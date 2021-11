Comment les marketeurs ont changé de cap en cette période des fêtes

Les commerçants indiens s’attendent à ce que la saison des mariages soit un autre point culminant

Par Arun Fernandes

La saison des fêtes a toujours été essentielle pour les consommateurs en Inde, mais elle l’est encore plus au lendemain de la pandémie, alors que tout le monde a moins de raisons de faire la fête et de se faire plaisir. Cela dit, notre pays, qui est bien connu pour sa résilience, a connu une énorme augmentation des ventes au détail cette année. Les acheteurs de tout le pays ont acheté des articles d’une valeur de Rs 1,25 trn, ce qui est le plus élevé de toute la décennie ! La Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT), qui représente 70 millions de commerçants à travers le pays, a poussé un soupir de soulagement, car il s’agissait d’un soulagement et d’un « rebond » bien nécessaires après une accalmie de près de deux ans. Avec une vaccination record à la ceinture du gouvernement, le Diwali de cette année a annoncé l’optimisme, qui, selon les commerçants, continuera. Les festivités ne sont pas encore terminées, car le pays s’attend à plus de shopping et de tourisme avec l’ouverture des secteurs. Et les marques sont toutes conçues pour que cela fonctionne. Quelques aperçus sur la façon dont les spécialistes du marketing ont changé d’orientation au cours de cette saison des fêtes sont répertoriés ci-dessous et cela ressemble à une tendance qui se maintiendra à long terme.

Les niveaux 2 et 3 stimulent les ventes en ligne :

Amazon et Flipkart, deux sociétés de commerce électronique, ont récemment annoncé que les premières tendances de leur événement de vente de festival montraient une plus grande implication des villes de niveau 2 et 3. Le Great Indian Festival 2021 d’un mois sur Amazon et The Big Billion Days de Flipkart a commencé début octobre. En 2021, la première semaine de ventes de festivals en ligne en octobre, qui comprenait de nombreuses entreprises de commerce électronique, a enregistré une augmentation de 23% des ventes d’une année sur l’autre, ce qui se traduit par 4,6 milliards de dollars (Rs 32 000 crore) de ventes sur Internet.

Marketing d’influence :

La croissance du marketing d’influence s’est accélérée d’une décennie ou plus d’ici 2021, révolutionnant complètement l’industrie indienne du marketing. En raison de l’épidémie et de la dépendance importante des consommateurs vis-à-vis des plateformes de médias sociaux, le secteur du marketing d’influence a connu une métamorphose rapide, évoluant en un véhicule de marketing grand public en peu de temps. La saison des fêtes a vu une augmentation de 40 à 50 % des dépenses publicitaires pour le marketing d’influence. Selon l’analyse de l’INCA, l’activité de marketing d’influence devrait se développer à un TCAC de 25% au cours de la prochaine décennie, atteignant Rs 2200 crore en 2025.

Publicité traditionnelle :

Diwali offre aux marques et aux organisations l’opportunité idéale de se connecter avec leurs clients via leurs publicités. Les entreprises dépensent beaucoup d’argent en publicités Diwali afin de dissoudre ou de conclure une relation avec leur public afin de tendre la main et d’essayer leurs produits. Environ Rs 7000 crore ont été générés par l’activité publicitaire, soit 12 à 15 % de plus que la saison des fêtes précédente. L’activité et les dépenses de consommation ont augmenté dans des catégories telles que les appareils ménagers, les smartphones, la nourriture et les meubles, en particulier les articles de travail à domicile.

Publicité numérique :

Comme c’est le cas, les budgets publicitaires sont biaisés et un bond massif d’environ 300 % en termes de volume de marques a été remarqué cette année (TAM Media Research a rapporté). Les concours, la gratification des consommateurs et, comme on dit, la pêche en eaux profondes avec un engagement ciblé avec les consommateurs, étaient et seront la voie numérique à suivre. En fait, avec l’ouverture du secteur du tourisme, de nombreux spécialistes du marketing vont trier la manière numérique d’approcher les consommateurs. Une grande utilisation des plates-formes OTT et de streaming musical a été essentielle pour faire connaître les offres et les promotions des fêtes de fin d’année. Les consommateurs indiens se sont ouverts à Internet et aux modes de communication numériques et ils en tirent le meilleur parti.

La confiance des consommateurs s’est améliorée ces derniers mois et devrait continuer à augmenter au cours des prochaines saisons charnières. Les commerçants indiens s’attendent à ce que la saison des mariages soit un autre point culminant et les spécialistes du marketing trouveront ces informations utiles pour recalibrer leurs stratégies de marketing et de publicité afin de surfer efficacement sur cette vague.

(L’auteur est Arun Fernandes, fondateur et PDG de Hotstuff Medialabs. Les opinions exprimées sont personnelles.)

