cela signifie qu’il pourrait être difficile d’isoler l’effet exact de la race sur peut-être d’autres différences exposées au cours de ces interactions.

David Neumark, un économiste de l’Université de Californie à Irvine qui a enquêté sur l’utilisation de la correspondance et des études d’audit pour tester la discrimination sur le marché du travail a déclaré dans un e-mail que les deux types ont leur utilité : « Les études par correspondance permettent des échantillons beaucoup plus grands. Les études d’audit sont beaucoup plus difficiles à faire et obtiennent des échantillons plus petits. Mais ils permettent la collecte de plus d’informations, notamment si la transaction finale (obtenir un appartement, un travail, etc.) se produit réellement.

Des chercheurs avant Christensen, Sarmiento-Barbieri et Timmins ont adapté ces études à l’ère d’Internet, car les e-mails et autres missives écrites peuvent réduire la variabilité des interactions en personne. Une étude menée par les économistes de la Georgia State University Andrew Hanson et Zackary Hawley constate un « niveau net de discrimination de 4,5 points de pourcentage contre les noms à consonance afro-américaine » où ils observent des interactions par courrier électronique. En Suède, des chercheurs ont examiné la discrimination à l’encontre des musulmans sur un site Web de location via une étude d’audit et ont trouvé un biais de 24,8% en faveur des noms masculins suédois par rapport aux noms masculins musulmans.

Un graphique dans un rapport du Département américain du logement et du développement urbain (HUD) de 2013 montre que les locataires noirs, hispaniques et asiatiques sont informés et montrent moins d’unités disponibles que les locataires blancs tout aussi qualifiés.HUD

Aucune de ces recherches ne peut saisir la totalité de la discrimination sur le marché du logement. Certaines personnes pourraient même ne pas connaître les options de logement potentielles si les informations sont diffusées différemment pour différents groupes – par exemple, des informations qui se propagent par le bouche à oreille.

Même si les locataires noirs ou hispaniques connaissent une unité ouverte et obtiennent une réponse du propriétaire, ils pourraient toujours être confrontés à la discrimination lorsqu’un gestionnaire immobilier décide entre différents locataires ou pendant le processus de demande.

Malgré les protections supposées de la Fair Housing Act, qui interdit la discrimination sur la base de la race, du sexe et d’autres classes protégées, les groupes de défense des droits civiques ont traditionnellement porté le poids de la responsabilité de détecter cette discrimination. C’est une entreprise coûteuse et chronophage, qui limite la fréquence des contrôles.

Le développement du nouvel outil du National Bureau of Economic Research pourrait réduire une partie de ce fardeau de surveillance, facilitant ainsi le contrôle constant d’au moins un aspect de la discrimination sur le marché du logement.