Comment les marques B2B peuvent tirer parti de l’optimisation du taux de conversion

Si vous êtes un spécialiste du marketing B2B, vous comprenez que le processus de clôture d’une vente prend du temps. Cependant, il est toujours crucial d’intégrer l’optimisation du taux de conversion dans votre stratégie de marketing numérique pour réussir.

L’optimisation du taux de conversion (CRO) incite les acheteurs à effectuer une action souhaitée, mais l’action peut être plus que d’amener les visiteurs à ajouter à leur panier. Les marques B2B ont des opportunités illimitées d’utiliser le CRO dans leur parcours client et de rationaliser leur cycle de vente.

Le parcours client B2B

Les acheteurs B2C et B2B sont différents, ils doivent donc être traités comme tels avec des stratégies ciblées et uniques. Plus de personnes sont impliquées dans la décision d’achat et plus d’argent est dépensé, ce qui signifie que la recherche (et non l’impulsion) est un facteur déterminant dans leurs décisions.

Les types de conversion diffèrent également, car votre action souhaitée peut être de réserver une démo, de télécharger un livre blanc ou de remplir un formulaire. Vos clients cherchent à acheter quelque chose parce qu’ils ont un problème et c’est votre travail de les aider à le résoudre.

Les avantages de l’optimisation du taux de conversion B2B

Il est facile de compliquer excessivement le parcours de votre acheteur lorsque vous vendez à d’autres entreprises. Une fois que vous aurez réussi à personnaliser votre entonnoir de vente avec des stratégies CRO, vous obtiendrez de meilleurs résultats.

Meilleure expérience utilisateur

L’optimisation de votre site Web vous permet de créer votre expérience client pour votre prospect. Une fois que vous avez rationalisé votre site pour qu’il corresponde aux intérêts de vos acheteurs, vous les trouverez plus rapidement dans l’entonnoir de conversion.

Proposez des propositions de valeur qui expliquent directement comment votre produit ou service peut aider à résoudre des problèmes spécifiques. Affinez votre public cible, décidez de l’action que vous souhaitez qu’il effectue et identifiez comment vous suivrez ces métriques. Rationalisez votre processus et vos pages de destination en les gardant simples, claires et informatives.

Retour sur investissement plus élevé

Vous êtes assuré d’obtenir un retour sur investissement plus élevé lorsque vous réaffectez les efforts et les ressources à vos clients. Prendre le temps d’investir dans des solutions qui rationalisent leur expérience et les guident vers une confiance d’achat plus rapide est une solution gagnant-gagnant.

Confiance et rétention accrues

L’augmentation de votre valeur à vie commence par l’impression initiale de votre entreprise. Si vos visiteurs ont une bonne expérience dans la phase de recherche et d’exploration, ils auront une bonne impression de votre entreprise dès le départ. Créez une expérience sur mesure pour renforcer ces relations dans un avenir prévisible et inspirez confiance aux utilisateurs avec des témoignages.

Commencez avec de petites optimisations

Une étude de Chromatix a révélé qu’il ne faut que 0,05 seconde aux clients potentiels pour se faire une opinion sur votre site Web. De plus, 88 % des consommateurs en ligne ont déclaré qu’ils étaient moins susceptibles de revenir après une mauvaise expérience. Avec autant d’options à considérer pour les acheteurs, vous devez faire les choses correctement.

Commencez petit et marchez avant de courir. Il faut du temps et des tests pour découvrir les meilleures stratégies CRO pour votre site. Utilisez les données pour découvrir où vos prospects tombent dans l’entonnoir et quelles implémentations doivent être ajustées.

Améliorer la vitesse du site

Un peu va un long chemin avec la vitesse du site. Chromatix a découvert que 53% des acheteurs abandonneront un site Web mobile s’il faut plus de 3 secondes pour se charger, cependant, même une diminution de 0,01 du temps de chargement peut améliorer considérablement vos performances. Supprimez le contenu et les conceptions de votre site Web qui n’apportent aucune valeur.

Avoir un site adapté aux mobiles

L’étude a également révélé que 66% des clients utilisent plusieurs appareils pour effectuer une transaction. Les gens passent de leur ordinateur de bureau au mobile plusieurs fois par jour. Assurez-vous que vos engagements sont adaptés aux mobiles afin que l’intérêt ne se perde pas à cause d’une expérience mobile mal conçue. Envisagez une stratégie SMS pour aider les gens à gagner du temps lorsqu’ils passent d’un appareil à l’autre.

Créez des appels à l’action clairs

Assurez-vous que les visiteurs de votre site Web savent exactement où aller. Même une seconde de doute peut anéantir vos efforts précédents. Lorsque vous demandez à un utilisateur de s’engager, assurez-vous qu’il sait pourquoi il s’inscrit. Restez simple et utilisez un appel à l’action (CTA) clair afin de ne pas perdre de conversions au cours d’un entonnoir déroutant. Si vous ne voyez pas de résultats, testez A/B différents CTA pour vous assurer que votre message est correct.

Limiter les champs de formulaire

Le nombre correct de champs de formulaire à utiliser varie en fonction de votre marque. Cependant, si un site Web est trop encombré, cela enlèvera l’impact et distraira le visiteur. Utilisez les tests A/B pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre entreprise et identifiez où vous devriez inciter l’utilisateur à saisir ses informations.

Incorporer un partenaire technologique CRO

Votre entreprise est peut-être excellente pour générer du trafic, mais que se passe-t-il lorsque les visiteurs accèdent à votre site Web ? Utilisez un partenaire technologique comme UpSellit pour transformer le trafic en ventes avec une expérience CRO personnalisée.

Collectez des prospects nouveaux dans le dossier

Lors de l’élaboration de stratégies d’optimisation du taux de conversion, il est important d’offrir aux visiteurs un contenu pertinent en échange de leurs informations personnelles. Cela ne signifie pas nécessairement une remise. Demandez les informations du visiteur en échange de contenu, d’essais gratuits ou d’une démo. Aidez-les à résoudre leur problème en leur fournissant des informations auxquelles ils n’auraient pas accès autrement.

Remarketing auprès des clients nouveaux et existants

Étant donné que le marketing B2B prend plus de temps pour voir les conversions, vous devez souvent leur donner un coup de pouce pour continuer. Segmentez vos nouveaux clients par rapport à vos clients existants pour personnaliser les messages que les acheteurs doivent entendre.

nouveaux clients

Faites passer vos prospects de qualité à travers une campagne de remarketing par e-mail pour apporter de la valeur. Donnez-leur une raison de vous faire confiance et expliquez pourquoi vous êtes la meilleure option pour leur entreprise.

Expliquez les nouvelles fonctionnalités, tenez-les à jour et offrez une incitation aux acheteurs qui ont besoin d’un coup de pouce supplémentaire. Marquez l’endroit où ils se sont arrêtés pour qu’ils puissent revenir facilement dans l’entonnoir. Voir votre nom dans leur boîte de réception leur rappellera que vous êtes prêt à établir la relation.

Clients existants

Les clients existants ne vous appartiennent pas pour toujours, alors assurez-vous qu’ils se sentent aussi importants que vos prospects. Montrez-leur votre appréciation en envoyant des e-mails de remerciement, des mises à jour, des mises à niveau et en leur demandant comment vous pouvez vous améliorer. Assurez-vous que leurs besoins sont satisfaits afin de ne pas les perdre face à la concurrence.

Réitérer les offres sur place

Votre message peut toujours se perdre même si vous avez rationalisé l’expérience de votre site Web. Une fois que les visiteurs commencent à abandonner votre site Web, réitérez une incitation ou un message qu’ils ont peut-être négligé. Présenter les incitations sous un jour différent semble souvent assez puissant pour inciter un visiteur à continuer dans l’entonnoir. Créez un appel à l’action clair pour qu’ils sachent exactement ce qui va suivre.