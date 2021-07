Comment les néobanques comblent les lacunes dans les voies informelles vers les besoins bancaires des petites entreprises

En Inde, il existe une idée fausse croissante selon laquelle les entreprises de technologie financière sont une seule et même chose que les néobanques. (Image pour représentation)Par Veena Sivaramakrishnan, associée et Yugal Jain, associé principal

Crédit et financement pour les MPME : Dans l’espace de financement indien, lorsque l’intégration de services bancaires numériques robustes est devenue l’élément clé pour maintenir et développer l’activité des institutions bancaires traditionnelles, il existe un autre terme qui gagne rapidement en popularité : néobanque. En termes simples, néobanque fait référence à une banque 100 % numérique sans présence physique sur le terrain.

Les néobanques remodèlent et réécrivent l’histoire bancaire dans le monde et ont le potentiel de perturber positivement les règles établies de la banque traditionnelle. Ils proposent toutes les solutions et services bancaires traditionnels en mettant l’accent sur l’expérience client. Historiquement, les opérations bancaires avec les institutions bancaires traditionnelles ont été un processus long et fastidieux – de l’ouverture d’un compte bancaire à l’utilisation d’une facilité de crédit auprès d’une institution bancaire traditionnelle. Chaque étape nécessite de nombreux documents et plusieurs niveaux de vérification, de références et d’approbations, et en cas de financement, un processus complet d’examen des garanties et des livres de l’emprunteur.

Ces processus sont souvent conduits selon des normes prédéterminées, avec peu de possibilités de personnalisation. La personnalisation et les services sur mesure ne sont disponibles que pour les clients qui apportent le quantum ou le volume de transactions. Les propriétaires de petites entreprises et les clients nécessitant des produits bancaires standard sont souvent pris dans de longs processus et obtiennent une affaire brute. En raison de la lourdeur du processus, les propriétaires de petites entreprises s’appuient souvent sur des voies informelles pour répondre à leurs besoins bancaires et finissent par accepter des conditions usuraires et défavorables pour leurs besoins financiers.

C’est l’écart que les néobanques tentent de combler. Ils promettent de servir les communautés sous-bancarisées, en repensant et en simplifiant les services bancaires, en mettant l’accent sur une résolution robuste des griefs et un accompagnement constant des clients tout au long de leur parcours bancaire. Ces banques se concentrent sur la fourniture de services bancaires transparents à chacun de leurs clients, en créant des portails bancaires conviviaux à l’aide de la technologie. En plus de simplifier le processus pour les services bancaires traditionnels, les néobanques fournissent également à leurs clients divers outils technologiques pour la tenue de livres (y compris les états financiers), les déclarations fiscales, les factures et d’autres services pertinents requis dans l’univers du financement.

Les néobanques apportent les services bancaires à la porte de la communauté sous-bancarisée des petites entreprises. Cela se fait sans compromettre le caractère sacré du processus et en veillant à ce que les outils appropriés soient fournis pour faciliter le processus et faciliter la conformité. Les néobanques sont en mesure de tenir ces promesses grâce à la réinitialisation de leurs priorités et à l’utilisation de toutes leurs ressources pour atteindre cet objectif.

En Inde, il existe une idée fausse croissante selon laquelle les entreprises de technologie financière sont une seule et même chose que les néobanques. La principale différence est que les sociétés de technologie financière ne disposent pas de leur propre licence bancaire et qu’elles fournissent des services bancaires en ligne en collaboration avec des partenaires bancaires traditionnels. Les néobanques auront la capacité de prêter et répondront à l’objectif d’inclusion financière.

Le régime réglementaire existant a besoin d’être modifié pour l’octroi de licences et l’exploitation d’une néobanque en Inde. Bien que la Reserve Bank of India (RBI) n’ait pas publié de directives sur le sujet de l’exploitation d’une néobanque, ses diverses directives existantes pour l’exploitation des institutions bancaires reflètent l’état d’esprit des institutions bancaires traditionnelles, c’est-à-dire les exigences relatives aux succursales physiques. Afin de faciliter la croissance rapide de l’infrastructure bancaire numérique et de superviser et de réglementer l’incursion de nouveaux entrants dans un secteur bancaire sensible, il est essentiel que la RBI envisage de publier des directives pour le fonctionnement d’une néobanque en Inde. Cela peut probablement fonctionner sous le modèle « Regulatory Sandbox » en tant que cohorte suivante.

Il serait intéressant de voir comment une néobanque en Inde (sans tirer parti de la marque de son partenaire bancaire traditionnel) est capable de desservir des zones sous-bancarisées sans aucune présence physique. Desservir les zones sous-bancarisées nécessitera non seulement un changement de comportement mais nécessitera également un changement d’état d’esprit des clients, en particulier ceux qui sont habitués à une présence symbolique d’un immeuble pour leur faire confiance et qui n’ont pas accès à Internet ou sont incapables faire confiance à Internet pour leurs transactions financières. Étant donné que le changement est en effet la seule constante, il est probablement temps que les néobanques deviennent une réalité et il n’y a peut-être pas de meilleur moment que la reprise après une pandémie pour tester les eaux.

Veena Sivaramakrishnan est associée et Yugal Jain est associé principal dans la pratique bancaire et financière chez Shardul Amarchand Mangaldas & Co. Les opinions exprimées sont celles des auteurs.

