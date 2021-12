Comment les MPME peuvent améliorer leurs scores de risque de crédit

Crédit et financement pour les MPME : les modèles d’évaluation du risque de crédit pour les PME reposent généralement sur l’approche des 3 C : capital, caractère et capacité.

Par le Dr Vishnu Ramachandran

Crédit et financement pour les MPME : Les petites et moyennes entreprises (PME), l’épine dorsale de l’économie indienne, sont coincées entre les segments des grandes entreprises et de la vente au détail en termes de taille de ticket de prêt et ont le moins de pénétration du crédit. En effet, les PME non constituées en société sont soumises à des normes de divulgation financière relativement assouplies afin d’éviter de les imposer trop de conformité. Il en résulte des informations inadéquates et peu fiables sur les PME, ce qui rend difficile l’évaluation de leur solvabilité. Ceci, ajouté à l’incapacité des modèles traditionnels à évaluer leur risque de crédit, entrave la pénétration du crédit aux PME.

Les sociétés de fintech de prêt numérique tentent de résoudre ce problème grâce à une agrégation de données innovante pour collecter des données non structurées sur les PME. De plus, l’infrastructure mondiale de l’information génère désormais une grande quantité de données de transaction émanant de l’utilisation de portefeuilles numériques, de paiements numériques, de commerce électronique B2B et de terminaux de point de vente (POS). Selon McKinsey & Co, les paiements en temps réel ont augmenté de 41% en 2020, et l’Inde a enregistré 25,6 milliards de dollars de telles transactions. Cela fournit une mine de données en temps quasi réel pour les modèles d’évaluation du risque de crédit de la nouvelle ère afin d’évaluer la solvabilité des PME.

Les modèles d’évaluation du risque de crédit des PME reposent généralement sur l’approche des 3 C : capital, caractère et capacité. Le capital fait référence aux actifs détenus par la PME qui indiquent sa solidité financière et qui peuvent être utilisés comme garantie. Le caractère est mieux représenté par les antécédents de paiement de la PME. La capacité est la capacité actuelle et future de la PME à faire face à ses obligations financières à partir des flux de trésorerie générés par l’entreprise. Dans cet esprit, voici quelques mesures que les PME peuvent prendre pour améliorer leur cote de risque de crédit.

Ponctualité des paiements

Assurez-vous que les prêts bancaires et NBFC sont traités à temps et que les paiements par carte de crédit sont effectués avant la date d’échéance pour aider à maintenir une cote de crédit élevée auprès de divers bureaux de crédit. En tant que propriétaire, gardez également votre historique de crédit personnel à jour ; les prêteurs surveillent les cotes de crédit de la PME et de ses propriétaires.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Payez toujours les cotisations des employés, y compris les salaires et les paiements statutaires tels que le fonds de prévoyance à temps. Ne retardez pas les dépôts et les divulgations pertinents aux autorités de réglementation telles que le registraire des sociétés. Restez à jour avec les paiements d’impôts et les déclarations de revenus. Produisez des déclarations de TPS à temps, car les banques et les NBFC vérifient les déclarations de TPS avant d’approuver les prêts aux PME. Effectuez des paiements commerciaux en temps opportun pour éviter les litiges inutiles. Le fait d’avoir des plaintes déposées contre vous pour des problèmes tels que des chèques sans provision en vertu de l’article 138 de la Loi sur les instruments négociables, soulève des drapeaux rouges et fait baisser votre pointage de crédit.

Précision et transparence

Conservez l’identité légale et les coordonnées correctes de votre entreprise dans toutes les bases de données statutaires. Avoir une forte présence sur les réseaux sociaux et divulguer des informations adéquates en temps opportun. Si votre entreprise a obtenu des accréditations de qualité ou a remporté des prix, mettez-les en évidence. Traitez les plaintes des clients ou des employés sur n’importe quelle plate-forme de médias sociaux rapidement et de manière professionnelle.

Adoptez des canaux numériques pour les paiements afin d’assurer la transparence de vos transactions, car les modèles de risque de crédit modernes utilisent des données en temps quasi réel provenant d’une variété de plateformes de paiement numérique pour évaluer le risque. Cela peut également réduire considérablement vos coûts de transaction.

Assurez-vous que le(s) propriétaire(s) et les administrateurs de votre PME se conforment aux exigences légales et ont des antécédents irréprochables. Lors de l’évaluation de la solvabilité, les prêteurs effectuent des vérifications des antécédents des propriétaires pour valider l’identité (KYC) et vérifier les casiers judiciaires, les liens politiques (PEP) et l’implication dans le blanchiment d’argent. Toute donnée négative sur le(s) propriétaire(s) aura un impact négatif sur la cote de crédit de la PME.

Rester dans les références de l’industrie

Assurez-vous que les ratios clés (dette-fonds propres, ratio de couverture des intérêts, ratio actuel et ratio rapide) sont conformes aux normes de l’industrie. L’entreprise doit être correctement capitalisée avec des capitaux propres adéquats du ou des propriétaires. Optimisez la gestion du fonds de roulement et évitez les grands comptes débiteurs ou créditeurs qui dépassent les normes de l’industrie. L’inventaire doit être cohérent avec la taille de votre entreprise – un inventaire pléthorique gonfle votre besoin en fonds de roulement.

Prendre les mesures ci-dessus, bien que pas toujours faciles, vous aidera, en tant que PME, à améliorer votre solvabilité et votre pointage de crédit. Cela vous aidera non seulement à emprunter à des taux d’intérêt plus bas, mais renforcera également votre crédibilité auprès des grandes entreprises et du commerce.

Le Dr Vishnu Ramachandran est co-fondateur et directeur de la technologie et des produits chez Rubix Data Sciences. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.