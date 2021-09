Comment les modèles décentralisés réinventent le cloud

Le dicton populaire, « si vous ne payez pas pour le produit, vous êtes le produit » est beaucoup plus facile à comprendre maintenant que la confidentialité sur Internet est devenue un sujet très débattu.

Le modèle dominant de stockage cloud centralisé, utilisé par des fournisseurs de renom tels que Google Drive à Apple iCloud, Dropbox à pCloud, est de plus en plus soumis à la pression de services décentralisés qui offrent non seulement les mêmes commodités que les services centralisés, mais avec une sécurité et une confidentialité accrues. caractéristiques.

Fran Villalba Segarra, PDG, Internxt nous aide à comprendre comment le modèle décentralisé se traduit par des services basés sur le cloud et quels avantages cela offre-t-il à l’utilisateur final.

Qu’est-ce que le stockage décentralisé et pourquoi pensez-vous qu’il est meilleur que l’approche traditionnelle prônée par les grands hyperscalers ?

Le stockage en nuage est classé comme décentralisé si le système de stockage est distribué dans le monde entier, et centralisé si le système de stockage est singulièrement contrôlé.

Dans la version centralisée, le système de stockage est maintenu par le contrôleur cloud et il est exploité par le serveur central dans le contrôleur cloud. Tous les hôtes sont alloués avec un seul système de stockage pour stocker les images, les fichiers et les données.

Dans la version décentralisée, un groupe de clusters avec différents systèmes de stockage pour différents clusters est utilisé. Par conséquent, le groupe d’hôtes du cluster utilisera le système de stockage associé à ce cluster, mais pas l’autre système de stockage de l’autre cluster.

Cela offre des niveaux plus élevés d’évolutivité, de redondance et de durabilité dans les architectures décentralisées.

Si un composant décentralisé est compromis ou rencontre une erreur d’exécution irrécupérable, le pire des cas est que le composant se déconnecte, tandis que le reste du cloud continue de fonctionner normalement. Cette conception présente une sécurité intégrée qui augmente la stabilité du cloud.

Qu’est-ce que le chiffrement à zéro connaissance et pourquoi les consommateurs devraient-ils s’en soucier ?

Le cryptage Zero-Knowledge signifie que personne, sauf vous (pas même le fournisseur de services) ne peut accéder à vos données sécurisées.

C’est le point crucial – même avec des fichiers totalement cryptés, si le serveur a accès aux clés, une attaque de pirate centralisée peut y accéder.

Le chiffrement à zéro connaissance est un moyen beaucoup plus sûr de sécuriser les données que le chiffrement en transit, le chiffrement au repos et le chiffrement de bout en bout. Voici pourquoi:

1. Le cryptage en transit sécurise un message pendant sa transmission entre deux parties. (c’est-à-dire entre votre ordinateur et le fournisseur de cloud).

2. Le cryptage au repos protège le fichier ou les données sur le serveur lorsqu’il n’est pas utilisé.

3. Le chiffrement de bout en bout est un système de communication où seuls les utilisateurs communicants qui ont la clé peuvent lire les messages.

Zero-Knowledge Encryption résout ce problème en cachant la clé de cryptage, même au fournisseur de stockage, ce qui entraîne une demande d’authentification sans échange de mot de passe.

La raison pour laquelle les consommateurs et les entreprises devraient s’en soucier est que Zero-Knowledge Encryption garantit que leurs données sont protégées contre les pirates informatiques, les Big Tech ou d’autres acteurs de mauvaise foi en ligne.

Vous parlez de la façon dont des services comme Dropbox, Google Drive, OneDrive et iCloud ont tous la permission d’accéder à vos données et comment Internxt ne l’a pas. Pourquoi pensez-vous que ces autres services le font encore alors que les consommateurs sont plus conscients ?

Pendant trop longtemps, des entreprises comme Google, Microsoft ou Dropbox ont abusé de leur position et violé la vie privée de leurs utilisateurs.

Les événements récents ont mis en évidence les problèmes que leurs modèles économiques peuvent créer. La protection de la vie privée de leurs utilisateurs entre en conflit avec leur modèle économique, qui consiste à utiliser vos données afin de vous proposer des publicités ciblées. C’est pourquoi ces entreprises collectent plus de données que ce qui est réellement nécessaire.

Google est une entreprise basée aux États-Unis. Les États-Unis (contrairement à l’Europe, où sont basées des sociétés comme Tresorit, pCloud ou Internxt), sont connus pour leurs violations agressives de la vie privée. Google est également à code source fermé et ne propose pas de chiffrement côté client.

La raison pour laquelle ces services comptent encore des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde et continuent d’ignorer le fait qu’ils ne se soucient apparemment pas de la confidentialité des utilisateurs, c’est parce qu’ils sont devenus complaisants. Lorsque vous avez autant d’utilisateurs, le devoir de protection de leur vie privée diminue.

Je crois que nous sommes à un point où cela doit changer, et nous commençons déjà à le voir avec de plus en plus de personnes utilisant différents services. Les utilisateurs sont de plus en plus sensibilisés à leurs politiques en matière de confidentialité, et cela continuera de se produire.

Jusqu’à présent, Internxt a lancé Drive et Photos – quelle est la vision de l’entreprise pour l’avenir ?

Notre objectif est de créer le service de stockage en nuage le plus sûr et le plus attrayant au monde disponible aujourd’hui.

Nous avons également récemment lancé Internxt Photos, qui est en concurrence avec Google Photos pour offrir une expérience de sauvegarde d’images entièrement privée lors de vos déplacements.

Nous prenons essentiellement des services que les personnes et les entreprises utilisent tous les jours et créons une nouvelle version dédiée à la protection des données des utilisateurs, dans une interface fluide et intuitive.

Personne ne veut utiliser un service compliqué ou chronophage. La simplicité est aussi très importante pour nous. Nous travaillons également sur l’envoi, le courrier, le calendrier, les mots de passe, etc.

Nous sommes un jeune projet open source en concurrence avec d’énormes géants de la technologie qui ont eu des années et beaucoup plus de ressources pour peaufiner leur UX. Nous utilisons également des technologies qui rendent notre service beaucoup plus sécurisé, privé et complexe.

Nous sommes près d’un million d’utilisateurs, donc notre prochaine ambition est d’atteindre le prochain million et de continuer à évoluer. Ce qui compte vraiment pour nous, ce sont nos utilisateurs, nous sommes donc toujours à l’écoute de leurs commentaires sur les fonctionnalités qu’ils aimeraient voir.

Expliquez-nous pourquoi Internxt a décidé d’emprunter la voie de la blockchain ? Pourquoi est-ce mieux pour les services axés sur la confidentialité ?

Les architectures cloud décentralisées sont de plus en plus populaires. Ces architectures permettent des fonctionnalités moins chères, plus sécurisées, robustes, privées et fiables que celles que les architectures centralisées peuvent fournir.

Le modèle de stockage centralisé traditionnel est utilisé par tous les grands fournisseurs, notamment Google, Dropbox, Apple, Tresorit, ProtonDrive, Sync, pCloud, MEGA. Les données des utilisateurs sont stockées sur des serveurs physiques détenus et exploités par le fournisseur de cloud.

Les architectures cloud décentralisées sont principalement proposées par des entreprises telles que nous, Sia, Storj, MaidSafe, Filecoin. Certains d’entre eux offrent un cryptage côté client, tandis que d’autres ne le font pas.

Cependant, cela ne suffit pas lorsque l’on cherche à vraiment protéger les données des utilisateurs, ce qui est la principale raison pour laquelle nous avons décidé d’emprunter la voie de la blockchain. Nous souhaitons que nos utilisateurs et leurs données soient entièrement protégés.

Contrairement à tout autre service de stockage en nuage, Internxt Drive côté client crypte les données de l’utilisateur et les fragmente afin qu’eux seuls puissent y accéder. Il apporte tous les avantages du cloud sans compromettre votre vie privée.

Votre entreprise est un nouveau venu sur le marché très encombré du stockage en nuage. Qu’est-ce qui vous fait penser que vous réussirez face à une myriade de concurrents ?

La confidentialité devient un énorme moteur de croissance pour Internxt. Chaque jour, de plus en plus de personnes et d’entreprises commencent à se soucier de ce qui se passe avec leurs données et de la façon dont elles sont utilisées.

Des documentaires comme The Social Dilemma et The Great Hack ont ​​rendu les gens plus conscients de la façon dont leurs données sont utilisées par les plateformes avec lesquelles ils interagissent.

Surtout, les particuliers et les entreprises veulent le protéger des pirates informatiques, des Big Tech et d’autres entreprises qui souhaitent l’utiliser à des fins financières. C’est pourquoi des services comme le nôtre et d’autres sur le marché deviennent de plus en plus populaires.