Comment les mèmes emmèneront Bitcoin sur la lune, avec Chad_Capital ⋆ Crypto new media

Explorer comment les mèmes Bitcoin peuvent contribuer à la croissance de la culture.

Comprendre Bitcoin peut changer votre vie. Une fois que vous l’avez compris, tout votre système d’évaluation de ce qui est digne de votre temps, de votre argent et de vos efforts est également modifié. J’ai discuté de cette idée et plus encore avec le dernier ajout de l’équipe de la conférence Bitcoin, Brad, sur Twitter sous le nom de @Chad_Capital.

Lui et moi avons discuté de la façon dont il a entendu parler de Bitcoin pour la première fois, ce qui était le résultat de l’enthousiasme contagieux que beaucoup ressentent pour Bitcoin une fois qu’ils l’ont compris. Il semble qu’il y ait une exubérance qui commence à se dégager des gens une fois que les incitations de la nature s’alignent sur une expérience technologique à leur disposition aujourd’hui. Il a accepté et a poursuivi avec ses réflexions sur la façon dont Bitcoin peut changer la vie des gens. Brad a écrit deux articles distincts pour nous ici dans le magazine, l’un d’entre eux étant intitulé “Bitcoin : le coût d’opportunité ultime”. Dans cet article, il explique comment, lorsqu’il réalise la vraie valeur du bitcoin de l’actif, chaque choix que l’on fait est un coût d’opportunité impliquant Bitcoin. Le temps et l’argent sont ce que l’on échange contre des biens, des services et des progrès dans le monde, et chaque décision que nous prenons doit tenir compte de la maximisation de notre pile de bitcoins.

En plus de cela, nous avons discuté du pouvoir des mèmes et de la façon dont ils transmettent, par l’humour, des idées communément comprises de l’absurdité du monde fiat dans lequel nous vivons. Un monde fiat mérite d’être ridiculisé à travers les mèmes, et il fait avancer une culture qui recherche la vérité.

Nous avons terminé avec ce qu’il attend avec impatience dans l’espace Bitcoin, y compris un cri pour Bitcoin 2022, et sa dernière prévision de prix haussier.

Consultez notre interview écrite ci-dessous

Quelle est votre histoire de trou de lapin Bitcoin?

La première fois que j’ai entendu parler de Bitcoin, c’était dans un bar de Los Angeles au début de 2017. J’ai entendu quelqu’un parler de l’exploitation minière de Bitcoin et montrer aux gens le prix sur son téléphone. Je lui ai posé la question et il était très excité d’en parler. Il a commencé à me parler de la réduction de moitié, du taux de hachage et de la façon dont Bitcoin entrait dans un marché haussier. Je ne savais pas de quoi il parlait mais j’étais intéressé. Il m’a donné son numéro et le lendemain il m’a envoyé quelques articles et vidéos. Dès le deuxième article, j’étais complètement accro.

Comment Bitcoin a-t-il changé votre vie ?

Bitcoin a complètement changé :

Ma préférence temporelle, le changement de préférence temporelle personnelle est assez simple – lorsque vous savez que votre pouvoir d’achat augmentera avec le temps, vous êtes obligé de réfléchir à deux fois à ce que vous achetez aujourd’hui.

Mon concept de coût d’opportunité, pour moi Bitcoin est déjà le coût d’opportunité ultime. Cela signifie que je pèse les autres décisions financières par rapport au risque de ne pas acheter de bitcoin. Je pense que la finance traditionnelle sera forcée à cette prise de conscience à un moment donné. À l’heure actuelle, le coût d’opportunité ou le « taux sans risque » de chaque investisseur professionnel et gestionnaire de fonds sont les bons du Trésor. C’est une idée tellement hilarante qu’il existe un investissement sans risque, mais il est encore plus amusant que l’ensemble du système financier utilise l’investissement le moins performant comme référence pour prendre des décisions. Nous vivons une grande expérience sociale où vous pouvez choisir d’utiliser le bitcoin, l’actif le plus performant de tous les temps, comme référence à la place.

Mes capacités de pensée critique, je pense que pour comprendre Bitcoin profondément, les gens sont obligés de remettre en question beaucoup d’idées et de croyances qu’ils ont depuis longtemps ou dont on leur a dit qu’ils avaient raison. Je pense que j’ai eu la chance de trouver Bitcoin au début de la vingtaine, quand je n’étais pas trop cimenté dans les idées que j’avais. La capacité de regarder les choses à partir de principes premiers et de toujours remettre en question mes conclusions s’est définitivement propagée à d’autres parties de la vie.

Vous avez écrit sur l’hyperbitcoinisation en utilisant des mèmes pour le magazine. Comment voyez-vous les mèmes comme une force pour favoriser l’adoption de Bitcoin ?

Les mèmes sont hilarants, je ris toute la journée en faisant défiler Twitter. Bitcoin est la monnaie native d’Internet et les mèmes sont comme la langue maternelle d’Internet. Les mèmes Bitcoin sont si naturels, je pense que c’est parce que la plupart des gens avec qui je postule ressentent la même chose, comme si nous ne faisions que tuer le temps jusqu’à l’hyperbitcoinisation. Les mèmes favorisent à 100% l’adoption. Une image vaut mille mots et j’adore les mèmes vidéo car vous pouvez dire un million de mots en 60 secondes. C’est terrifiant et hilarant les choses qui sont mémorisées dans la réalité.

Qu’attendez-vous le plus dans l’espace Bitcoin ?

J’ai hâte de voir ce qui se passe au Salvador, c’est comme le terrain d’essai pour « réparer l’argent, réparer le monde ». J’attends avec impatience les développements de Lightning – diffusion en continu de contenu, de messagerie, de portefeuilles Twitter, de jeux vidéo, etc. J’ai également hâte de recevoir le tweet de liquidation de Michael Burry.

Prévision de prix pour fin 2021, et fin 2030 ?

Fin 2021 : 158 000 $. Fin 2030 : 1 bitcoin peut être échangé contre environ 11 millions de cuck bucks numériques de la banque centrale, mais les entreprises ont cessé d’accepter la surveillance de l’État en 2028.