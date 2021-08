Comment les marxistes culturels parmi nous broient le christianisme ⋆ 10z viral

in

Au cours d’une séance de prière pré-électorale en faveur de Black Lives Matter, le pasteur de l’église catholique St. Xavier à New York a demandé aux fidèles blancs de renoncer à leur privilège blanc pour aider à “transformer la culture de l’église”. Utilisant la noble cause de l’égalité raciale comme feuille de vigne, Black Lives Matter est en fait une organisation politique violente dont l’idéologie marxiste est anti-américaine – anti-chrétienne – au sens le plus profond de ces termes. Dans de nombreuses églises à travers l’Amérique, les marxistes culturels en chaire supplantent discrètement les valeurs chrétiennes traditionnelles par celles du marteau et de la faucille.

Le « marxisme culturel » est le processus progressif d’écrasement des démocraties occidentales en subvertissant les piliers de leur culture, les structures et les institutions de la famille, de la religion, de l’éducation, de la politique, du droit, des arts et des médias, car ils assurent la cohésion sociale nécessaire à une société qui fonctionne. Défiez la légitimité de ces institutions, et une société capitaliste peut être renversée de l’intérieur sans coup férir. Connu comme le père du marxisme culturel, le communiste italien du 20e siècle Antonio Gramsci a résumé ainsi son stratagème pour démanteler les nations chrétiennes :

« Le socialisme est précisément la religion qui doit submerger le christianisme. Le socialisme triomphera en capturant d’abord la culture via l’infiltration des écoles, des universités, des églises et des médias en transformant la conscience de la société.

Gramsci a qualifié son stratagème de « longue marche à travers les institutions », c’est-à-dire d’infiltrer les institutions culturelles d’une société et de remplacer progressivement leurs valeurs et principes traditionnels par ceux du communisme. Opérant par furtivité et tromperie, les disciples de Gramsci dans ce pays ont travaillé avec diligence pour écraser chaque institution culturelle en Amérique, y compris sa religion prédominante, le christianisme.

Le communisme ne peut pas prospérer dans une société à forte assise religieuse. Dans son livre à succès, “The Naked Communist”, l’ancien agent spécial du FBI Cleon Skousen a énuméré 45 objectifs communistes pour subvertir l’Amérique de l’intérieur. Deux de ces objectifs concernent la diminution du christianisme :

But n°27 appelle les guerriers communistes à infiltrer les églises et à remplacer la religion révélée par la religion « sociale ». La religion révélée est basée sur les Écritures ; le concept communiste de religion sociale enseigne aux citoyens à se tourner vers le gouvernement, plutôt que vers Dieu, pour leur salut quotidien. La religion biblique concerne le salut individuel ; la religion sociale concerne le salut collectif, un concept qui n’existe pas dans le christianisme. Dans de nombreuses églises de la gauche religieuse, l’objectif communiste de remplacer la religion révélée par la religion sociale a été largement atteint, comme en témoigne le refrain constant des pasteurs de gauche religieuse qui prêchent sur leur engagement éternel à la cause de la « justice sociale ». Le terme fait référence à la justice au sein d’une société qui répartit les richesses selon le premier commandement du marxisme : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins.

But n°28 appelle les guerriers communistes à infiltrer les écoles et à éliminer la prière et tout type d’expression religieuse au motif qu’elle viole le principe de séparation de l’Église et de l’État.

Le marxisme culturel a un message simple aux chrétiens : asseyez-vous et taisez-vous. En essayant de chasser le christianisme de la place publique, les marxistes culturels parmi nous, dont presque tous votent démocrate, se moquent et ridiculisent régulièrement le christianisme et ses croyants. Les sacrilèges suivants ont été commis par des membres de l’industrie du divertissement :

– Bill Maher a commencé l’un de ses programmes sur HBO par une attaque contre le christianisme en comparant la Sainte Communion au sexe gay.

– Dans son émission de radio nationale, Howard Stern a déclaré : « Si j’étais président, je vous ferais gazer, les pro-vie. Je vous ferais marcher dans les fours.

– Après avoir reçu un prix pour son émission de téléréalité par câble, la comédienne Kathy Griffin a déclaré: “Beaucoup de gens viennent ici et remercient Jésus pour cela. Personne n’avait moins à voir avec cette récompense que Jésus. Tout ce que je peux dire, c’est de le sucer, Jésus.

– Dans un épisode de “Curb Your Enthusiasm” de HBO, la star de la série, Larry David, a uriné sur une photo de Jésus.

– Dans un face à face avec les chrétiens, le film Netflix, “La première tentation du Christ”, dépeint Jésus comme un homosexuel et dépeint Dieu le Père comme un séducteur lubrique des femmes.

Utilisant « la diversité, l’équité et l’inclusion » comme justification, les marxistes culturels dans toute notre société réprimandent, menacent et punissent régulièrement les chrétiens, ainsi que censurent les activités religieuses des chrétiens et des organisations chrétiennes :

– Employée d’un important expéditeur de colis mis en congé administratif pour avoir porté une croix chrétienne sur sa robe au travail.

– Décorations de Noël interdites aux postes de péage des autoroutes de Floride.

– NBC a supprimé “sous Dieu” du serment d’allégeance chanté par des enfants lors de la diffusion du tournoi de golf de l’US Open.

– Le Pentagone ordonne à un officier de l’Air Force de retirer la Bible de son bureau.

– La Cour d’appel confirme l’interdiction des chants de Noël par le district scolaire.

– L’ACLU a déposé une plainte pour forcer le retrait d’une croix de 8 pieds érigée sur un terrain fédéral éloigné

pour honorer les soldats tués à la guerre. Voir la vidéo sur la Croix du désert de Mojave ici.

– L’armée avertit les soldats que les chrétiens pro-vie «déchirent le pays» et constituent une «menace radicale pour la nation».

– Obama DOJ finance un programme pour les jeunes à risque après avoir refusé d’interdire la prière.

– L’hôpital VA refuse les cartes “Joyeux Noël” envoyées par les élèves de 4e année aux anciens combattants malades et blessés.

– Le lycée interdit au major de promotion de raconter comment Jésus a changé sa vie.

– Une base militaire détruit la crèche après que des athées se soient plaints.

– Un juge fédéral interdit au groupe de musique du lycée de jouer “How Great Thou Art”.

– L’école du Texas interdit les arbres de Noël, les couleurs rouge et verte des fêtes de fin d’année par peur d'”offenser les autres”.

– Le professeur « Introduction aux sciences humaines » échoue l’étudiant parce qu’elle a refusé de renoncer à sa foi chrétienne.

– L’université interdit au club chrétien de mettre en place une table lors de rencontres pour les nouveaux étudiants.

– Il est interdit aux enfants de dire « Joyeux Noël » lors de la « Fête d’hiver » de l’école primaire.

– Le lycée interdit aux élèves de prier ensemble, cite la “séparation de l’église et de l’état”.

– L’université décertifie le club chrétien du campus pour avoir insisté pour avoir un chrétien comme chef.

– Le gouvernement dit au ministère qui nourrit les pauvres de retirer le portrait de Jésus.

– Les directives sur la diversité de l’université mettent en garde : « Assurez-vous que votre fête de Noël n’est pas une fête de Noël déguisée. »

Les exemples ci-dessus ne sont que la pointe d’un iceberg massif visant carrément à chasser chaque vestige du christianisme de l’arène publique.

Les disciples d’Antonio Gramsci ont infiltré les postes de direction de chaque branche principale de la religion chrétienne, y compris l’Église catholique. En février 2020, le pape François a annoncé son soutien au Pacte mondial pour l’éducation, une initiative soutenue par les Nations Unies qui inaugurera un « nouvel humanisme », sous lequel Dieu « se retire » afin que toute l’humanité puisse être « libre ». En vertu du Pacte, les enfants du monde seront endoctrinés par une propagande de justice sociale (marxiste) conçue pour ouvrir la voie à un nouvel ordre mondial sous la bannière du communisme mondial. Agissant furtivement et par tromperie, les marxistes ont pris le contrôle du Vatican d’une manière qui est passée pratiquement inaperçue de la plupart des catholiques jusqu’après coup, tout comme Gramsci l’avait prévu. Tout en faisant semblant de faire l’appel de Dieu, les marxistes du Vatican se cachant sous les robes ecclésiastiques de la foi chrétienne subvertissent sciemment leur religion professée de l’intérieur.

Pour comprendre l’importance de la religion dans une société libre, veuillez regarder et partager la brève présentation ci-dessous par le professeur de la Harvard Business School, Clay Christensen.

