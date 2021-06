Comment les monstres marins de «Luca» ont pris vie .

Pour le réalisateur et scénariste Enrico Casarosa, une partie du plaisir de développer des idées chez Pixar, où il travaille depuis 2012, consiste à trouver comment mélanger le personnel et le fantastique.

Comme son court métrage «La Luna», nominé aux Oscars, le premier long métrage de Casarosa, «Luca», s’inspire de son enfance à Gênes, une ville portuaire de la Riviera italienne, ainsi que des souvenirs du réalisateur de son meilleur ami d’enfance. L’élément le plus fantaisiste du film – les monstres marins – est né de la fascination de Casarosa pour les changelings.

“Il y a tellement de changelings dans le folklore”, a-t-il déclaré lors d’un récent appel vidéo. « J’aime le folklore japonais, il y a les renards qui peuvent [transform to] ressemblent à des humains, et le tanuki. Il y a les selkies en Irlande. En Italie, a-t-il poursuivi, il y a une vieille légende de Colapesce, à propos d’un garçon qui reste tellement dans l’eau qu’il devient à moitié poisson.

Dans “Luca”, les monstres marins vivent dans leur propre communauté agricole sous-marine, à l’abri des humains. Pour eux, les créatures au-dessus de la surface, avec leurs bateaux et leurs filets, sont les monstres (terrestres). Mais Luca (Jacob Tremblay), 13 ans, est toujours très curieux. Il se lie d’amitié avec Alberto (Jack Dylan Grazer), un autre monstre marin qui le pousse hors de l’eau pour la première fois. Au-dessus de la surface (et sans le drame d’un marché Ursulan) les deux changent jusqu’à ce qu’ils ressemblent à des humains; ils finissent par s’aventurer dans la ville voisine de Portorosso.

Les monstres marins qui peuvent se transformer en humains sont parfaits pour une histoire de passage à l’âge adulte. En plus des changements physiques littéraux qui accompagnent l’adolescence, il y a beaucoup de sentiments autour de l’identité et de la conservation de secrets personnels – et, bien sûr, le désir souvent irrésistible de s’intégrer.

“Je me suis dit : ‘Oh, quelle possibilité intéressante ici de transmettre un secret que nous avons et cette étrangeté que nous ressentons en tant qu’enfants'”, a déclaré Casarosa. « Au cours de ces années difficiles où vous vous trouvez, vous vous sentez ‘À qui est ce corps ?’ même.”

Alberto, à gauche, et Luca sous leur forme originale de monstre marin.

En développant l’apparence de ces créatures marines, la directrice artistique des personnages Deanna Marsigliese a commencé au début, avec Carta Marina, la célèbre carte de l’Europe du Nord du XVIe siècle d’Olaus Magnus.

Il y a “beaucoup de représentations médiévales de monstres marins dans le folklore, mais vous ne pouvez pas vous arrêter là”, a déclaré Marsigliese. «Nous voulions concevoir quelque chose d’unique que ce public n’a peut-être jamais vu auparavant. Pour ce faire, vous devez regarder en dehors de l’évidence.

Ces références non évidentes incluent des estampes japonaises, des illustrations scientifiques et beaucoup d’art populaire du monde entier. Mais encore plus important que de développer un look unique, a déclaré Marsigliese, il fallait rester fidèle au fait que, aussi féroces et dangereux qu’ils puissent sembler, les monstres marins ont toujours été considérés comme décoratifs.

« Quand nous allions en Italie, nous voyions [sea monsters] mosaïque dans le sol », a-t-elle déclaré. « Nous les voyions sculptés dans des fontaines – toujours comme élément décoratif. Il était donc très important pour moi qu’elles restent belles. C’est pourquoi nous avons toutes les écailles irrégulières et les boucles dans les queues et l’irisation.

L’histoire et l’art travaillent toujours ensemble dans les films, en particulier dans les films d’animation – autant l’art et le design sont informés par l’histoire, autant l’histoire est informée par l’art. Et cela se joue aussi bien dans l’environnement que dans les personnages.

“Luca”, avec ses bleus et ses verts vibrants, s’inspire des eaux profondes de la côte ligure. Mais la beauté floue de l’arrière-plan transmet également les limites du monde sous-marin de Luca, préfigurant son voyage pour voir davantage le monde plus vaste.

Alberto, à gauche, et Luca sous leurs formes humaines dans “Luca”.

La conception des personnages s’inspire également de l’histoire : les grands yeux de Luca et ses nageoires plus lisses reflètent sa douceur et sa curiosité ; la longue queue bouclée de sa grand-mère montre comment les monstres marins vieillissent, devenant de plus en plus semblables aux images emblématiques des cartes anciennes.

“Toutes ces notes d’histoire et de personnages nous aident à mieux choisir les formes, les couleurs et les lignes, car quels que soient ces personnages, notre travail consiste à trouver les représentations visuelles”, a déclaré Marsigliese. “Avant même que le dialogue ne soit prononcé, votre espoir, en tant que concepteur de personnages, est que le public verra ce personnage et comprenne déjà qui il regarde.”

Bien sûr, les personnages de monstres marins comme Luca et Alberto ont deux formes – monstre marin et humain – ce qui, en termes de 3DCG, revient à avoir deux personnages distincts. La transformation, que Casarosa décrit comme « un tour de passe-passe », a été délicate.

“L’un devait se transformer en l’autre sans que ce soit effrayant”, a déclaré Marsigliese. “Parce qu’on avait des écailles, on avait des queues rétractables, on avait un doigt qui se fendait en deux — fait dans le mauvais sens, on s’éloigne de la gentillesse et du lyrisme. Nous avons donc dû travailler très dur pour nous assurer de maintenir cette qualité vraiment ludique et charmante. »

Casarosa a expliqué que l’objectif était de créer une transformation qui ressemblait plus à un élément d’adaptation naturelle qu’à de la magie instantanée.

« Presque comme s’ils avaient appris à se cacher à la vue de tous au fil des siècles », a-t-il déclaré. “Et nous savions que nous voulions que l’eau soit vraiment le facteur qui ferait que cela se produise dans les deux sens.”

Pour déterminer ce qu’il faut montrer et comment le montrer, l’équipe a étudié des céphalopodes dont la teinte et la forme changent comme les calmars et les poulpes, en regardant des gros plans de leurs chromatophores, ou cellules contenant des pigments, pour voir le camouflage naturel en action. En fin de compte, ils ont atterri sur un processus qui impliquait le mouvement des écailles des monstres marins disparaissant / réapparaissant et un motif pour le changement de couleur.

La mère de Luca, Daniela, l’avertit que le monde de la surface est dangereux.

“Ce n’était pas aussi intéressant quand il ne s’agissait que de la disparition des écailles”, a déclaré Casarosa à propos de l’approche en deux parties. “Cela nous a donné cette sensation intéressante de couleur disparaissant à l’intérieur de la peau.”

Une autre considération était la flexibilité dont le processus de transformation avait besoin pour servir l’histoire. À certaines occasions, la transformation était la vitrine émotionnelle et quelque chose sur quoi s’appuyer. D’autres fois, les transformations devraient se produire plus rapidement.

C’est un peu angoissant parce que « vous essayez vraiment de trouver un moyen de faire quelque chose de beau, mais aussi quelque chose auquel les gens ne devraient pas penser », a déclaré Casarosa. Puisque tout s’assemble au fil du temps, pièce par pièce, « La difficulté est de faire confiance au processus, de croire que vous allez y arriver, alors que toutes les cloches et tous les sifflets ne sont pas encore là. »

Mais il y a aussi de la beauté dans le processus.

L’oncle Ugo de Luca, par exemple, était un personnage que Casarosa pensait initialement qu’il serait difficile à réaliser car il est transparent. Un heureux accident a aidé à rassembler son look final.

“Je me souviens qu’un rendu s’est mal passé et que ses yeux brillaient par erreur”, a déclaré Casarosa. “Il était toujours censé avoir un peu de lumière de baudroie, mais nous avons vu ce rendu cassé étrange et j’ai pensé que c’était vraiment cool que ses yeux brillent. Nous y sommes donc allés et avons en fait changé le personnage pour avoir des yeux brillants. J’aime que ces petits accidents étranges arrivent parfois.

