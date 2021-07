Comment les marques gardent une longueur d’avance

Les entreprises avant-gardistes ont commencé à expérimenter la technologie virtuelle dans leur marketing de marque

Par Shaunik Sachdev

Vers la fin de 2019, ma femme (alors fiancée) et moi étions en train d’installer notre maison, en coordination depuis deux villes différentes. Il est de toute façon difficile de coordonner une maison à distance et d’ajouter à cela Pinterest a aidé à relever les attentes du design. Saviez-vous que vous pouvez désormais avoir différentes couleurs de murs dans la même pièce, les cuisines doivent être instagrammables et il est essentiel pour vous de concevoir la zone la plus sacrée de la maison – les toilettes. Parmi toutes les difficultés, Asian Paints est venu à moi comme une surprise, une grâce salvatrice. Le visualiseur de couleurs et l’application de peinture murale « Color with Asian Paints » vous permettent de visualiser votre maison en téléchargeant n’importe quelle image de votre galerie et de jouer avec les couleurs et les fonds d’écran. Il calcule même la brûlure dans votre poche, juste là et ensuite.

Bien que ce ne soit pas la marque la plus innovante, c’est sûrement un ajout simple mais super efficace à la façon dont les marques utilisent les supports numériques.

Avec COVID accélérant les marques à passer au numérique, cela a créé tellement de désordre en ligne que la plupart des formats numériques sont désormais devenus la norme. Fini le temps où nous invitions nos amis à aimer notre nouvelle page Facebook ou à nous enthousiasmer lorsque nous convertissions une vente via notre publication instagram.

Il n’est pas surprenant que des entreprises avant-gardistes aient commencé à expérimenter la technologie virtuelle dans leur marketing de marque – et aussi à faire ressembler le miroir noir à un simple documentaire qui brosse un portrait lugubre de notre avenir ou de notre présent. Les méthodes de marketing traditionnelles sont en train d’être transformées par une vague de technologie AR/VR immersive et les marques s’y sont magnifiquement accrochées.

MAC s’est associé à YouTube pour leur “AR Beauty Try-On” qui a permis aux utilisateurs d’essayer virtuellement du maquillage. Vous pouvez littéralement essayer une teinte de rouge à lèvres sur votre visage, la comparer à Malvika Sitlani, sans avoir à attraper un kali peeli pour vous rendre à Phoenix Market City.

L’acquisition par Lululemon de la plate-forme de fitness à domicile, MIRROR, qui garantit que vous avez un entraîneur virtuel dans votre chambre, a été un autre grand pas vers la transformation numérique et la façon dont les marques gardent une longueur d’avance, et ne se soucient pas non plus de la façon dont on doit surfer sur la tempête COVID.

Les entreprises indiennes ne sont pas loin et ont pris conscience de l’importance de cette transformation et se rendent compte que l’innovation n’est pas seulement un avantage concurrentiel mais une nécessité.

Lifestyle, l’une des principales destinations des dernières tendances, a commencé à utiliser l’IA conversationnelle, ce qui a constitué un tournant en termes de renforcement de l’engagement client. Leur intégration de la solution basée sur l’IA d’Amplify.ai pour les médias sociaux a conduit la modération sociale de Lifestyle à être considérablement automatisée sur Facebook et Instagram. Cela leur a permis de créer et d’aider à créer une communauté plus forte et plus soudée avec un engagement constant. L’analyse des commentaires en temps réel leur a également permis de créer un écosystème positif sur toutes les plateformes.

Tanishq de Tata a installé des kiosques AR (dans les aéroports) qui permettent aux clients d’essayer des bijoux sans les mettre ni même ajuster les bijoux sur eux-mêmes. En ce qui concerne les aéroports, MakeMyTrip utilise 360 ​​VR permettant de capturer des souvenirs en 360 et VR pour les revivre comme s’ils étaient à nouveau au même moment. Il vise à transformer complètement la façon dont vous enregistrez, consommez et partagez du contenu.

La marque locale Lenskart propose la modélisation du visage en 3D, une offre d’essai virtuelle, qui permet aux utilisateurs d’essayer virtuellement des montures. Il cartographie le visage de l’utilisateur, puis permet de voir différents cadres pour tous les angles de sa tête avec le cadre. Imaginez si Tinder mettait en œuvre cette technologie, le taux de rejet serait exorbitant.

Alors que le monde continue d’évoluer et de nous surprendre, la technologie et le numérique feront de même. L’expérience client et la commodité sont devenues le nom du jeu. En tant que spécialistes du marketing, nous devons jouer plusieurs rôles, porter plusieurs chapeaux et nous demander si nous ne sommes que des professionnels du marketing ou si nous sommes passés à devenir des spécialistes des technologies marketing.

L’auteur est vice-président associé à la stratégie chez RepIndia. Les opinions exprimées sont personnelles.

