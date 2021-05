Comment les marques peuvent aligner objectif et profit pour atteindre les objectifs organisationnels

Les entreprises doivent définir spécifiquement l’objectif, le communiquer efficacement à toutes les parties prenantes et le suivre avec une exécution magistrale

Par Mitu Samar

Des conglomérats aux startups, tous se sont manifestés ces derniers jours pour combler l’écart tant évoqué dans l’approvisionnement en oxygène, bouteilles et concentrateurs, alors que l’Inde a du mal à faire face aux nouvelles variantes de Covid-19. Il est encourageant de voir comment India Inc., y compris les multinationales, s’est montrée à la hauteur et a soutenu la cause. Alors que nous louons ces efforts, je me demande comment les entreprises indiennes peuvent rendre ces initiatives dites de durabilité plus durables.

Les marques sont certainement animées par une mission plus large qui dépasse les simples services de surface. Mais les idéaux de durabilité sont souvent en contradiction avec les réalités économiques. Même les grandes organisations doivent répondre aux besoins des actionnaires pour lesquels les résultats financiers comptent plus que l’objectif. “Bien sûr, passez au vert, mais laissez mon portefeuille ne pas ressentir le pincement.”

D’un autre côté, les millennials et la génération Z sont de plus en plus influencés par le minimalisme et sont donc désireux de s’associer à des entreprises à vocation spécifique en tant qu’acheteur ou même en tant qu’employé. Ces deux développements conduisent à des pratiques commerciales conscientes plus soutenues, mais nous avons encore du chemin à parcourir.

C’est en grande partie parce que les entreprises du monde entier ne sont pas en mesure d’aligner leurs bénéfices et leurs objectifs de manière significative. L’équilibre bascule dans un sens ou dans l’autre.

Vous vous souvenez du cas récent de Danone ?

Un enfant absorbé par l’observation des étoiles, le logo de l’entreprise, fait une belle image. Ajoutez à cela « One Planet. Une santé »: le slogan. Mais une image qui nous touche le cœur ne correspond pas nécessairement aux réalités du terrain. Le PDG de la société, Emmanuel Faber, a dû démissionner suite aux appels des actionnaires à son éviction. Faber était perçu comme étant trop axé sur les valeurs de durabilité et de responsabilité sociale plutôt que de diriger l’entreprise qui a généré des revenus ou des bénéfices. Le fait que les concurrents de Danone, Unilever et Nestlé, aient constamment réalisé de meilleures performances et valorisations a rendu la position de Faber intenable aux yeux d’une certaine partie des investisseurs.

Les grandes entreprises sont certainement motivées par un objectif plus large – mais dans ce cas, il a été jugé que Faber ne pouvait pas trouver un équilibre entre l’engagement envers l’environnement et la création de valeur pour les actionnaires. « Objectif » semblait plus lourd sur la balance que « profit ».

C’est un conflit pas facile à résoudre comme Faber, qui a payé le prix de son travail, l’a peut-être réalisé.

Plus près de chez nous, UltraTech Cement obtient de bons résultats dans les deux cas. Connue pour sa résistance et sa durabilité, UltraTech a été classée parmi les 10 meilleures entreprises au niveau international selon les indices de durabilité Dow Jones dans l’industrie des matériaux de construction. Étant donné que l’industrie du ciment est à forte intensité de carbone, cette évolution en dit long sur ses pratiques et son engagement. Ce faisant, il a également continué à bien se comporter sur les paramètres financiers. Une part de marché de plus de 30% reflète le lien qu’elle partage avec les clients.

Faire ce qu’il faut peut ne pas suffire. Le thème selon lequel le but et les bénéfices ne sont pas des opposés polaires – ce n’est ni l’un ni l’autre – doit être renforcé à chaque étape du parcours d’une marque.

Comment cela peut il etre accompli?

Faire participer les parties prenantes à ce voyage

La plupart des organisations choisissent des thèmes communs comme les plantations, les dons ou les programmes d’alphabétisation comme initiatives de durabilité. Celles-ci ressemblent davantage à un exercice à cocher qu’à une implication profonde avec les personnes qui comptent. Au lieu de cela, les entreprises devraient s’engager avec les parties prenantes, en particulier les employés, les clients et les investisseurs, pour comprendre les causes qui correspondent à leurs convictions profondes.

Une fois les valeurs des parties prenantes identifiées, les organisations pourraient les intégrer à leurs propres vertus, motivant ainsi l’objectif. Par exemple, la plupart des banques considèrent l’inclusion financière – offrir des services bancaires et financiers à chaque individu sans discrimination – comme leur objectif, mais combien d’entre elles l’ont vraiment intégrée à leurs pratiques commerciales quotidiennes ?

Définir le but et communiquer activement

Comme on dit, beaucoup de choses se perdent dans la traduction. Les entreprises doivent définir spécifiquement l’objectif, le communiquer efficacement à toutes les parties prenantes et le suivre avec une exécution magistrale. Le but ne doit pas être une note de bien-être accrochée aux murs d’un bureau ou cachée dans un manuel de l’employé, mais elle doit faire partie de tout ce qu’une entreprise fait au quotidien.

En prolongeant l’exemple de la banque, le simple fait d’avoir un compte bancaire n’est pas une inclusion financière. L’épargne, les investissements et les assurances en sont également des éléments essentiels. Les employés sont-ils pragmatiques et ont-ils pensé à leur propre profil financier ? De même, les clients sont-ils suffisamment informés pour prendre des décisions financières significatives ? Ce sont de belles choses qui finissent par avoir un impact durable.

Un objectif bien articulé qui est communiqué clairement et régulièrement rend les efforts efficaces. De plus, cela stimule également les affaires! Lorsque l’association d’un client avec une banque va au-delà d’un compte de base, elle stimule automatiquement l’activité et atteint la qualité souhaitée.

Amplifiez ce que vous faites

Souvent, nous croyons que notre bon travail obtiendra son dû et sera remarqué. Mais nous réalisons rarement que tout le monde est trop occupé dans la vie pour nous remarquer. L’histoire doit donc être racontée et amplifiée. Grâce aux moyens de communication payés, acquis et possédés, l’amplification peut être exécutée à des échelles variées de manière répétée afin que l’association du but et de la marque devienne naturelle.

Quel est notre plat à emporter alors? Le but a des vertus prouvées. Il stimule la réputation et inspire la fidélité à long terme. Les bénéfices ne manqueront pas de suivre. La nuance réside dans le fait de réunir les parties prenantes, d’identifier et d’articuler l’objectif sans perdre de vue les implications commerciales. L’amplifier garantit que l’ambiguïté cède la place à la transparence et à la confiance résultant en une affiliation à long terme.

L’auteur est PDG, Eminence, une société de conseil en stratégie axée sur la réputation

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.