Comment les marques pour enfants poussent la théorie critique de la race ⋆ 10z viral

Le géant du jouet Hasbro est le nom de famille le plus récent à utiliser ses millions pour faire avancer la théorie de la course critique et l’agenda progressiste. Le mois dernier, Project Veritas a rapporté un dénonciateur de l’entreprise qui a décrit un plan de match inquiétant pour apporter l’enseignement controversé et le plus racé aux enfants aussi jeunes que la maternelle et le préscolaire, avec l’aide de leurs jouets.

L’ingénieur des packages, David Johnson, a déclaré au président de Project Veritas, James O’Keefe, lors d’une interview : “Ils veulent initier les enfants aux préjugés raciaux dès leur plus jeune âge avant qu’ils ne soient vraiment capables de comprendre ce qu’est la race et le racisme.” Dans la poursuite de leur objectif, Hasbro a passé un contrat avec Conscious Kids, une organisation d’éducation, de recherche et de politique qui programme des tout-petits sur la façon de « perturber le racisme ».

La co-fondatrice de Conscious Kids, Katie Ishizuk, peut être vue dans une vidéo divulguée disant aux employés de Hasbro: “à trois à six mois, les bébés commencent à remarquer et expriment déjà une préférence par race” et que “[Babies] dès l’âge de deux ans, ils utilisent déjà la race pour raisonner sur les comportements des gens. Ishizuk a affirmé que les garderies et les terrains de jeux sont pleins de comportements racistes, comme en témoigne la façon dont les enfants choisissent ou excluent leurs camarades de jeu.

Bien que Hasbro ne soit pas la première entreprise à avoir un impact sur la façon dont nos enfants pensent, ils pourraient être les plus persistants. Il y a quelques mois, la société de jouets était au centre d’une polémique lorsqu’elle a tenté de rebaptiser “M. Potato Head” en le dépouillant de son “Mr.” statut. Après un tollé général, la société a décidé de ne pas réinventer le jouet bien-aimé.

Malgré M. Potato Head, la menace d’une culture éveillée entourant les enfants est toujours réelle, cependant. Les parents qui espèrent faire vivre à leurs enfants les mêmes expériences qu’ils ont vécues dans leur enfance sont obligés soit de se conformer à la programmation progressive « éveillée » qui leur arrive de toutes parts, soit d’éviter complètement de nombreuses grandes sociétés de divertissement pour enfants.

Quelques mois à peine après la mort de George Floyd, Sesame Street et The Cat in the Hat de PBS ont tous deux publié des outils pour aider les tout-petits à lutter contre le privilège blanc. L’accent de PBS sur les jeunes apprenants comprenait des « outils pour l’enseignement antiraciste », mettant en vedette le Dr Aisha White, qui est également la fondatrice de PRIDE (qui signifie Positive Racial Identity Development In Early Education). White enseigne aux parents que les enfants ne sont jamais trop jeunes pour se concentrer sur la race de leurs camarades de jeu.

“Oui, je pense que la première chose que nous devons faire est de reconnaître et de comprendre l’inhumanité qui a été infligée aux personnes de couleur dans ce pays, car cela nous aide à comprendre pourquoi les inhumanités existent toujours”, a déclaré White.

Sesame Street a également publié un guide antiraciste pour les parents blancs afin de les guider sur la parentalité des enfants soucieux de leur race. Dans le même temps, le dessin animé de PBS, Arthur, enseigne « l’antiracisme » dans un épisode en l’honneur du regretté représentant John Lewis. Penguin Books a également créé un portail antiraciste pour accompagner son livre antiraciste sur les bébés, écrit par le Dr Ibram X. Kendi, qui s’est avéré être un best-seller.

Pour ne pas être en reste, Disney est arrivé en force lorsqu’ils ont relooké l’un de leurs bébés Muppet dans une émission ciblant les enfants de 3 ans à peine. Aussi étrange était un scénario de Cendrillon qui montre un personnage bien-aimé qui a laissé une chaussure derrière lui lors d’un bal et s’est plus tard transformé de Gonzo en “Gonzorella” en disant qu’il n’a pas dit aux autres Muppets qui il était parce qu’ils “attendaient [him] avoir l’air d’une certaine manière.

Quiconque pensait pouvoir se tenir à l’écart de l’endoctrinement en évitant les divertissements devrait réfléchir à nouveau. L’une des plus grandes écoles maternelles en ligne du pays, le programme Waterford Upstart, a intégré une formation antiraciste pour les parents qui reflète le programme CRT de Hasbro. Le programme dessert 90 000 élèves dans 28 États comme le Dakota du Nord, l’Utah, les régions rurales du Montanna et du Wyoming, l’Idiana, la Caroline du Nord et prétend préparer les enfants à l’école en commençant à la maternelle.

« Les enfants vont apprendre les lettres, les sons, les rimes. Ils apprennent à tracer des lettres parce que c’est si important, puis ils apprennent à assembler des sons pour former des mots et cela permet de lire des mots et de lire des phrases », a déclaré Rich Stowell, vice-président, Participation au programme Waterford.org.

Cependant, le programme a maintenant une forte connotation raciste indiquant dans leur guide des parents sur la race que “aussi jeunes que 6 mois peuvent remarquer des différences fondées sur la race, et ils peuvent intérioriser les préjugés raciaux à l’âge de 2 ans”, prétendant s’appuyer sur le travail. de l’American Academy of Pediatrics pour les données. Cependant, la citation dans le rapport de Waterford semble provenir d’un article de blog sur le site Web de l’AAP écrit par des médecins militants qui ont déjà clairement indiqué qu’ils voulaient un plan qui ferait de l’enseignement aux enfants de voir la race une priorité.

Le Waterford Institute s’attaque également aux préjugés sexistes, en déclarant dans son guide Comment encourager l’équité entre les sexes dans la salle de classe : « Saviez-vous que des enfants aussi jeunes que quatre ans expriment déjà des croyances discriminatoires fondées sur le genre ? »

La triste réalité des parents est que les jouets et les divertissements pour enfants suivent la culture à un rythme mesuré, reflétant ce qu’ils croient être les concepts que les parents veulent que leurs enfants apprennent. Aujourd’hui, nous sommes passés de l’enseignement des chiffres, des lettres et des formes à l’exploration de la race, du transgenre et des préjugés perçus.

Hasbro et des dirigeants de tout le pays se sont assis dans des salles de réunion et ont envisagé de faire du progressisme un élément de base dans la vie des enfants, une valeur sûre à prendre. C’est aux parents de leur faire savoir, tout comme ils l’ont fait avec M. Potato Head, que pousser le progressisme sur les enfants de la maternelle et de la maternelle n’est ni sûr ni responsable. Ce n’est qu’une bataille dans la guerre pour la culture, mais si nous la perdons, et par là même l’esprit de nos enfants, nous risquons de perdre tous les autres.