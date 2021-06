Comment les MPME peuvent tirer parti de la technologie pour être prêtes pour l’avenir

L’adoption de la technologie a été l’une des principales préoccupations des MPME afin de rationaliser leurs opérations et leurs processus pour se préparer aux incertitudes commerciales. Pendant longtemps, la majorité des petites entreprises du pays n’ont pas pu progresser sur le plan technologique en raison de problèmes tels que la mauvaise compréhension et la sensibilisation, le manque de capital à investir, le manque de main-d’œuvre qualifiée pour le faire fonctionner, etc. jusqu’à la démonétisation et les récents défis liés à Covid. eu lieu.