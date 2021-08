Qu’est-ce qu’une prescription médicale ? Il s’agit d’une note de votre médecin à votre pharmacien vous donnant la permission de vous prévaloir d’un médicament légal par ailleurs ordinaire. Nous ne parlons pas d’héroïne, de cocaïne ou de quelque chose du genre.

Attendre? Quelle? Vous avez besoin de la permission de quelqu’un pour acheter une drogue qui n’a pas été criminalisée ?

Oui, je sais que cela va être un choc pour les gens qui aspirent à être libres et qui ne le sont pas. Mais à moins d’obtenir l’autorisation d’un médecin, il vous sera interdit d’accéder à certains médicaments. Pour mélanger les métaphores, c’est une belle marmite de poisson.

La justification de ce système totalitaire est que si vous prenez le mauvais médicament – nous ne parlons pas de médicaments relativement inoffensifs comme l’aspirine ou la crème solaire – vous pouvez tomber gravement malade ou pire. Mais cela ne justifierait que l’exigence que vous obteniez l’avis d’un professionnel compétent avant de prendre vous-même une décision sur la question, certainement pas sa permission.

Nous devons donc approfondir un peu pour comprendre la prémisse sur laquelle repose cette exigence. Il est basé sur l’hypothèse que vous êtes trop stupide pour obéir aux conseils que vous donne votre médecin. Vous devez être obligé, pour votre bien, d’obéir.

Au moins, si les prescriptions médicales étaient cohérentes, fondées sur la « science », ce serait une chose. Mais ils ne le sont pas.

La difficulté logique ici est que si vous êtes si abominablement imprudents pour ne pas entendre raison à cet égard, pourquoi, jamais, vous permettons-nous de voter? Et, si nous avons suffisamment confiance en votre bon sens pour vous permettre d’accéder aux urnes, pourquoi cela s’évanouit-il lorsque vous vous approchez d’une pharmacie ? Un autre défaut de cette institution : elle suppose que vous êtes assez intelligent en tant qu’électeur pour élire des politiciens qui nommeront des bureaucrates pour vous imposer des règles qui vous présentent comme un idiot.

Imaginez si ce système était appliqué à d’autres domaines de notre vie. Vous auriez besoin de l’approbation de votre médecin avant de pouvoir acheter des boissons sucrées de 16 onces. Vous pensez que cela ne pourrait pas arriver ? Oh, attendez, c’est déjà fait (en quelque sorte) grâce au maire de New York Bloomberg.

Essayons à nouveau avec notre tentative d’offrir une analogie ridicule et hypothétique. Avant de pouvoir réparer ou installer un nouveau câblage, vous n’aurez pas besoin des conseils de votre électricien, mais de son autorisation. Avant de pouvoir acheter ou réparer une voiture, vous n’aurez pas besoin des simples conseils de votre concessionnaire automobile, mais de sa permission. Avant de pouvoir acheter des gâteaux, des biscuits, de la crème glacée, du chocolat, votre épicier devra le permettre.

Si jamais ces incursions sur notre liberté nous étaient imposées, il y aurait une révolution. Pourquoi, alors, sommes-nous si indolents alors que les mêmes violations des droits se produisent dans le domaine médical ? Il est impossible que des gens tombent très malades et meurent même s’ils prennent le mauvais médicament. Nous pouvons aussi être électrocutés sans l’avis d’un bon électricien, nous blesser ou mourir dans un accident de la route si nous choisissons la mauvaise voiture ; périr de toutes sortes de maladies si nous sommes obèses morbides.

Les pratiques de prescription rappellent des tentatives pour déterminer des salaires « équitables », au lieu de laisser cela au système de la libre entreprise.

Au moins si les prescriptions médicales étaient cohérentes, fondées sur la « science », ce serait une chose. Mais ils ne le sont pas. Il existe en fait des médicaments pour lesquels vous avez besoin d’une ordonnance au Canada, mais pas aux États-Unis. En voici quelques-uns pour lesquels l’inverse est vrai : Polysporin Eye Drops, pour la conjonctivite ; Patanol, un antihistaminique, pour les allergies. De plus, Zaditor est disponible gratuitement aux États-Unis, mais une ordonnance est requise au Canada. En revanche, Pataday est un médicament d’ordonnance aux États-Unis, mais est disponible en vente libre au Canada.

Le Canada et les États-Unis sont des pays civilisés; ni l’un ni l’autre n’est en retard en matière de sophistication médicale ou de connaissances scientifiques. Qu’ils puissent diverger sur cette base ne confère pas exactement une grande confiance dans ce système absurde.

Cette pratique rappelle les tentatives de déterminer des salaires « justes », au lieu de laisser cela au système de la libre entreprise. Ceux qui sont à l’origine de cet effort ont concocté une liste de quatre critères pour déterminer l’équité à cet égard : les compétences, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail. L’objectif était de comparer, par exemple, les salaires des infirmières et des camionneurs. Ils ont tenté d’imposer une objectivité à ces critères extrêmement difficiles à mesurer. Les résultats ont été embarrassants en raison de l’échec des défenseurs de ce système à proposer des mesures similaires. Par exemple, on classerait les enseignants plus haut que les plombiers ; un autre arriverait aux conclusions opposées.

La divergence des prescriptions canadiennes et américaines indique également l’arbitraire et le caprice.