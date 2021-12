Comment les meilleurs suédois ont commencé leur deuxième chapitre

Le tourbillon de leur succès mondial n’a eu qu’à ralentir la cadence pour ABBA en 1977. Quatre albums à succès, d’innombrables singles à succès, des concerts internationaux et des tâches promotionnelles sans fin faisaient des ravages et, avec la fin des tournées européennes et australiennes au printemps, l’idée était de se concentrer sur la création du prochain projet de studio, ABBA : The Album, au cours de la seconde moitié de l’année d’une manière plus tranquille.

Bien sûr, les plans les mieux conçus ne se mettent pas toujours parfaitement en place. Les horaires étaient redessinés par la sortie prochaine du premier film d’ABBA (ABBA: The Movie, filmé tout au long de la tournée), puis il y avait l’attente inévitable que le matériel soit prêt pour le marché de Noël. En fait, ce n’est qu’en Scandinavie qu’ABBA: The Album sortira à temps pour le Père Noël, le 12 décembre 1977, la plupart des autres territoires étant obligés d’attendre la nouvelle année.

Il y avait un sentiment que le son du groupe devait également faire un pas en avant décisif; avec une motivation ambitieuse, Benny et Björn voulaient s’assurer que le nouvel album soit encore meilleur que ce qui l’avait précédé. Cette énergie agitée pour pousser leur écriture de chansons en territoire inconnu est peut-être plus évidente dans un trio de morceaux inclus ici de la mini-musique de 25 minutes The Girl With The Golden Hair, qui avait été jouée lors des récents spectacles du groupe avant le rappel nocturne. .

Signalant une partie de l’orientation future de la paire, il y a une théâtralité excentrique en jeu sur les trois chansons de la production associée à la sensibilité pop caractéristique d’ABBA. « Thank You For The Music », présenté dans une scène, est devenu l’un des classiques emblématiques du groupe et montre à quel point leurs meilleures compositions ont traversé les genres sans effort. Un premier morceau du morceau (inclus en bonus sur l’édition de luxe de l’album, paru en 2007) voit Agnetha canaliser Doris Day dans une interprétation à saveur de ragtime a finalement été abandonnée en faveur de la version que nous connaissons tous aujourd’hui. Cela témoigne de la passion commune du groupe de vraiment mélanger les choses.

À travers les huit autres chansons d’ABBA : The Album, il y a l’influence indubitable des tubes américains de l’époque – les guitares faisant leur plus grande apparition avec ABBA sur le grand « Eagle » ; le midtempo plein de basses « The Name Of The Game », choisi comme premier single du set en octobre 1977 ; et l’urgent « Trou dans votre âme ». Même « One Man, One Woman » – bien qu’aussi doucement mélodieux que la plupart du catalogue plus large d’ABBA – contient des éléments du son soft-rock si dominant aux États-Unis à l’époque. L’Europop plus connue du groupe n’était cependant pas totalement absente ; il peut être trouvé sur le fougueux « Take A Chance On Me » – choisi comme le deuxième single international de l’album, et un autre sommet des charts britanniques – et le magnifique « Move On ».

Les sessions d’enregistrement pour ABBA: The Album ont été perturbées par la grossesse d’Agnetha et une pression pour respecter les délais commerciaux, mais la sortie éventuelle de l’album s’est avérée un succès prévisible, atteignant un sommet en carrière aux États-Unis (n ° 14) et en tête des charts autre part. Un tel succès a permis au groupe de respirer un peu, jetant finalement les bases pour que le groupe commence à expérimenter davantage en studio, passant plus de temps sur les sessions qui les motivaient le plus.

Marquant le début de leur deuxième chapitre triomphal, ABBA: The Album porte toutes les caractéristiques de ce moment familier où les groupes ébranlent une formule gagnante. La genèse de l’acclamation et de la crédibilité musicales plus larges d’ABBA remonte aux mesures audacieuses prises ici. La fortune – comme il s’est avéré une fois de plus – favorisera toujours les braves…

