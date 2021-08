Comment les marques ont utilisé les Jeux olympiques de Tokyo comme plate-forme pour se connecter avec les consommateurs

L’utilisation de l’hymne est un vieux truc dans les livres des spécialistes du marketing

Tokyo 2020 ne concernait pas seulement le détournement de nouvelles et le marketing de moment controversé, de nombreuses marques ont utilisé la plus grande scène du sport mondial pour mener des campagnes très intéressantes. Voici un aperçu de la façon dont certaines marques ont utilisé cette plateforme qui vient une fois tous les quatre ans.

Bravo, Palat De

Thums Up, qui s’est généralement appuyé sur des hommes machos de Bollywood comme Akshay Kumar et Salman Khan pour pomper ses marques, a utilisé de vrais athlètes comme Bajrang Punia, Manu Bhaker et Deepika Kumari dans sa campagne olympique. En outre, la marque s’est éloignée de ses films casse-cou pour présenter les athlètes dans un environnement réel. La proposition de « Thumbs Down » est courageuse et les athlètes qui lancent un snook aux opposants en retournant la bouteille de boisson gazeuse sont une prise intéressante.

L’heure de sortie de la campagne a été un peu malheureuse car elle s’est produite après le tristement célèbre incident de Ronaldo retirant la bouteille de Coca Cola de sa table de conférence de presse. Cela a conduit à des discussions sur la pertinence d’une marque de soda au sucre utilisant des athlètes pour promouvoir sa marque. Mais, somme toute, une campagne intéressante de la seule marque indienne à être sponsor mondial des JO.

JSW, RuknaNahiHai

Rukna Nahi Hai n’est pas une nouvelle campagne. Aux Jeux olympiques de Rio 2016, JSW a sorti un film avec l’histoire fictive d’une fille qui continuait à courir sans s’arrêter, à la Forrest Gump. Ils ont gardé le même thème ‘Rukna Nahi Hai’; pour Tokyo 2020 mais dans un contexte très opportun et pertinent. Dans la vraie vie, le report des Jeux olympiques de Tokyo et la fermeture des installations d’entraînement ont conduit les athlètes à utiliser des méthodes d’entraînement innovantes. La campagne traduit cette situation réelle en un film où les athlètes sont montrés en utilisant chaque partie possible de leur maison – toit, cour, pièces, escalier comme terrain d’entraînement.

Félicitations à JSW pour la poursuite de leur campagne 2016 avec un thème contemporain pertinent.

cinéma 2012

cinéma 2020

Hymne Films

L’utilisation de l’hymne est un vieux truc dans les livres des spécialistes du marketing. Toute grande occasion sportive comme une Coupe du monde ou des Jeux olympiques inspire les marques à sortir des hymnes. La partie délicate de l’hymne est que son adoption dépend beaucoup de la façon dont les fans et les consommateurs l’acceptent.

Dans ces JO, deux marques ont sorti des hymnes très contrastés. Inox a sorti l’hymne « Aayega India » et BPCL a sorti un hymne appelé « Jeet Ka Padak ». Les deux hymnes sont des opposés polaires dans la construction. Le film de BPCL se présente sous la forme d’une chanson, tandis que l’hymne d’Inox se présente sous la forme d’un éloge funèbre avec le refrain « Aayega India » apparaissant tout au long du film.

Pour ajouter à cela, l’Association olympique indienne a également sorti sa propre chanson thème « Lakshya Tera Samne Hai » de Mohit Chauhan. Alors que le film Inox se distingue par sa narration exceptionnelle, les trois hymnes semblent ne pas avoir touché le public indien.

BPCL

Inox

Fondation MPL Sports, #FanBannJaaoge

Les marques des start-ups technologiques indiennes dominent le cricket et l’IPL, cependant, elles étaient absentes des Jeux olympiques. MPL est le seul à s’inscrire comme partenaire principal de l’équipe olympique indienne. #FanBannJaaoge by MPL était probablement la campagne la plus complète des JO.

La proposition est convaincante – les athlètes olympiques indiens manquent d’une base de fans solide contrairement au cricket ou même aux clubs de football mondiaux. Le film MPL est comme un appel au peuple indien : connaissez-nous, écoutez nos histoires et vous deviendrez nos fans. Un récit simple mais puissant mettant en vedette des olympiens comme PV Sindhu, Manu Bhaker, Bhavani Devi et Bajrang Punia.

MPL est allé au-delà du film pour créer une véritable armée de fans. Le fait de se joindre à des organisations sportives de premier plan comme KKR, UTT, Gokulam FC, Shillong Lajong, Real Kashmir, Goa FC et d’autres pour rejoindre leurs fans est une décision très intelligente. MPL a déclaré avoir créé une armée de 100 millions de fans (y compris ses joueurs) pour encourager virtuellement l’équipe indienne.

MPL a même fait appel au célèbre artiste du sable Sudarshan Patnaik pour rendre un hommage aux athlètes. Vers la fin des Jeux olympiques, MPL a également attiré l’attention sur son parrainage de l’équipe indienne pour les Jeux du Commonwealth et les Jeux asiatiques de 2022, en organisant une chasse au plus grand fan indien de l’équipe olympique. Le prix comprend un voyage tous frais pour assister aux Jeux du Commonwealth à Birmingham.

Pour qu’une campagne soit mémorable à l’ère d’Internet, il ne suffit pas de créer un bon film, une campagne doit avoir plusieurs jambes et bras et la campagne MPL Olympics a réussi à le faire avec brio.

Le seul protagoniste des campagnes

La plupart des marques ont mené des campagnes avec plusieurs athlètes olympiques, deux marques ont décidé de se concentrer sur un seul protagoniste.

La campagne de Rin ‘Ab Waqt Hai Chamakne Ka’ avait l’escrimeur Bhavani Devi comme vedette. Le film s’inspire de l’histoire selon laquelle la famille de Bhavani Devi a mis en gage des bijoux familiaux pour soutenir sa campagne. Cela joue intelligemment sur la métaphore de l’or – que l’or a été mis en gage par sa famille pour la soutenir et qu’elle rembourse en ramenant une médaille d’or. La proposition principale de Rin, celle de vêtements blancs étincelants, a également été intelligemment intégrée à l’histoire. Les escrimeurs portent normalement du blanc. La crasse et la saleté sur l’uniforme d’escrime blanc de Bhavani Devi sont assimilées à ses efforts inlassables. Cela aboutit finalement à sa victoire et à son moment – ​​Chamakne Ka Waqt.

Visa, le sponsor mondial des Jeux olympiques, a préféré utiliser son film de 2020 mettant en vedette Sindhu appelé Tap pour jouer avec Visa. Il mettait en vedette plusieurs fans payant au nom de Sindhu lorsqu’elle faisait ses courses ou faisait le plein d’essence. Bien qu’il s’agisse d’un film vieux d’un an, il n’a pas perdu de sa pertinence puisque Sindhu a remporté sa deuxième médaille à Tokyo.

Sony, le diffuseur officiel, a signé 15 marques en tant que sponsors présentateurs, co-présentateurs et autres. L’Association olympique indienne avait 13 marques et organisations comme partenaire. Plusieurs autres marques ont sauté officieusement dans le train olympique. Avec Neeraj Chopra, faire l’impossible pour l’Inde, le vent tourne vers les sports et événements olympiques, seul le temps nous le dira.

