Comment les néo-banques facilitent la gestion des finances pour la génération Y, Gen-Z

Fini le temps où nous devions nous rendre dans une agence bancaire un jour ouvrable et faire la queue pour effectuer une transaction. L’avènement de la technologie a complètement changé la façon dont les transactions bancaires sont effectuées aujourd’hui. Bien que les banques traditionnelles fassent de leur mieux pour adopter la technologie, elles sont à la traîne par rapport aux institutions financières de nouvelle génération ou aux néo-banques basées sur la technologie financière (fintech).

“Traditionnellement, les banques s’occupent de tous nos besoins financiers, y compris les dépôts, les prêts, les cartes de débit et de crédit à l’aide de leurs succursales réparties dans tout le pays”, a déclaré Kunal Gangal, analyste chez Tavaga Advisory.

« Les entreprises Fintech ont mis au point une approche innovante consistant à offrir des services bancaires sans aucune présence physique. Ces sociétés de fintech sont appelées néo-banques. Outre les services bancaires traditionnels, cette classe de services bancaires new-age a également réussi à aider numériquement les individus à suivre leurs revenus et leurs dépenses, le tout documenté au même endroit », a-t-il ajouté.

Alors que les anciens clients peuvent être satisfaits des services offerts par les banques traditionnelles, les nouvelles générations férus de technologie – par exemple les milléniaux et la génération Z – n’ont pas la patience et l’esprit pour faire les choses avec des processus antidatés.

« Les millennials férus de technologie sont les véritables bénéficiaires de ces néo-banques qui préfèrent gérer et budgétiser leurs finances en ligne. L’ensemble du modèle de néo-banques est construit avec l’utilisation de la robotique et de l’intelligence artificielle avec une faible dépendance humaine », a déclaré Gangal.

« Les millennials et les Gen z’ers, deux groupes de générations natives du numérique qui entrent sur le marché du travail sont plus disposés à dépenser de l’argent pour les produits, services et solutions créés avec les smartphones, la technologie, les médias sociaux et la connectivité à l’esprit. Les néo-banques – le plus récent entrant dans le monde bancaire, sont représentatives des changements que nous voyons dans les circonstances environnementales d’aujourd’hui indissociables de la technologie. Chaque néo-banque du marché de la fintech propose aujourd’hui son propre ensemble de solutions, ce qui en fait un produit axé sur le client avec la possibilité de le personnaliser en fonction de différents besoins d’épargne, de dépenses et de fourchettes de salaire », Anuj Kacker, co-fondateur, FREO.

Non seulement les néo-banques ont accéléré les transactions bancaires, mais elles offrent également une foule d’autres choses qui facilitent la gestion des finances.

« Avec des procédures d’ouverture de compte simples et des coûts moindres par rapport à une banque traditionnelle, les néo-banques ont réussi à démystifier l’ensemble du processus bancaire et à apporter de la simplicité. En tirant parti de la technologie, les néo-banques ont commencé à proposer des fonds communs de placement sans commission, des outils de gestion des dépenses, des prêts instantanés et d’autres mécanismes de planification financière axés sur le client », a déclaré Gangal.

« Le besoin d’uniformité des millennials concernant la dénomination de la devise est également satisfait avec l’aide des néo-banques. Les étudiants qui partent à l’étranger pour suivre des études à l’étranger en bénéficient le plus, car la banque autorise les dépenses en dénominations locales, aidant ainsi ces millennials à opter pour une approche rentable pour les transactions », a-t-il ajouté.

Faisant écho à la même chose, Kacker a déclaré: «La vague de Neo Banking arrive au bon moment dans la vie des Millenials et de la génération Z, car étant les consommateurs avertis en technologie, ils sont attirés par sa simplicité et son utilisation sans tracas. Les Neo Banks permettent également l’inclusion financière d’une grande partie des personnes non bancarisées et sous-bancarisées et offrent facilité et commodité lorsqu’il s’agit d’ouvrir un nouveau compte bancaire, ou même d’établir une bonne cote de crédit, lorsque quelqu’un n’a jamais eu recours à des services bancaires. avant.”

« Lorsque toutes vos opérations bancaires sont effectuées sur une application sur votre téléphone, il est également facile de bénéficier de services supplémentaires qui vous permettent de mesurer différents critères de vos dépenses. Par exemple, aujourd’hui, les clients d’une application bancaire reçoivent des recommandations personnalisées pour les domaines où ils pourraient prendre des décisions financières hâtives, ou des alertes d’application lorsqu’ils dépensent trop. Rappels que vous pouvez définir pour vous rappeler de rembourser vos factures, IME, prêts, etc., à temps. Il existe d’autres moyens par lesquels les utilisateurs peuvent vérifier leur pointage de crédit et obtenir des rapports de crédit gratuits et plus encore. Avec tout ce qui est disponible numériquement, le jeune professionnel ou étudiant d’aujourd’hui peut également mesurer ce qu’il fait avec son argent, afficher des rapports d’analyse sur son application ou son courrier électronique et profiter de la facilité des opérations bancaires de plusieurs manières », a-t-il ajouté.

