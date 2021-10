Comment les MPME fabriquant des pièces de moteur à combustion interne seraient affectées en raison de l’adoption des véhicules électriques

Le marché des véhicules électriques en Inde valait 5 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 47 milliards de dollars d’ici 2026, enregistrant un TCAC de plus de 44%. (Image représentative)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les constructeurs automobiles du monde entier se préparent progressivement à passer aux véhicules électriques (VE) des automobiles conventionnelles alimentées par des moteurs à combustion interne (ICE) depuis plus d’un siècle. Le changement, qui pourrait potentiellement rendre les ICE obsolètes d’ici quelques décennies, devrait s’accélérer alors que les gouvernements du monde entier se concentrent sur des réglementations plus strictes en matière d’émissions, une infrastructure de recharge à faible coût, un accès fiable à l’électricité et une incitation à l’adoption des véhicules électriques, ainsi qu’un calcul mondial. sur le changement climatique. Mais avec les moteurs, l’aube des véhicules électriques risque d’anéantir toute une industrie, dominée par les MPME, de fabrication et de fourniture de pièces ou de composants ICE.

Le marché des véhicules électriques en Inde valait 5 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 47 milliards de dollars d’ici 2026, enregistrant un taux de croissance annuel composé de plus de 44%, selon Mordor Intelligence. Cependant, cette croissance pourrait se faire au détriment des MPME de la chaîne d’approvisionnement automobile conventionnelle et en particulier de celles de la fabrication de pièces ICE pour les deux-roues, les quatre-roues et les véhicules plus gros.

« Les fabricants de pièces détachées ICE auront certainement un impact. Si les MPME ne recherchent pas d’autres produits et domaines de fabrication de biens, alors certainement d’ici sept à dix ans, à mesure que la pénétration des véhicules électriques s’améliorera, il leur sera difficile de se maintenir car elles disposent actuellement de l’infrastructure pour ICE. Si l’ICE elle-même n’existe pas, alors c’est une question de survie. Peu d’entreprises pourraient devoir fermer tandis que d’autres devraient se tourner vers d’autres industries. Étant donné que la pénétration des véhicules électriques se ferait de manière progressive, les MPME auraient le temps d’évoluer tout en travaillant éventuellement sur une capacité et des bénéfices inférieurs en raison d’un volume plus faible. Les MPME qui s’adressent aux deux-roues devront prendre la décision plus rapidement car l’adoption des deux-roues sera la plus rapide », a déclaré à Financial Express Online un membre senior d’un organisme éminent représentant les MPME, d’autres entreprises de fabrication de pièces automobiles.

L’impact devrait également être profond, car la fabrication d’un véhicule électrique avec seulement 20 pièces mobiles est relativement plus simple que la fabrication d’un véhicule ICE avec environ 2 000 pièces mobiles. Par conséquent, l’écosystème des fournisseurs et des fabricants de véhicules ICE serait perturbé car la taille de leur marché adressable diminuerait ainsi que l’impact sur le marché secondaire, y compris les réparations ou l’entretien des véhicules. Par conséquent, il serait impératif que les MPME investissent dans un nouveau renforcement des capacités et une refonte des infrastructures.

Ici, alors que les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et les grands fournisseurs pourraient encore être en mesure d’absorber l’impact, les MPME pourraient être durement touchées. Non seulement cela, les MPME pourraient également être confrontées à une concurrence accrue de la part des entreprises et des fabricants de batteries de la nouvelle ère qui entrent dans l’écosystème des véhicules électriques. Fait important, étant donné qu’environ la moitié de la valeur d’un VE repose dans sa batterie, il ne laisserait que les 50 % restants de la valeur du VE aux MPME ICE et aux fabricants de toutes les autres pièces pour fonctionner comme ICE et la fabrication de ses pièces est complètement sans rapport avec la fabrication d’une batterie de VE.

« La batterie EV est une technologie complètement différente de celle de l’ICE. L’adoption des véhicules électriques est un cas classique de rupture technologique. Le sort du segment ICE ressemble à la façon dont l’industrie des tubes cathodiques a été fermée après l’arrivée des téléviseurs à écran plat. Par conséquent, il est très important que les fabricants de pièces ICE examinent cela de manière stratégique et travaillent en collaboration alors qu’il y aurait des pièces communes dans les véhicules ICE et conventionnels tels que le pare-brise, les sièges, la direction, etc. », a déclaré à Financial Express Online Vinay Piparsania, expert automobile et PDG de la IIT Delhi Endowment Management Foundation.

Ainsi, les fabricants devront commencer leur parcours stratégique suffisamment tôt pour effectuer la transition vers n’importe quelle industrie diversifiée ou effectuer la recherche et le développement, la collaboration et l’acquisition nécessaires, s’ils veulent continuer dans le secteur, a ajouté Piparsania.

Par conséquent, l’ICE et ses MPME de fabrication de pièces devraient travailler sur l’ajustement de leurs portefeuilles de produits à la fabrication de véhicules électriques, même s’il y aurait une opportunité dans des domaines tels que les microprocesseurs, les contrôleurs, les moteurs, etc. Pour les batteries, « les MPME peuvent être associées à la batterie fabricants en tant que sous-traitants. Le contenu des composants dans les véhicules électriques est inférieur de 30 à 40 % par rapport aux véhicules ICE », a ajouté Poddar.

Nitin Madan, basé à Haryana, qui fabrique des pièces de moteur diesel à l’aide de moulage et les fournit, a déclaré que l’impact sur les fabricants de pièces de moteur avec l’adoption des véhicules électriques serait grave. L’entreprise commence à se concentrer sur l’extension des cas d’utilisation de son usine de fabrication existante à d’autres industries.

« L’impact peut ne pas sembler très soudain pour le moment, mais cela dépend de la politique du gouvernement. Le premier impact viendra des OEM car ils cesseraient de nous prendre des pièces d’ICE. Ainsi, nos fournitures seront inutiles. Ensuite, il y aurait un impact sur le marché secondaire qui vend des pièces et des composants. Le déclin du marché de la fabrication et de la fourniture de pièces ICE commencera une fois que les normes gouvernementales entreront en vigueur », a déclaré Madan, directeur général de Grindlays Engine Parts à Financial Express Online.

L’impact serait également sur l’emploi, a déclaré Madan, car il a déjà commencé à rechercher d’autres composants requis pour un véhicule électrique, tels que les composants d’engrenage et de frein. « Dans les composants ménagers et les équipements liés à la construction, nous pouvons fournir des produits à base de moulage en utilisant notre infrastructure et nos investissements existants. Il y aura un impact certain sur l’emploi.

Le ministère des Industries lourdes avait formulé un programme appelé Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles in India (FAME India) en 2015 pour stimuler l’adoption des véhicules électriques et hybrides dans le pays. La deuxième phase du programme a été mise en œuvre pendant cinq ans depuis avril 2019 avec un soutien budgétaire de Rs 10 000 crores.

La phase se concentre sur l’appui à l’électrification des transports publics et partagés. Il avait pour objectif de soutenir 7 090 bus électriques, 5 lakhs à trois roues électriques, 55 000 voitures électriques et 10 lakhs à deux roues électriques grâce à des subventions, selon les données du ministère partagées en août de cette année. De plus, 38 OEM, dont Hero Electric, Ather Energy, TVS Motor Company, Mahindra Electric Mobility, Tata Motors, Avon Cycles, etc., ont été enregistrés au 9 août 2021.

Le mois dernier, le gouvernement avait également approuvé le programme d’incitations liées à la production (PLI) pour les entreprises automobiles et de composants automobiles axés sur les véhicules électriques et à pile à combustible à hydrogène. Le programme devrait attirer de nouveaux investissements de plus de Rs 42 500 crore dans le secteur de l’automobile et des composants automobiles, ainsi qu’une production supplémentaire de plus de Rs 2,3 lakh crore et plus de 7,5 lakh de création d’emplois au cours des cinq prochaines années, a déclaré le ministère des Industries lourdes. dans un rapport. Au 19 juillet 2021, 5,17 lakhs de véhicules électriques étaient enregistrés en Inde depuis 2018.

« Les MPME étant des contributeurs cruciaux de la chaîne d’approvisionnement des pièces et composants automobiles visés par le programme PLI, la poussée de capital attendue mobilisera l’écosystème des MPME avec l’expansion de la base de fournisseurs au sein du secteur des MPME. Comme conséquence naturelle, nous assisterons probablement à une augmentation des opportunités d’emploi dans le secteur également », a déclaré Ritika Ganju, associée, Phoenix Legal, à Financial Express Online. Cependant, cela signifie peu pour les fabricants de pièces ICE.

Piparsania a déclaré qu’il serait également important de surveiller les tendances concernant les préférences des clients. « La préférence des clients est basée sur l’économie. Certes, il y a tout cela pour soutenir l’environnement, mais la décision d’acheter un VE se prend du point de vue du coût de la mobilité. Tant que le coût de la mobilité n’est pas important, les clients peuvent rester dans le statu quo. Auparavant, les gens pensaient que les véhicules au GNC seraient le type de véhicule préféré, mais nous ne l’avons jamais vu devenir très populaire. »

Malgré la deuxième vague de Covid, l’industrie des composants automobiles devrait connaître une croissance des revenus de 20 à 23 % au cours de l’exercice 2022 grâce à une reprise de l’industrie automobile nationale et à des exportations robustes. La transmission de la tendance inflationniste des prix des matières premières contribuera également à la croissance des revenus », avait déclaré l’agence de notation ICRA dans un communiqué en août 2021. Cependant, selon les données de la Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), les ventes intérieures en Le mois de septembre a enregistré une baisse de 19,7 pour cent par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que les véhicules de tourisme ont enregistré une baisse de 41,1 pour cent.

