Comment les millennials vont remodeler le crédit-bail immobilier commercial en Inde

Le crédit-bail commercial en Inde est à nouveau en hausse. De grandes entreprises telles que Google, Samsung India, ABB, Veritas, etc. ont conclu des transactions importantes ces derniers mois. La plupart des entreprises informatiques et technologiques sont en pleine expansion, portées par leur potentiel de croissance à long terme.

Les entreprises et les grandes entreprises mettent également en œuvre des programmes de retour au bureau soutenus par la chute des cas de COVID et un programme de vaccination réussi à l’échelle nationale. Jusqu’à ce que la peur de la 3e vague arrive, nous pouvons maintenant affirmer avec certitude que l’immobilier commercial indien est sur la voie d’une reprise après avoir fait face à une demande modérée pendant les mois de pandémie.

Cependant, il est également essentiel de comprendre que pour réussir dans la nouvelle normalité, ou plutôt la nouvelle réalité, il faut comprendre une force clé mais souvent négligée – le millénaire. L’Inde est une jeune nation avec un âge médian d’environ 28 ans. Environ 65% de la population indienne est âgée de moins de 35 ans. La majorité des personnes qui gagnent du pain sont aujourd’hui les millennials et leur simple volume confirme également qu’ils joueront un rôle crucial dans la définition de l’avenir du crédit-bail commercial en Inde. Dans un avenir prévisible, les choix et les valeurs des milléniaux se refléteront également dans l’immobilier commercial en Inde.

Services à valeur ajoutée (VaS) : Le bureau moderne ne serait pas seulement composé de bureaux et de salles de réunion. Il devrait avoir des équipements à valeur ajoutée tels que des gymnases, des aires de jeux, des espaces ouverts, des zones de jeux, qui peuvent garantir un bon moment au bureau. De même, la culture de la cabine pourrait ne pas être très populaire. L’avenir serait plutôt à l’ameublement doux, qui peut être modifié selon vos préférences.

Bureaux intelligents éco-responsables : La génération Y s’ouvre de plus en plus à l’idée de bureaux respectueux de l’environnement qui peuvent optimiser la consommation d’énergie et d’eau, réduire l’empreinte carbone globale et favoriser un mode de vie durable à plus long terme.

À l’avenir, les développeurs doivent se concentrer sur les technologies et l’innovation vertes et durables. Cela devrait inclure une utilisation accrue des méthodologies de recyclage de l’eau, des matériaux de construction recyclés, des appareils plus intelligents, des technologies de comptage intelligent, une utilisation abondante de la ventilation et de la lumière du soleil.

Commerce de détail expérientiel : Le temps du commerce expérientiel est enfin venu en Inde. Lors de la création du commerce de détail de la nouvelle ère, il est également important de recréer et de réimaginer le commerce de détail à l’aide de la personnalisation, de la localisation et de l’intégration transparente de la technologie aux offres de vente au détail. Ce ne sont plus seulement des modes marketing mais la réalité du temps présent.

La fréquentation des centres commerciaux et des magasins de détail de la rue principale est appelée à augmenter. Cependant, les acheteurs n’ouvriraient pas leur portefeuille pour acheter. Ils ont besoin d’un engagement et d’une expérience significatifs. Les nouveaux commerces de détail auront besoin de beaucoup d’aires de repos, de ventilation et d’éclairage naturel. De même, il faudra beaucoup de facilités pour tester les produits et les articles (un différenciateur clé pour les magasins physiques et ils doivent en tirer parti intelligemment).

L’essor de la banlieue : Les métros indiens rattrapent également l’idée de la banlieue, où les villes se développent en périphérie de la ville. Appelées banlieues ou suburbia, de nombreux ménages millénaires se déplacent vers ces endroits pour éviter la circulation et la vie encombrée dans les centres-villes. Les prix de l’immobilier abordables sont également à l’origine de la tendance haussière. Ces corridors à venir attirent également de nouveaux bureaux, espaces de coworking, centres commerciaux et rues commerçantes pour gérer l’évolution de la demande.

(Par Ankit Kansal, fondateur et directeur général, 360 Realtors)

