Comment les marques utilisent-elles le marketing communautaire comme un outil efficace pour augmenter leurs ventes

Par Sahil Chopra

Nous vivons dans un monde où les marques sont devenues nos voisines immédiates, compte tenu des améliorations technologiques constantes au fil des ans. En conséquence, les marques entretiennent en permanence une connexion plus profonde et plus significative avec leur public, qu’il s’agisse d’un client ou d’un client potentiel.

Après la clôture réussie des Jeux olympiques de Tokyo 2020, la plupart des marques profitent du marketing communautaire en tant que stratégie de croissance centrée sur le client pour forger des liens durables avec les clients. Le marketing communautaire est une stratégie marketing cruciale qui se concentre sur l’engagement du public avec des sujets directement ou indirectement associés à la marque et place les clients au cœur de tout.

Pour bien comprendre comment les marques tirent parti du marketing communautaire pour donner un coup de fouet à leur retour sur investissement, nous devons d’abord souligner ce qui rend le marketing communautaire unique et efficace pour établir des liens. Dans une stratégie de marketing communautaire efficace, trois éléments différents jouent un rôle essentiel.

1. Les personnes qui ont des intérêts communs

2. Des gens qui se soucient les uns des autres

3. Des personnes qui ont le sentiment d’appartenir à elles-mêmes

Une bonne stratégie de marketing communautaire aligne les éléments pour atteindre des objectifs associés à l’intérêt commun des personnes qui appartiennent ensemble. Les marques ont commencé à rassembler des communautés à partir d’elles en reconnaissant les clients potentiels et ce qu’ils recherchent que votre marque offre. Les marques insistent à plusieurs reprises sur les communications pour engager plus de clients et soutenir ceux qui existent déjà.

Le marketing communautaire est motivé par le comportement humain et le besoin humain inhérent de connexion. Le marketing communautaire offre de nombreux avantages :

1. Une alternative marketing payante :

Plusieurs experts du secteur affirment que la publicité payante est morte ; Cependant, les organisations envisagent d’alimenter leurs investissements dans la recherche payante et les médias sociaux de 10 % d’une année sur l’autre. Aucun consommateur ne souhaite adopter une approche publicitaire intrusive, et les marques doivent donc être attentives aux besoins et aux désirs de leur public. Les marques ont commencé à prendre les devants avec la stratégie de marketing communautaire, qui prend sans aucun doute du sang et de la sueur pour attirer un nombre attrayant d’adeptes et donne aux marques un avantage pour tirer parti du fait que les humains ont besoin d’interaction sociale. Les émotions conduisent les humains, et le marketing communautaire reconnaît qu’un utilisateur est plus susceptible de réagir aux interactions sociales qu’aux publicités payantes.

2. Fidéliser les clients avec engagement :

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde de choix, et un avis négatif en ligne peut suffire à un consommateur pour passer d’une marque à une autre. Nous vivons dans un monde où les consommateurs sont intelligents, et les plateformes d’avis des consommateurs orientent les décisions d’achat. Les marques ont désormais adopté la construction d’histoires autour de leurs produits et services pour attirer et engager davantage

publics. Les marques du monde entier s’appuient sur le marketing communautaire pour s’assurer qu’elles abritent un environnement social stable pour leurs clients et gagner des clients fidèles pour la marque. Les marques sont prêtes à améliorer le parcours client et la fidélisation grâce à un mélange parfait de marketing communautaire, de marketing de réseau et de vente directe.

3. Les marques gagnent quand les consommateurs gagnent :

Les marques ont commencé à reconnaître le fait que c’est le succès des consommateurs qui est le moteur du succès de la marque. En raison de la portée du marketing communautaire, les marques lancent des programmes de sensibilisation innovants pour évaluer les sentiments des consommateurs. Construire une sphère en ligne garantit que les consommateurs ont confiance dans les marques et savent qu’ils les écoutent.

De plus, le marketing communautaire offre aux consommateurs une expérience entièrement sur mesure qui propose des fonctionnalités telles que les achats intégrés, les abonnements et les remises. Le marketing communautaire renforce également les liens en faisant en sorte que les consommateurs se sentent impliqués et en favorisant une relation durable avec les consommateurs. De plus, les marques renforcent la confiance en s’engageant avec votre public à intervalles réguliers, ce qui montre à vos clients que vous vous souciez de vous. Enfin, le marketing communautaire aide les marques à rester économiques en réduisant considérablement les coûts de marketing et en vous offrant des résultats marketing efficaces.

L’auteur est fondateur et PDG, iCubesWire

