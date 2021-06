Comment les lumières RVB redéfinissent l’industrie de l’éclairage et la décoration intérieure de la maison

Une combinaison de LED rouges, bleues et vertes qui produisent plus de 16 millions de teintes de lumière, ces lumières donnent un caractère à une simple construction tout en la mettant en lumière.

Le splendide éclairage sous-jacent qui a récemment gagné en popularité pour égayer les magnifiques monuments et qui est utilisé par inadvertance dans nos maisons. Connu sous le nom d’éclairage architectural RVB, l’éclairage structurel donne une sensation grandiose aux architectures en embellissant les monuments, en améliorant l’esthétique de votre maison et en rendant les nuits plus sûres pour la société. Une combinaison de LED rouges, bleues et vertes qui produisent plus de 16 millions de teintes de lumière, ces lumières donnent un caractère à une simple construction tout en la mettant en lumière.

La variété des options de couleurs distingue l’éclairage LED du reste. Les températures de lumière les plus couramment utilisées sont différentes : blanc chaud c’est-à-dire 3000K, blanc neutre c’est-à-dire 4000K et blanc froid 5700K. Ces lumières donnent du caractère à une construction maigre et la mettent en valeur. En dehors de cela, il gagne également en popularité dans les ménages en tant que « éclairage d’ambiance ». Les lumières RVB sont excellentes pour la détente et chacune des trois lumières a ses propres offres uniques pour l’humeur des personnes qui s’y trouvent. On sait que le rayonnement de la lumière verte apporte une sensation de tranquillité, réduit le stress tandis que la lumière bleue offre une sensation de calme.

Regardons en détail les différentes caractéristiques de ces trois couleurs et essayons de comprendre leur contribution à nos maisons-

rouge

On dit que le rouge est la couleur de la vitalité infinie. C’est un excellent choix pour l’éclairage de la chambre principale car il sera utile pour réveiller une personne de bonne humeur, ce qui l’aidera à passer une bonne journée lorsqu’il y a beaucoup à faire. La lumière rouge dynamise votre humeur; par conséquent, cela peut aider ou favoriser les idées créatives qui se trouvent à l’arrière de votre tête.

Bleu

La couleur bleue est idéale pour décompresser et se détendre. Il est contributif car il permet un esprit reposant, paisible et serein. Cela ralentira votre corps et votre esprit si vous êtes anxieux ou stressé. Par conséquent, une couleur bleue utilisée dans la douche ou votre salle de bain pourrait certainement vous aider à vous détendre.

Vert

La couleur verte permet un état d’esprit calme, mais prêt à se concentrer. Il aide à réduire les pensées négatives et aide ainsi à se concentrer sur une seule idée. C’est la raison pour laquelle les yogis aiment méditer lorsqu’ils sont dans la nature, être entouré de verdure les aide à se débarrasser des pensées négatives et à se concentrer sur une chose.

Lorsque trois couleurs de lumières sont combinées et utilisées ensemble dans un seul luminaire, il est capable de créer et d’afficher plus de 16 millions d’options de couleurs à l’aide d’un contrôleur DMX. Les luminaires RVB ont été la technologie initiale dans le domaine des applications de changement de couleur pendant de nombreuses années. Les luminaires avec LED rouges, vertes et bleues restent une option d’approche à trois canaux pour créer de la couleur pour une gamme définie d’applications.

Maintenant, les nouvelles options proposées sont en quatre canaux, d’abord RGBW – Rouge, Vert, Bleu, Blanc qui permet d’obtenir une meilleure qualité de lumière blanche par rapport aux luminaires RVB, plus de stabilité et de saturation des couleurs, le second est RGBA – Rouge, Vert , Bleu, Ambre ajoutant plus d’adaptabilité et de flexibilité pour les concepteurs d’éclairage et les clients finaux car il offre des tons plus chauds beaucoup plus précis tels que les nuances de feu, jaune, or, ambre et orange.

Chaque application pose un nouveau défi aux professionnels de l’éclairage LED sous forme de combinaison de couleurs à utiliser, de facteur de forme de produit à sélectionner, d’angles de faisceau (optique) pour obtenir un éclairage uniforme, etc. La configuration du produit joue donc un rôle très important avec la créativité et l’innovation de l’ingénieur d’application d’éclairage.

Lors de la conception d’un produit, l’accent est désormais mis sur l’optique, car différents angles de faisceau permettent à un concepteur d’éclairage de rendre justice à la zone d’application et à la cible et d’obtenir la qualité d’éclairage souhaitée. De plus, pour les applications architecturales extérieures, utilisez des persiennes anti-éblouissantes; Boucliers; museau; atténuation; commandes de capteurs; la planification, etc. aide à réduire la lumière indésirable, à économiser davantage d’énergie et à contrôler l’éblouissement et la pollution.

Cependant, en mettant de côté la beauté qu’elle apporte, ces lumières provoquent également une pollution lumineuse et sont l’une des principales sources de pollution lumineuse provoquant des effets secondaires nocifs. La pollution omniprésente est causée par la lumière combinée des bâtiments, des lampadaires, des parkings, des centres commerciaux, etc., entraînant plusieurs problèmes fondamentaux tels que le gaspillage d’énergie et contribuant aux émissions de gaz à effet de serre, aux dommages, aux rythmes biologiques, aux écosystèmes et à la biodiversité, etc. , il est vital pour les entreprises de travailler vers un environnement durable soutenu par des produits technologiquement avancés et réduisant la lumière tout en favorisant la santé et le bien-être. Pendant plus d’une demi-décennie, Havells a développé des solutions d’éclairage à longue durée de vie, aidé les autorités municipales à réduire leur consommation d’énergie, à lutter contre la pollution lumineuse, à mettre en œuvre des systèmes d’éclairage urbain SMART et à utiliser des matériaux durables. Nous croyons qu’il est important de transmettre les avantages des technologies en évolution à nos clients le plus rapidement possible. Aujourd’hui, nous travaillons avec des urbanistes et des consultants en éclairage du monde entier pour créer des systèmes et des produits d’éclairage qui garantissent aux générations futures des horizons lumineux.

(L’auteur est vice-président – ​​Éclairage, Havells India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

