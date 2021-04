Comment les marques peuvent rester au top de leur jeu de stratégie omnicanal

Si les stratégies omnicanales sont sans aucun doute payantes à long terme, il est important d’en concevoir une qui convienne le mieux à votre modèle commercial.

Par Amit Monga

Aujourd’hui, l’e-commerce ne se limite plus aux achats sur un seul support. Avec une concurrence acharnée sur un marché très lucratif, les joueurs ne peuvent tout simplement pas se limiter à un seul canal s’ils souhaitent prendre un avantage sur leurs concurrents et rester en tête du jeu. Avec la montée en flèche de la demande de commerce électronique et les entreprises adoptant des approches axées sur la technologie, l’omnicanal est devenu le mot à la mode ces dernières années.

En un mot, une stratégie omnicanal est une approche qui offre aux clients une expérience entièrement intégrée en unissant les expériences utilisateur sur plusieurs canaux. Adopter une stratégie omnicanale et interagir avec les clients sur différents canaux augmentera non seulement la visibilité de la marque, mais améliorera également la fidélisation et la fidélisation des clients. Les stratégies omnicanales, cependant, doivent être méthodiquement conçues pour garantir qu’elles sont complètes et vous permettre d’améliorer l’expérience client avec des achats simplifiés et une assistance rapide. Sur cette note, voici cinq conseils clés pour améliorer votre jeu de stratégie omnicanal.

Intégrez vos chaînes

L’intégration du canal de vente avec la gestion de vos stocks est importante. Ce type d’intégration permettra une expérience imbriquée et simplifiée. Lors de l’adoption d’une stratégie omnicanal, le concept d’achat en ligne Pick up in Store (BOPIS), également connu sous le nom de Click and Collect, où un client passe la commande en ligne mais récupère l’article dans le magasin physique, peut être utile pour offrir des expériences d’achat améliorées. pour les clients. L’intégration de la gestion des ventes et des stocks combinée à la mise en œuvre du concept BOPIS peut réduire les frictions, ce qui en fait l’une des plus grandes valeurs ajoutées dans le parcours de l’expérience client.

Offrez des expériences cohérentes

Améliorer l’expérience et la satisfaction client doit être une priorité absolue pour les entreprises. L’un des moyens les plus efficaces et les plus efficaces de garantir cela est d’être cohérent avec la stratégie de messagerie et de contenu qui atteint les clients. En plus de cela, il est également essentiel d’améliorer la valeur à vie du client. Cela augmentera automatiquement la fidélisation et la satisfaction des clients.

Tirez parti des données et des informations

Dans le monde d’aujourd’hui, les données sont partout, et c’est l’un des atouts les plus précieux pour les entreprises, en particulier les entreprises de commerce électronique. Les consommateurs créent des données précieuses lorsqu’ils effectuent des achats en ligne et offrent aux entreprises des opportunités d’en tirer des informations afin de concevoir des stratégies marketing personnalisées et d’améliorer l’expérience client. Tirer parti des données pour alimenter les campagnes marketing sur tous les canaux et créer une feuille de route produit solide contribuera grandement à renforcer la stratégie omnicanale.

Cartographie du parcours client

La cartographie du parcours d’achat des clients aide les marques à mieux comprendre le comportement et les préférences des clients. Une fois de plus, les données sont l’un des principaux piliers à cet égard. Dans le monde actuel axé sur la technologie, les entreprises, ayant pris conscience de la valeur énergétique et utilitaire des données, deviennent de plus en plus centrées sur les données. Pour les marques engagées dans le commerce électronique, canaliser les données pour cartographier les parcours des clients se révélera bénéfique à long terme. Une cartographie cohérente du parcours des clients éliminera toute inexactitude et aidera les marques à proposer des expériences d’achat personnalisées et orchestrées.

Utiliser le commerce social

Le commerce social est devenu une aile vitale du commerce électronique et l’une des options les plus lucratives à explorer pour les marques. Bien qu’il n’ait pas encore atteint sa pleine maturité, le commerce social a gagné en popularité ces dernières années, la pandémie alimentant davantage son adoption. Le commerce social en tant que tendance est susceptible de rester et de se développer davantage, les marques et les plates-formes de médias sociaux travaillant ensemble pour faciliter le commerce social fluide. En tant que moteur de croissance, les marques qui tirent parti du commerce social sont susceptibles de connaître une portée accrue de leur marché cible, d’acquérir et de fidéliser plus de clients et de prospérer dans l’industrie.

Si les stratégies omnicanales sont sans aucun doute payantes à long terme, il est important d’en concevoir une qui convienne le mieux à votre modèle commercial. L’adoption et la mise en œuvre efficaces de stratégies omnicanales permettront de combler le fossé entre les canaux en ligne et hors ligne. Les conseils susmentionnés visent à aider les entreprises à bâtir une stratégie omnicanale robuste en développant des relations clients solides, en tirant parti de la technologie et en offrant aux clients les meilleures expériences de leur catégorie. Après tout, une stratégie globale est cruciale pour faire face à la concurrence croissante sur le marché.

L’auteur est co-fondateur, ANS Commerce

