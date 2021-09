Comment les médias sociaux changent le paysage marketing et permettent aux consommateurs d’être plus interactifs

Avoir un cadre et une stratégie de médias sociaux claire peut aider les marques à délimiter le rôle de chaque canal et comment il sert les piliers de la messagerie de la marque.

Par Deepti Karthik

« Lequel de mes produits le consommateur préfère-t-il et pourquoi ? a demandé à tous les spécialistes du marketing de leur agence de recherche au cours de la dernière décennie, qui seraient à leur tour posées à 500 répondants. Les répondants seraient sélectionnés sur la base de la description du public cible supposé partagé avec l’agence et après le travail préparatoire, le rapport final arriverait dans trois à quatre semaines. Au lieu de cela, aujourd’hui, la marque vient de mettre en place un sondage sur les réseaux sociaux – Dites-nous quelle couleur vous préférez et obtenez 500 réponses en moins d’une heure. Les médias sociaux ont changé le paysage marketing et ont permis aux marques d’avoir une conversation active avec les consommateurs dans un format plus simple, plus rapide, intuitif et crédible.

Les médias sociaux d’aujourd’hui ne consistent pas seulement à créer du contenu qui fait que les marques ont l’air pertinentes et non obsolètes, ils sont devenus le canal de développement du plaidoyer. Imaginez que vous êtes une maman pour la première fois et que vous commencez à suivre des groupes sur les réseaux sociaux pour demander des conseils et entendre parler d’une nouvelle marque de produits biologiques qu’une autre maman utilise ou que vous êtes une gourmande passionnée qui voit une marque d’assaisonnements et de sauces utilisée pour faire un Il y a de fortes chances que vous risquiez de tomber sur des publicités de ces marques sur un autre canal. Les médias sociaux et le contenu sur les médias sociaux sont donc devenus le hack de croissance le plus efficace pour les spécialistes du marketing qui tentent d’acquérir de nouveaux utilisateurs dans leur giron.

J’ai récemment vu un sondage qui disait que 90% des consommateurs fidèles à une marque suivent son compte Instagram, le GEN Z est à juste titre appelé le client conscient progressif car ils veulent non seulement le meilleur de sa catégorie en matière de qualité, mais veulent aussi savoir provenance en ce qui concerne leur préférence de marque. Ils veulent en savoir plus sur les produits et services qu’ils consomment car ils se sentent responsables de ces choix. 90 pour cent des consommateurs ont déclaré qu’ils passeraient à des marques durables si le prix et la qualité étaient égaux selon François Faelli de Bain et les médias sociaux sont le canal de prédilection pour l’assimilation de l’information pour leur acabit.

Les réseaux sociaux sont-ils devenus trop encombrés ?

Mark Zuckerberg a peut-être annoncé un nouveau monde pour les consommateurs, mais il y a un nouveau média social chaque trimestre qui a l’intention de défier la suprématie du conglomérat Facebook et ainsi, à mesure qu’un canal s’encombre, il y a un nouveau venu promettant d’être plus engageant et capte l’imagination du consommateur. Les médias sociaux sont passés du texte aux images en passant par les vidéos et bien que les nouvelles plateformes et formats tendance incitent les spécialistes du marketing à deviner la dispersion des médias, le fait d’être le lève-tôt est essentiel pour gagner.

Avoir un cadre et une stratégie de médias sociaux claire peut aider les marques à délimiter le rôle de chaque canal et comment il sert les piliers de la messagerie de la marque. Si l’authenticité et la fiabilité sont fondamentales pour garantir la capacité de parler, une marque doit également être distinctement fraîche dans son langage visuel et agile dans sa communication pour continuer à gagner et à fidéliser ses abonnés sur les réseaux sociaux.

En tant que propriétaire de marque, je ne voudrais rien de plus que de connaître le pouls du public et les spécialistes du marketing des médias sociaux proposent une analyse des sentiments, des nuages ​​de mots, des critiques, des commentaires sur les produits dans leur arsenal pour satisfaire ce besoin, tous servis directement par les consommateurs réels. . Même les créatifs sont désormais testés sur les réseaux sociaux pour l’appréciation, la partageabilité et l’évaluation de l’impact avant que les médias ne soient mis derrière l’atout qui a remporté le baromètre de popularité des médias sociaux pour une diffusion plus large sur les médias numériques et principaux. Si la réponse à chaque question est 42, alors la réponse à la façon d’activer un entonnoir complet pour l’acquisition, la fidélisation et la croissance des consommateurs pourrait être les médias sociaux jusqu’à ce que l’on s’attaque aux dangers de l’anonymat qu’il offre aux fauteurs de troubles. De nombreuses marques ont été la cible du mécontentement des consommateurs sur les réseaux sociaux et la machinerie des relations publiques pourrait avoir du pain sur la planche si une publication bien intentionnée atterrissait dans des chartes involontaires.

Dans le nouvel ordre mondial – “Avez-vous vérifié leur Insta?” est le signe de tête ultime qu’un consommateur peut donner à une marque et la marque dispose de 3 rouleaux pour vibrer avec le consommateur potentiel. Donc, en tant que marques maintenant, le moment de vérité est omniprésent et la vraie question est : êtes-vous Insta-Ready ?

L’auteur est vice-président marketing, DaMENSCH. Les opinions exprimées sont personnelles.

