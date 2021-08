Comment les marques de beauté D2C peuvent en bénéficier pendant la pandémie

Selon un rapport publié en 2021 par Avendus, le marché des soins personnels et de la beauté en ligne en Inde devrait atteindre 4,4 milliards de dollars d’ici 2025.

Par Gagandeep Makker

La pandémie a été une expérience douce-amère pour l’industrie indienne de la beauté et des soins de la peau. La série de blocages et les normes de distanciation sociale obligatoires ont eu un impact sur les entreprises physiques. Cependant, l’histoire était légèrement différente pour le commerce électronique et les vitrines en ligne. L’espace D2C a connu une croissance. Selon un rapport de 2021 d’Avendus, le marché des soins personnels et de la beauté en ligne en Inde devrait atteindre 4,4 milliards de dollars d’ici 2025. C’est un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29 %. En Inde, ce marché représente une énorme opportunité de 27 milliards de dollars (rapport Statista). Ainsi, malgré la pandémie, le potentiel de croissance était assez clair pour nous. C’était une occasion idéale pour nous d’entrer sur le marché et de nous démarquer. C’était aussi le début de notre voyage difficile mais passionnant. En tant qu’entrepreneur qui a levé des fonds de série A auprès de Fireside Ventures, je peux vous dire à quel point la collecte de fonds peut être difficile. Ainsi, aujourd’hui, je souhaite partager les principaux enseignements de cette expérience avec les aspirants entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l’industrie.

Identifier la bonne opportunité de marché et son potentiel de croissance

Avant qu’une marque D2C décide de pénétrer un nouveau marché, trois questions clés doivent être posées. La première est de savoir si la catégorie choisie est suffisamment grande. Si le marché cible est trop petit pour supporter les dépenses associées, ne vous engagez pas dans cette voie. Seule une catégorie de produits forte offre des perspectives de croissance et de rentabilité futures d’une marque.

La seconde a trait à l’identification d’une lacune qui doit être comblée. Cela définira votre USP – il peut s’agir d’un nouveau produit, d’une fourchette de prix inexploitée ou d’une fonctionnalité souhaitée. Cela vous permettra de définir un créneau, celui où votre offre de marque fera vraiment la différence. Vous pouvez alors facilement construire une stratégie de différenciation claire et une évolutivité des chiffres.

La dernière question est de déterminer l’innovation que votre marque peut apporter sur un marché. Les entreprises D2C montent et descendent grâce au pouvoir de l’innovation. Vous ne devriez explorer que si vous êtes sûr de votre capacité à innover à la satisfaction de votre clientèle.

Continuez à itérer jusqu’à ce que vous atterrissiez sur le bon modèle commercial

Une startup entrant dans une industrie établie a l’avantage de s’appuyer sur des apprentissages préexistants. Cela est particulièrement vrai de l’espace D2C. Intégrez ces leçons dès le premier jour. Parlez aux acteurs de l’industrie et obtenez leurs points de vue. Cela inclut les autres entrepreneurs, concurrents, investisseurs et VCs dans l’espace. Venant au modèle commercial D2C – l’avantage réside dans les interactions qu’il offre avec la clientèle. L’interaction directe offre l’opportunité de comprendre et de répondre à leurs besoins. Les données collectées permettent également de mieux comprendre les décisions comportementales et d’achat. Cependant, le revers de la médaille est le capital substantiel qu’il faut pour construire une clientèle à partir de zéro. C’est un facteur qui doit être pris en compte dès le début. Pour un investisseur, le business model que vous proposez est un décisionnel crucial. Il doit avoir son unité économique et des partenariats de canaux en place. Pour être prometteur, votre modèle doit également avoir une stratégie de vente bien pensée sur tous les canaux.

Ne faites jamais de compromis sur le bon talent ; ils peuvent faire ou défaire votre entreprise

Le succès d’une entreprise se construit grâce au soutien et au dévouement de ses employés. Chaque entreprise rencontrera inévitablement des situations difficiles. C’est la qualité de l’équipe qui détermine en fin de compte comment elle s’en sort. Cette corrélation entre l’entreprise et la qualité des employés est également un facteur crucial pour les investisseurs. Les employés qui sont motivés pour voir l’entreprise réussir offriront invariablement des solutions efficaces. Choisir la bonne équipe est un processus qui évolue au fur et à mesure que l’entreprise grandit. Dans une startup, chaque employé doit porter plusieurs chapeaux lorsque le besoin s’en fait sentir. Une volonté d’assumer de nouvelles responsabilités, d’essayer des approches peu orthodoxes et de sortir des sentiers battus est un must pendant cette période. Au fur et à mesure que l’entreprise commence à se développer, des spécialistes à rôle unique peuvent être recrutés pour appliquer leur expertise et aider à faire évoluer l’entreprise. Au fur et à mesure que l’entreprise grandit, il est impératif pour les fondateurs de s’assurer que la culture de l’entreprise reste intacte. C’est assez simple à réaliser lorsque les fondateurs sont directement impliqués dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise.

L’auteur est co-fondateur et COO, Pilgrim. Les opinions exprimées sont personnelles.

