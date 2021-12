Comment les matchs pour le titre de la conférence de ce week-end définiront les quatre derniers

Six équipes sont à distance de frappe des éliminatoires du football collégial qui entame le dernier week-end de la saison régulière.

Cinq de ces équipes joueront samedi, dans des matchs de championnat qui décideront du SEC, du Big 12, du Big Ten et de l’Américain. La seule valeur aberrante est Notre Dame, qui est terminée pour la saison régulière à 11-1 et attend maintenant de voir si le chaos ouvre une porte aux demi-finales nationales.

Atteindre ce point peut être considéré comme la meilleure réalisation du mandat de l’entraîneur Brian Kelly, qui s’est terminé cette semaine de manière étonnante avec sa décision de partir pour LSU. Son étirement par ailleurs louable sera entaché par ce départ brusque.

Le mandat de Kelly sera également défini par une incapacité à ramener un championnat national à South Bend. Ce n’est pas faute d’efforts. Notre Dame a atteint les séries éliminatoires au cours de deux des trois dernières saisons, perdant les deux fois en demi-finale.

L’équipe de cette année n’est pas une puissance offensive – les Fighting Irish se classent au 44e rang national en yards par match, bien que ce nombre ait augmenté ces dernières semaines – et a été éliminé du championnat début octobre après des matchs serrés contre Toledo et Florida State et une défaite à Cincinnati.

Pourtant, les Irlandais se sont hissés au 6e rang du classement des séries éliminatoires derrière un mois de novembre dominant, devançant Navy, Virginia, Georgia Tech et Stanford 162-23 pour atteindre le seuil d’une autre place en séries éliminatoires.

Autrefois presque inimaginable, Notre-Dame se qualifiant pour les demi-finales est une possibilité. Mais les chances ont pris un coup avec Kelly au LSU, a laissé entendre mardi le président du comité de sélection des séries éliminatoires, Gary Barta.

« La façon dont c’est écrit est que si le comité pense qu’il y aurait un effet probable sur le résultat du match en fonction de qui entraîne ou qui joue, cela peut être envisagé », a déclaré Barta.

Promouvoir le coordinateur défensif Marcus Freeman à la place de Kelly et retenir le coordinateur offensif Tommy Rees pourraient suffire à convaincre le comité que les Irlandais sont dignes de revenir en demi-finale.

Voici plusieurs scénarios qui pourraient se dérouler le dernier samedi de la saison régulière, allant du prévisible à l’incroyable :

Samedi se passe comme prévu

La Géorgie bat l’Alabama dans le match de championnat SEC

Le Michigan bat l’Iowa dans le match de championnat Big Ten

Cincinnati bat Houston dans le match de championnat américain

Oklahoma State bat Baylor dans le match de championnat Big 12

C’est le scénario le plus probable. Encore une fois, qui croyait que le Michigan battrait l’État de l’Ohio et perturberait les choses dans le Big Ten? Mais les favoris gagnant chacun des matchs de championnat représenteraient le rêve du comité de sélection des séries éliminatoires samedi et dimanche.

Quelques décisions peuvent encore entrer en jeu. Un a déjà été fait avec Oklahoma State devançant Notre Dame dans le classement des séries éliminatoires de cette semaine. Cela n’aurait pas duré ce dimanche même si les Irlandais étaient restés en tête, car battre Baylor donnerait à OSU autant de victoires en Power Five que Notre Dame, mais plus de victoires de haute qualité, et donnerait aux Cowboys l’atout ultime d’un Power Five. championnat.

De plus, il y a toujours une faible chance que le champion national en titre, l’Alabama, perde un match serré contre la Géorgie – jouant les Bulldogs plus serré que n’importe quel adversaire cette saison, par exemple – et compte pour la quatrième place. Il est plus probable que le Crimson Tide aurait besoin de surpasser complètement les Bulldogs et de dominer lors d’une défaite de dernière minute ou même de dernière seconde pour être pris en considération, même la moindre.

Même dans ce cas, cela devient une vente difficile étant donné que le Crimson Tide a été très bon mais pas dominant cette année, et cela devrait être une évidence pour le comité de sélection de mettre une équipe à deux défaites avant une défaite. perte Power Five gagnant.

En d’autres termes, l’Alabama ne subira pas une défaite contre la Géorgie si les trois autres favoris s’occupent des affaires.

Il s’agit du top quatre le plus réaliste et plausible : n° 1 Géorgie, n° 2 Michigan, n° 3 Cincinnati, n° 4 Oklahoma State.

Un bouleversement à la SEC

La Géorgie est dans quoi qu’il arrive samedi. L’Alabama pourrait-il mettre cette théorie à l’épreuve ? Gagner 100-0 pourrait amener le comité à reconsidérer les choses, oui. Soyons réalistes.

Ce scénario aurait donc deux équipes SEC en séries éliminatoires pour la deuxième fois, et encore une fois ce sont les Bulldogs et Crimson Tide. Les Wolverines et les Bearcats compléteraient les quatre premiers, mettant l’État de l’Oklahoma hors de la course.

Dix ans après avoir été exclu du match de championnat national de la Bowl Championship Series lorsque les ordinateurs ont favorisé une revanche SEC entre l’Alabama et LSU, être remplacé par le Crimson Tide dimanche donnerait aux Cowboys un sérieux cas de déjà vu.

Le débat porte sur l’endroit où semer les équipes. Étant donné que la Géorgie à une défaite ne tomberait pas en dessous du n ° 3, mettre le Michigan au n ° 1 mettrait en place un match revanche immédiat de la SEC en demi-finale – quelque chose que le comité voudrait vraiment éviter. En outre, le champion de la SEC, l’Alabama, mériterait d’être classé premier après avoir battu les Bulldogs.

Comment ensemencer l’Alabama sur le terrain et ne pas organiser un autre match contre la Géorgie sera un thème récurrent dans les scénarios où le facteur Tide en demi-finale avec deux défaites.

Vos quatre : n°1 Alabama, n°2 du Michigan, n°3 de la Géorgie, n°4 de Cincinnati.

Une porte possible pour deux pertes en Alabama

L’Iowa ne se hisse probablement pas en demi-finale avec deux défaites, même si l’anarchie totale se produit, comme nous le verrons ci-dessous. Pour la première fois, un chemin s’ouvre pour Notre-Dame. Avec les Bulldogs, Bearcats et Cowboys, les Irlandais rivaliseraient avec l’Alabama pour la quatrième place.

Dans ce cas, comment le tarif Tide en cas de perte serait pris en compte. Et si c’était un match serré décidé par un panier ? En l’absence de championnat de conférence pour bris d’égalité, le plus grand avantage de Notre Dame viendrait dans la comparaison d’une défaite contre deux en Alabama.

Il ne fait aucun doute que l’Alabama a joué un calendrier beaucoup plus difficile et a la liste de victoires la plus impressionnante. Mais que se passe-t-il si la décision repose sur quelle équipe joue le mieux à ce stade ? S’il s’agit d’une défaite plus déséquilibrée contre la Géorgie, la réponse pourrait être Notre-Dame, d’après l’apparence des Irlandais en novembre.

Cependant, tout avantage dans la colonne des pertes ou dans le jeu récent pourrait être annulé par le départ de Kelly. La façon dont le comité aborde cette question est l’un des dilemmes particulièrement intéressants dans l’histoire du format.

Il y a une question primordiale à garder à l’esprit avec le comité, qui est en grande partie composé de directeurs sportifs en exercice. Ce groupe préférerait-il casser le moule en choisissant un champion à deux défaites, hors conférence ou en sélectionnant une équipe dont l’entraîneur a largué le programme pour un autre poste à la veille de la sélection dimanche ?

Sans une comparaison similaire dans l’histoire de huit ans des séries éliminatoires, il est impossible de prédire comment le comité règle l’éventuel débat entre l’Alabama et Notre-Dame.

Vos quatre : No. 1 Georgia, No. 2 Cincinnati, No. 3 Oklahoma State, No. 4 Notre Dame ou No. 4 Alabama (selon les performances de Tide dans le championnat SEC).

Combinaison de la SEC et du Big Ten

Oklahoma State doit battre Baylor dans le championnat Big 12 pour garder ses espoirs en séries éliminatoires.

Cela rendrait plus un samedi sauvage et fou, mais en ferait un processus assez simple pour le comité. Deux équipes SEC sont dedans, Cincinnati est dedans et Oklahoma State est dedans. La seule question est l’ensemencement.

Vos quatre : 1 Alabama, 2 Géorgie, 3 Cincinnati, 4 État de l’Oklahoma.

Baylor remporte le match revanche du Big 12

La lueur de gagner Bedlam durerait six jours. A bientôt, Cowboys. Encore une fois, le débat porterait sur la comparaison de Notre-Dame et de l’Alabama.

Vos quatre : n°1 Georgia, n°2 Michigan, n°3 Cincinnati, n°4 Notre Dame ou n°4 Alabama.

Houston choque Cincinnati

Ce serait un bouleversement majeur étant donné que Cincinnati est un favori à deux chiffres et le manque d’attention ou de battage médiatique accordé à Houston tout au long de la saison régulière. Tout en éliminant Cendrillon du mélange, cela n’aurait pas un impact énorme sur le terrain.

Vos quatre : 1 Géorgie, 2 Michigan, 3 État de l’Oklahoma, 4 Notre Dame ou 4 Alabama.

Tous l’enfer se déchaîne

Ah, on y va. L’Alabama et la Géorgie sont tous les deux de la partie. Les Wolverines, Bearcats et Cowboys sont éliminés. Encore une fois, Notre-Dame attend dans les coulisses. Cela laisse la quatrième place. Incroyablement, cela pourrait aller à Baylor en tant que champion du Big 12 à deux défaites, car cela surpasserait les équipes à une défaite de Cincinnati et à deux défaites du Big Ten dans le Michigan, l’Ohio State et l’État du Michigan.

Il y aurait un cas pour l’Iowa en tant que vainqueur du Big Ten, mais les Hawkeyes sont déjà à quatre places des Bears dans l’avant-dernier classement des séries éliminatoires. Il serait difficile de rattraper ce terrain mais pas impossible, étant donné le respect évident du comité pour le Michigan et la conférence dans son ensemble.

Et qu’en est-il de l’Oregon ? Cette victoire hors conférence contre Ohio State reste un ajout impressionnant au curriculum vitae des Ducks. Battre l’Utah pour remporter le Pac-12 vengerait également cette horrible défaite à Salt Lake City le mois dernier.

Pourtant, vos quatre premiers probables: n ° 1 Alabama, n ° 2 Georgia, n ° 3 Notre Dame et n ° 4 Baylor.

Suivez le journaliste universitaire Paul Myerberg sur Twitter @PaulMyerberg

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: College Football Playoff: Sept scénarios qui pourraient définir les quatre derniers