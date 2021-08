Comment les Marvelettes ont marqué le premier numéro 1 de Motown

C’était une chanson construite sur une idée simple – et ce sont souvent les meilleures. Gladys Horton, la chanteuse principale plaintive de Les Merveilles, attend une lettre de son petit ami “si loin”. Ou juste une carte – n’importe quel type de reconnaissance, vraiment. Anxieuse, craintive et solitaire, elle vous laisse vous demander si elle attend en vain. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir désolé pour le pauvre postie harcelé; tout ce qu’il peut faire, c’est livrer ce qu’il a.

Un chef-d’œuvre R&B

Les Marvelettes étaient connues sous le nom de The Marvels lorsqu’elles ont effectué leur deuxième audition pour le label Tamla de Motown au printemps 1961, chantant une chanson de blues sur l’attente d’une lettre. Il a été écrit par William Garrett, un ami du groupe, et remanié par la chanteuse principale de l’époque, Georgia Dobbins. Elle a quitté le groupe après l’audition, et le nom du groupe a été fait ce qui a été perçu comme plus “girlie” par Baie Gordy, le patron de Motown. Le 21 août de la même année, les Marvelettes rebaptisées ont enregistré « Please Mr. Postman », qui avait été modifié par un trio commençant à faire des vagues à Motown en tant qu’équipe de rédaction : Brian Holland, Robert Bateman et Freddie Gorman (un vrai facteur) .

Le disque était un chef-d’œuvre de R&B. Il a livré son message directement et vous pouviez ressentir du désir dans chaque mot. Il a été astucieusement construit pour inclure des lignes où certains des instruments tombent de sorte que les supplications d’Horton semblent encore plus solitaires et désespérées, y compris un ver d’oreille bizarre où sa voix rauque, enveloppée de réverbération, semble psalmodier : . ”

« Nous étions pétrifiés »

La chanson a trouvé un public naturel : les États-Unis intensifiaient leur implication dans le La guerre du Vietnam, et, au niveau national, il y avait encore un exode considérable du sud alors que les Afro-Américains cherchaient du travail et la libération dans les villes du nord telles que Chicago et la ville natale de Motown, Détroit. Beaucoup de petits amis étaient absents ; beaucoup de petites amies aspiraient à des lettres.

« Please Mr. Postman » a passé près de six mois dans les charts américains, atteignant la première place en décembre 1961 – un résultat impressionnant pour un groupe de filles d’Inkster, dans le Michigan, lors de sa première visite dans un studio d’enregistrement. Florence Ballard de Les Suprêmes, un autre groupe de filles ayant besoin d’une pause, leur a sagement conseillé de se détendre pendant les séances, un conseil que Horton a admis plus tard était “mort sur – nous étions tous serrés, pétrifiés”. Le batteur de la session était un autre interprète inexpérimenté, un maigre espoir de 22 ans nommé Marvin Gaye.

“S’il vous plaît M. Postman” a reçu un redémarrage imprévu lorsqu’un autre groupe d’inconnus, Les Beatles, l’ont enregistré pour leur deuxième album, 1963’s With The Beatles, plaçant la chanson de façon permanente dans l’esprit de la génération « rock » ; Ringo a joué son rôle comme Marvin avait joué le sien. Charpentiers étaient également fans de “Postman”, et ont fait n ° 1 avec la chanson en 1975, enregistrée dans un style plus country-pop que R&B.

Inévitablement, “Please Mr. Postman” a lancé d’autres histoires de courrier: le single de suivi des Marvelettes, “Twistin’ Postman”, a résolu l’agonie du protagoniste lorsqu’une lettre est finalement arrivée de son gars, qui était de toute évidence un écrivain lent. Elvis Presley« Retour à l’expéditeur » de ‘s a également mis l’humble facteur sous les projecteurs ; Le smash majestueux “Love Letters” de 1962 de Ketty Lester a montré que le sujet restait de première classe, et “Mashed Potato Time” de Dee Dee Sharp était musicalement similaire et mentionnait même le smash des Marvelettes dans les paroles. Mais le plus grand impact culturel de « Please Mr. Postman » a été l’arrivée de Motown en tant que force majeure de la pop : le disque a été le premier palmarès pop de la société. Beaucoup d’autres suivraient.

