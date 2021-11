Comment les MPME peuvent tenir à distance la dernière augmentation des coûts logistiques qui semble stable et à long terme

Avec une capacité moindre à répercuter les coûts sur leurs clients B2B ou sur les consommateurs B2C, les MPME sont obligées d’absorber une partie des coûts supplémentaires. (Image: Pixabay)

Logistique pour les MPME : Le secteur des MPME a été particulièrement touché en raison de la pandémie, car plusieurs entreprises n’ont pas été en mesure de répondre aux demandes croissantes des clients et de l’industrie en matière de numérisation et d’adoption de la technologie. Avec la pandémie qui fait des ravages sur les chaînes d’approvisionnement, la logistique dans les MPME a été durement touchée. Contrairement aux grandes entreprises qui ont du pouvoir sur le marché et sur leurs fournisseurs, les MPME ont eu plus de mal à gérer les perturbations de leurs flux de trésorerie et de leurs opérations. En tant qu’industrie où l’adoption de la planification logistique basée sur la technologie a été relativement plus lente, la récente augmentation des coûts logistiques a sans aucun doute aggravé la situation. Considérées comme l’épine dorsale de l’économie indienne, les MPME contribuent à hauteur de 30 % au PIB du pays. La menace de l’inflation est également très présente, entraînant une augmentation des prix à un moment où la demande ne fait que reprendre pour la plupart des MPME, qui jouent un rôle essentiel dans la reprise économique.

Hausse des coûts logistiques

Pour comprendre comment les MPME ont été impactées par la hausse des coûts logistiques, il est important de comprendre la répartition des coûts logistiques. Dans le secteur de la logistique, 65 % des coûts sont hors du contrôle des prestataires logistiques. Cela comprend les coûts de carburant, les frais de péage et les IME. Les coûts du carburant ont considérablement augmenté au cours des deux dernières années et ont accru la pression sur le secteur, entraînant un effet de cascade dans les chaînes d’approvisionnement de toutes les entreprises. Il y a eu une augmentation des frais de péage de 5 à 7 pour cent, qui se répercute sur les clients. Deux autres éléments de coût qui ont fait grimper les coûts sont l’augmentation des IEM des camions et l’entretien et la maintenance. La pandémie a poussé de nombreuses petites entreprises de camionnage hors du marché de la logistique longue distance et a entraîné une réduction de l’approvisionnement en camions. Ensemble, ces facteurs signifient qu’il y a eu une augmentation de plus de 40 points de pourcentage des coûts de location de camions au cours des deux dernières années pour les MPME.

Impact sur les MPME

Lorsque les fluctuations des coûts logistiques sont à court terme, les entreprises réorganisent les calendriers de production et d’expédition pour les surmonter. Mais l’augmentation actuelle des coûts semble être constante et à long terme, les entreprises devant absorber et réévaluer leur mode de fonctionnement. Le changement de coût affecte les marges d’exploitation, la capacité d’expédition à temps et les flux de trésorerie des MPME. Bien que cela se fasse sentir dans tous les secteurs, l’impact est disproportionné sur les MPME qui ont moins de pouvoir sur le marché.

Impact potentiel de la politique gouvernementale

Le gouvernement a mis l’accent sur la nécessité de réduire les coûts globaux de logistique de 14 pour cent à moins de 10 pour cent pour la compétitivité de l’économie. L’accent mis par le gouvernement sur (a) la mise en place d’infrastructures pour les plates-formes logistiques multimodales (b) les corridors de fret ferroviaire et les terminaux de fret privés (c) la modernisation et l’extension des autoroutes à travers le pays et (d) la mise à disposition de l’état de l’infrastructure du secteur de l’entreposage contribueront tous de manière significative vers la réduction du coût global de la logistique.

Ces investissements dans les infrastructures peuvent avoir un impact à court et à long terme sur les MPME. À court terme, le gouvernement devrait exiger qu’un certain pourcentage de produits et services dans la mise à niveau des infrastructures utilise les MPME, apportant une injection de liquidités au secteur. À plus long terme, l’impact pourrait être sur un ensemble différent d’entreprises et pourrait être beaucoup plus profond – réduction des coûts et de la complexité logistiques et expédition plus rapide. Tout cela n’aurait d’effet que sur l’impact à moyen et long terme – mais le fait qu’il en soit l’objet aujourd’hui en fait un avenir très prometteur pour la compétitivité de l’Inde en matière de coûts logistiques.

En dehors de cela, les MPME du secteur de la logistique peuvent également bénéficier d’un soutien gouvernemental tel que la politique nationale de logistique récemment annoncée qui vise à créer un marché de la logistique électronique à guichet unique, se concentrer sur le développement des compétences et la création d’emplois, et rendre les MPME plus compétitives. .

La solution à la hausse des coûts logistiques

Avec une capacité moindre à répercuter les coûts sur leurs clients B2B ou sur les consommateurs B2C, les MPME sont obligées d’absorber une partie des coûts supplémentaires jusqu’à ce que tout le monde sur le marché réajuste ses coûts. L’impact sera visible dans les résultats à la fin de l’exercice 2021. Des opérations plus strictes, une meilleure planification et une collaboration avec des partenaires stables sont quelques-uns des moyens pour les MPME de réduire l’impact des augmentations des coûts logistiques. Trouver de nouveaux marchés en utilisant les routes numériques et directes vers le marché peut être un levier que les MPME peuvent explorer pour avoir une meilleure négociation et un meilleur contrôle des prix qui peuvent leur permettre de répercuter la hausse des coûts logistiques sur leurs clients.

Adoption de la technologie dans la logistique

Une bonne chose qui est sortie de la pandémie est qu’elle a accéléré l’adoption de la technologie. Le secteur de la logistique est en pleine transformation et consolidation, organisant l’industrie très fragmentée. Les organisations sont aujourd’hui mieux préparées aux perturbations grâce à de nouveaux protocoles efficaces dans les usines. Les entreprises adoptent les technologies numériques pour être plus résilientes et agiles face aux perturbations. Les livraisons tardives, le manque de visibilité et de contrôle et les erreurs manuelles ont poussé les entreprises à adopter la technologie comme jamais auparavant.

Les entreprises de transport, qui sont fondamentalement axées sur la technologie et dotées de fonctionnalités telles que le suivi en temps réel et un service client de haute qualité, trouvent la faveur d’un plus grand nombre d’entreprises manufacturières. Les organisations privilégient de plus en plus la technologie à laquelle les acteurs organisés peuvent confier leur transport. Grâce à l’activation de la technologie, les organisations peuvent avoir une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur leurs opérations, ce qui à son tour permet d’atténuer les coûts logistiques à long terme.

Les MPME sont quelque peu limitées dans leur capacité à numériser, car les produits d’entreprise de pointe sont hors de leur portée financière. Mais l’adoption de technologies basées sur le cloud et la collaboration avec des startups pourraient être un moyen de surmonter ce problème. Les MPME seront également confrontées à des problèmes de talent et de savoir-faire lorsqu’il s’agira d’identifier et d’adopter les technologies les plus récentes et les plus adaptées à leur entreprise.

Ce que l’avenir nous réserve

Les excellents taux de vaccination en Inde ont fait en sorte que la troisième vague de Covid, tant redoutée, ne s’est pas encore matérialisée. Les entreprises envisagent l’avenir avec un optimisme prudent alors que la main-d’œuvre et l’économie reprennent leurs activités habituelles. On s’attend à une croissance de l’économie par rapport à la situation morose des deux dernières années, et ce pourrait être le moment pour les MPME de rebondir. Les entreprises doivent peser soigneusement leurs options logistiques et adopter des itinéraires plus directs vers les consommateurs, de meilleurs fournisseurs et un mix de transport modifié pour tenir compte de l’augmentation des coûts de transport routier longue distance.

Avec le passage au numérique de leurs clients B2B et B2C, les MPME doivent faire face aux nouveaux besoins d’une meilleure transparence et traçabilité de leur logistique. Et l’augmentation des coûts signifie qu’il existe également un besoin d’une meilleure visibilité au sein des organisations. L’adoption de la technologie n’est plus une option pour les MPME car elle est exigée par le marché. Les entreprises qui adoptent la technologie plus rapidement que leurs concurrents verront des opportunités nouvelles et meilleures s’ouvrir dans leur contexte de marché.

Anjani Mandal est le PDG de Fortigo Logistics. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

