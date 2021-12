Comment les marques peuvent se démarquer lors des soldes festives

Un engagement cohérent et authentique est la clé qui n’est possible que via les médias sociaux et d’autres canaux en ligne

Par Ranjan Das

L’Inde est une terre de festivals. C’est aussi une terre d’immenses opportunités pour les marques et les entreprises de tirer parti de ces festivals et d’avoir un plus grand impact sur leur public. Les festivals évoquent de nombreuses émotions, des émotions qui conduisent ensuite les gens à faire des folies sur de nouvelles choses et de nouvelles expériences. Pas étonnant que les spécialistes du marketing du monde entier attendent avec impatience la saison des fêtes car ils ont beaucoup de possibilités d’intégrer les différentes associations des festivals indiens dans leur communication de marque. Bien que l’ambiance festive ici ne soit jamais hors saison, c’est cette période de l’année que les gens attendent le plus.

Mais avec l’avènement des achats dirigés par le commerce électronique, le client a toujours l’embarras du choix. Pour compliquer les choses, les remises sans fin et les différents types de ventes incitent le client à rechercher une plus grande gratification en termes d’offres de marque.

Alors, comment pouvons-nous nous assurer que non seulement votre marque se démarque, mais qu’elle capitalise également sur la saison des fêtes surpeuplée de l’Inde ?

Alors que les marques peuvent trop réfléchir et trop compliquer cette opportunité, la réponse est très simple : s’en tenir à l’essentiel avec un peu de personnalisation, de personnalisation et d’innovation dans les méthodes actuelles.

La première étape est de ne pas les frapper pendant le pic de la saison, plutôt bien avant les fêtes de fin d’année afin de susciter leur intérêt pour votre marque bien avant vos concurrents. Montrer à vos clients pourquoi ils devraient acheter chez vous quelle que soit la saison des fêtes, tout en alignant vos offres sur la précipitation de la saison des fêtes peut faire de vous une marque à feuilles persistantes aux yeux du client. Pour cela, écoutez les attentes des clients tout au long de l’année et pendant les fêtes de fin d’année, jouez avec les couleurs, les thèmes et les histoires associés au festival pour une plus grande personnalisation. Un bon exemple d’une marque à feuilles persistantes serait « Cadbury ». Il a toujours joué sur l’idée de « la joie d’offrir » et pendant la saison des fêtes, « Cadbury Celebrations » se charge de rendre les festivals plus spéciaux avec leurs boîtes de chocolats.

Comme mentionné précédemment, commencez par les bases. Jouez sur vos forces existantes tout en livrant même pendant la saison des fêtes. Aligner l’essence du festival sur celle de votre marque est une excellente stratégie de positionnement car les clients vous reconnaissent déjà de cette façon et le renforcement de votre rôle autour du festival n’aura tendance qu’à attirer les clients vers votre marque. Par exemple, la saison des fêtes en Inde est incomplète sans offrir des bonbons. Des marques comme « Haldirams » et « Bikanerwala » présentent des emballages spécifiques aux fêtes, des paniers-cadeaux et même des menus spéciaux à des occasions comme Navratri. Bien que cette personnalisation puisse être difficile à intégrer pour d’autres marques alimentaires, elle donne à ces marques indiennes un avantage concurrentiel.

Ensuite, gardez vos remises et offres simples et directes. Les messages volumineux et audacieux peuvent être répétitifs, mais cela fonctionne. Si vous avez des budgets plus serrés, comme nous le savons la plupart des entreprises ont souffert pendant la pandémie, essayez de cibler un plus petit clan d’audience et d’avoir un impact important sur eux. Savoir où se trouvent vos clients (concentrés) et dépenser intelligemment pour l’acquisition de clients est un autre moyen d’utiliser efficacement les budgets. Les clients sont généralement à la recherche de variété et d’offres facilitées par les magasins multimarques. Afin de percer l’encombrement parmi les différentes marques de la même catégorie, les entreprises doivent réorienter leurs dépenses vers la visibilité et l’engagement de la vente au détail et de la vente en ligne plutôt que de grosses sommes d’argent dans les célébrités, les chaînes de télévision et les publicités imprimées.

N’oubliez pas que la saison des fêtes de cette année présente particulièrement une chance pour les entreprises de se remettre de la perte qu’elles ont subie pendant la pandémie. Mais les entreprises doivent également, parallèlement aux anciennes méthodes éprouvées et testées, introduire de nouvelles stratégies pour capter les clients.

Offrir une expérience omnicanale holistique avec un accent particulier sur le ciblage via les plateformes numériques est la voie à suivre pour les marques. Un engagement cohérent et authentique est la clé qui n’est possible que via les médias sociaux et d’autres canaux en ligne, car les gens sont collés à leur téléphone dans ce monde post-pandémique. Avec une augmentation de 50 à 70 % de l’utilisation d’Internet, les marques devraient faire une apparition et une présence stratégiques en ligne. Le marketing par SMS et par e-mail, les notifications push, les campagnes sur les réseaux sociaux, les campagnes vidéo sont autant d’exigences de base pour une marque aujourd’hui lorsqu’elle contacte ses clients par voie numérique, mais le recours à des moyens innovants comme le marketing vocal, la gamification, le marketing d’influence et le marketing nostalgique peut être formidable. différenciateurs de votre marque lorsque vous êtes en concurrence avec des milliers d’autres entreprises poursuivant le même ensemble de clients que vous.

La saison des fêtes bondée est l’une des meilleures opportunités pour votre entreprise non seulement de gagner beaucoup d’argent, mais aussi de laisser une impression éternelle dans l’esprit de vos clients. L’utiliser à bon escient peut vous garder dans leur considération jusqu’à la fin des temps.

L’auteur est un MD à Apppl Combine. Les opinions exprimées sont personnelles.

