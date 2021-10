Comment les marques B2C réalignent leur stratégie de marketing numérique pour le commerce électronique

La pandémie avait initialement forcé les acheteurs traditionnels à acheter en ligne ; cependant, c’est devenu une option viable et régulière lorsqu’ils ont besoin de magasiner.

Par Shreyansh Bhandari et Upesh Verma

En cette ère de nouvelle normalité où les canaux traditionnels de toutes les marques sont remis en cause presque tous les jours, la plupart des marques se sont rapidement adaptées et se sont concentrées sur l’acquisition de clients via des plateformes qui offrent non seulement facilité et commodité, mais aussi un environnement sûr pour faire du shopping. Les blocages au milieu de la pandémie et la peur de sortir ont entraîné un changement majeur dans le comportement des consommateurs, ce qui a obligé les marques B2C à réévaluer et à modifier leurs stratégies marketing et à réorganiser leurs canaux de vente.

La pandémie avait initialement forcé les acheteurs traditionnels à acheter en ligne ; cependant, c’est devenu une option viable et régulière lorsqu’ils ont besoin de magasiner. Bien sûr, la forte pénétration d’Internet, le faible coût des données, la facilité et l’acceptation généralisée des paiements numériques n’ont fait que faciliter les choses. Selon McKinsey Insights, 10 ans de croissance ont été couverts en seulement trois mois de 2020 – Le commerce électronique a remplacé des années de canaux physiques en quelques mois seulement.

Selon un sondage, 73% des répondants indiens sont prêts à dépenser plus pour la commodité. La limitation des magasins physiques associée à des fermetures fréquentes et incertaines n’a fait qu’ajouter à l’avantage de la création de marques en ligne. 77% des consommateurs ont choisi, recommandé ou payé plus pour une marque qui offre une expérience personnalisée. Les marques sont désormais en mesure de servir les clients dans tout le pays et de proposer une expérience d’achat 24h/24 et 7j/7, stimulée par l’adoption croissante des paiements en ligne et de l’UPI. La livraison sans contact et l’accès à de meilleures offres sont parmi les autres avantages que les marques ont pu offrir aux clients pendant ces périodes. Selon un rapport E&Y (E-commerce and Consumer Internet Sector India Trendbook-2021), le marché de la vente au détail en ligne devrait passer de 25 % à 37 % du marché de la vente au détail organisé d’ici 2030.

Les marques traditionnellement axées hors ligne, des détergents en poudre aux robinets, ont maintenant commencé à mettre davantage l’accent sur leurs stratégies en ligne et à consacrer plus de temps et d’énergie à créer un meilleur magasin de marque ou à créer un contenu A+ attrayant. Certains investissent même dans leurs sites Web D2C pour aider à stimuler les ventes, la découverte et même la visibilité de la marque de leurs produits. Les marques créent des boutiques en ligne personnalisées, ajoutant un contenu de marque amélioré pour leurs annonces afin de se connecter avec les clients du monde entier et les consommateurs indiens du monde entier. La pandémie a entraîné une évolution de la façon dont les marques veulent atteindre les consommateurs et les marques sont prêtes à expérimenter et même à dépenser des sommes importantes en marketing pour les sociétés de commerce électronique verticales dans le domaine de la beauté et de la mode et sur le nouveau réseau social en plein essor et intéressant. applications commerciales.

Les marques Internet uniquement ou Internet first ont augmenté au cours des 15 derniers mois

Selon le panel de consommateurs de commerce électronique de Nielsen India, il y a eu une double augmentation rapide des dépenses moyennes des acheteurs en ligne pour diverses catégories. Pour nous, l’histoire n’est pas différente : près de 20 % des marques de notre portefeuille sont uniquement des marques Internet. Sans exception, toutes les marques ont augmenté leurs budgets sur les canaux e-commerce et environ 40% du budget est consacré aux grands événements de vente et aux campagnes de teaser qui y mènent. Même les marques D2C planifient leurs ventes et leurs offres en fonction des événements de vente sur les plateformes de commerce électronique pour tirer parti du sentiment accru des clients d’acheter en ligne pendant cette période.

Les Prime Days et les Big Billion Days sont désormais des festivals en eux-mêmes. En fait, une autre tendance qui rattrape son retard est que les marques créent leurs propres journées de magasinage de marque et sont prêtes à investir pour la construire en tant que propriété intellectuelle. De nouveaux lancements, catégories spéciales ou variantes sont lancés en ligne pour répondre à l’appétit croissant des clients pour essayer quelque chose de nouveau.

Les entreprises de commerce électronique collaborent avec des acteurs de la technologie financière et même des banques traditionnelles pour fournir un accès au crédit et des offres supplémentaires afin d’inciter davantage les clients à acheter davantage.

Dans cette frénésie où tout le monde répertorie ses produits en ligne et possède son propre site Web D2C, les marques ne doivent pas oublier les bases et s’assurer qu’elles offrent aux clients une excellente expérience d’achat. Nous voyons beaucoup de marques ne pas avoir de sites Web axés sur les mobiles, un temps de chargement élevé, des images et un contenu médiocres. Le consommateur d’aujourd’hui est très impatient et avec la multitude d’options disponibles en un clic, il se déplacera facilement vers un autre site ou une autre application. L’expérience d’achat est aussi importante que la qualité du produit, ce qui vient au deuxième point auquel les marques doivent faire attention, les avis.

Aujourd’hui, les marques doivent être au courant des commentaires de leurs clients, répondre rapidement aux demandes des clients et continuer à faire évoluer constamment leurs avis clients sur la base de leurs produits. Avant d’ajouter des produits au panier ou même d’acheter hors ligne, la lecture des avis en ligne est désormais une partie importante du parcours d’achat des consommateurs.

Nous vivons une époque passionnante et avons beaucoup de choses à espérer. Notre conseil aux marques sera d’avoir une attention continue et pointue sur l’expérience et le contenu d’achat si elles ont besoin de capitaliser sur cette nouvelle tendance. En parlant de tendances à surveiller au cours de la prochaine année, nous surveillons de près l’espace du commerce en direct et social – alors qu’il a connu une croissance phénoménale, nous semblons avoir à peine effleuré la surface.

Les auteurs Shreyansh Bhandari est co-fondateur et COO de Lyxel&Flamingo et Upesh Verma est architecte de solutions, solutions de commerce électronique tierces de Lyxel&Flamingo. Les opinions exprimées sont personnelles.

