Comment les mandats de vaccination préparent le terrain pour une guerre civile

par Malcolm Harris, Le Duran :

Les mandats de vaccination sont une question particulièrement brûlante. Contrairement à de nombreux autres problèmes clés, ce problème touche directement la vie personnelle de chaque citoyen. La décision de savoir si le gouvernement devrait ou non injecter de force un vaccin à des millions d’Américains touche la vie personnelle de bien plus de personnes que les questions concernant les impôts, le budget, les politiques éducatives, etc. En fin de compte, il ne fait aucun doute qu’il y aura une partie notable de la population qui devra être tenue sous la menace d’une arme à feu avant de prendre l’un de ces vaccins. Dalton Clodfelter, une étoile montante de la droite dissidente, a récemment tweeté ce qui suit :

« Oh non, je ne peux pas travailler ? Oh non je ne peux pas sortir manger ? Oh non je ne peux pas aller à l’hôpital ? Oh non, je ne peux pas franchir les frontières de l’état ? Idgaf. Je ne me conformerai pas. Emportez tout. Ruine ma vie. Nouveau-moi et recrache-moi. Putain l’antéchrist. F*ck les mondialistes. Le Christ est roi et nous gagnons à la fin !

Le tweet de Clodfelter résume parfaitement l’état d’esprit de nombreux Américains : ils sont prêts à tout risquer pour éviter de prendre ce vaccin. C’est pourquoi de nombreux gouverneurs républicains sont maintenant sous pression pour promulguer des lois contradictoires avec le mandat fédéral de Biden sur les vaccins. Le gouverneur du Texas, Greg Abbot, est devenu le premier gouverneur à interdire toute forme de mandat de vaccin après l’annonce du mandat de Biden. Cela est arrivé juste après qu’Abbott ait été traqué par l’ancien sénateur de l’État Don Huffines, qui conteste actuellement Abbott pour la nomination républicaine au poste de gouverneur. Ce n’est pas la première fois qu’Abbott change de politique après avoir été critiqué par ses adversaires de droite. Beaucoup utiliseront ces corrélations pour affirmer qu’Abbott n’est pas le héros populiste que beaucoup pensent qu’il est. Bien que cela puisse être vrai, il y a quelque chose de bien plus important que cela montre : les électeurs républicains sont capables de faire pression sur les politiciens de l’establishment pour qu’ils adoptent des réformes populistes. En d’autres termes, votre candidat préféré n’a pas toujours besoin de gagner pour que vous obteniez ce que vous voulez ; la pression sur les élus peut tout aussi bien fonctionner.

L’importance de cette politique particulière est cependant énorme : elle viole directement la clause de suprématie de la constitution, qui stipule essentiellement que les États ne peuvent pas outrepasser la loi fédérale. Pendant le mandat du président Trump, de nombreux États et villes ont également violé cette clause en refusant d’obéir aux agents fédéraux chargés de l’application des lois pour devenir des « villes sanctuaires ». Les républicains ont défendu Trump contre sa décision de retenir les fonds fédéraux des villes sanctuaires. De même, les démocrates n’hésiteront pas à souligner l’hypocrisie du républicain pour avoir soutenu le Texas lorsqu’il viole la loi fédérale, mais pas lorsque les villes sanctuaires l’ont fait. Il convient toutefois de noter que la loi du Texas est différente des villes sanctuaires dans le sens où la loi fédérale qu’elle contredit viole également le 10e amendement de la Constitution. Le 10e amendement stipule que le gouvernement fédéral n’a que les pouvoirs spécifiquement mentionnés par la constitution. L’administration Biden va avoir du mal à tenter de prouver que la constitution donne au gouvernement fédéral le pouvoir d’injecter des vaccins expérimentaux à des millions d’Américains.

Bien que cet affrontement entre le gouvernement fédéral et le Texas semble minuscule, il a le potentiel de devenir rapidement incontrôlable. À l’heure actuelle, les entreprises du Texas sont confrontées à un dilemme : vont-elles obéir au gouvernement fédéral ou de l’État ? Que se passe-t-il lorsque certaines entreprises décident d’obéir au gouvernement fédéral plutôt qu’au Texas ? Abbott, sous la pression de ses électeurs, enverra-t-il les autorités de l’État pour les forcer à violer la loi fédérale ? Cela entraînera-t-il des affrontements entre les officiers étatiques et fédéraux ? Jusqu’où ira-t-il ?

Il est difficile de dire avec certitude comment tout cela se déroulera. Le mandat de Biden pourrait soudainement être annulé par un tribunal à tout moment, mettant fin à cette débâcle. Un compromis pourrait même être trouvé entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Texas. Ou peut-être, juste peut-être, cela pourrait-il jeter les bases du plus grand conflit interne jamais vu aux États-Unis depuis la guerre de Sécession. Quoi qu’il en soit, espérons que ce conflit reste pacifique.

