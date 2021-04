Comment les néobanques transforment les paiements transfrontaliers

Les fournisseurs de services financiers numériques, les néo-banques, proposent des solutions bancaires transfrontalières, rendant le processus instantané, rentable et numérique.

Environ 30 milliards de dollars sont transférés en dehors de l’Inde par an, en termes de dépenses telles que les frais d’études à l’étranger, l’entretien de parents proches, les investissements en actions étrangères, les dépôts, les voyages, etc.

La majorité de ces envois de fonds se font par l’intermédiaire de banques du secteur public. Ces banques en succursale, dotées d’une technologie héritée, impliquent une paperasserie importante. Les experts du secteur affirment qu’il y a un manque de transparence et une méfiance inhérente à l’égard des banques. Il existe également divers agents indépendants avec un réseau de 100 à 150 clients. Cependant, ces agents indépendants finissent généralement par facturer jusqu’à 1,5 à 2 roupies par transaction, ce qui équivaut à 2-3 pour cent.

De plus, pour les personnes voyageant à l’extérieur du pays, trois mécanismes sont disponibles pour échanger des devises: espèces, devises et carte de débit internationale.

Les experts estiment que les espèces sont purement dangereuses à transporter et impliquent des marges pouvant atteindre 6 à 7%, tandis que les cartes de débit internationales ont une majoration inter-devises de 3,5 à 4%, avec un écart de 1 à 1,5% et sont exposés à la volatilité quotidienne des devises. La carte forex, en revanche, est presque similaire à un chèque de voyage numérique. Avec les cartes forex, il faut savoir quel fournisseur local offre le meilleur taux, pré-décider combien d’argent il / elle veut transporter, visiter la succursale / en ligne et le charger. Il n’y a pas de mécanisme de suivi des transactions et si l’argent s’épuise pendant le voyage, il est impossible de recharger la carte.

Pour répondre à ces besoins, les fournisseurs de services financiers numériques, les néo-banques, proposent des solutions bancaires transfrontalières, rendant le processus instantané, rentable et numérique.

Les experts du secteur affirment que bien que l’Inde ait enregistré une croissance exponentielle des paiements numériques, passant d’à peine 1 milliard de dollars en 2013 à 429 milliards de dollars en 2019, les opérations bancaires transfrontalières et les envois de fonds sortants sont toujours très coûteux et inefficaces. Ils impliquent des majorations élevées sur le change de devises, un manque de transparence sur la structure des frais, des processus de documentation complexes, des formats incompatibles entre les banques nationales et étrangères et un faible degré d’automatisation des systèmes internes des banques nationales.

Le fondateur et PDG de moneyHOP, Mayank Goyal, déclare: «L’époque des procédures de transfert de fonds lourdes et coûteuses touche enfin à sa fin. S’efforçant de révolutionner la banque pour les milléniaux en Inde et dans le monde, les néo-banques proposant des solutions bancaires globales complètes visent à rendre les services bancaires transfrontaliers plus intelligents, plus rapides et meilleurs. »

Que proposent-ils?

L’un de ces fournisseurs de services numériques, moneyHop, propose des services bancaires numériques transfrontaliers via deux produits: un portail Web et une application mobile. Alors que le portail Web propose des envois de fonds transfrontaliers, l’application bancaire numérique aide les particuliers à épargner, investir, emprunter et dépenser. L’application donne également accès à des portefeuilles multi-devises et sans majoration de change.

Certains de ces fournisseurs de services offrent également une solution de transfert de fonds pour le marché sortant de l’Inde. Par exemple, HOPRemit de moneyHOP, offre une solution de transfert de fonds et permet aux utilisateurs de remettre en quelques minutes.

De plus, moneyHop propose également une carte globale ainsi qu’un compte global – un compte bancaire multi-devises numérique basé sur une application mobile. Il s’agit d’un compte d’épargne INR avec des pods en devises qui lui sont liés. L’application permet aux utilisateurs de mener toutes les activités bancaires quotidiennes telles que sauvegarder, investir, emprunter et dépenser. On peut également utiliser la carte virtuelle sur l’application pour effectuer des transactions en utilisant NFC ou une carte physique sans contact pour payer au point de vente, retirer de l’argent ou l’utiliser pour des transactions en ligne. La carte fait office de carte de débit, de crédit et de change.

Quel type de personnes bénéficiera des services offerts par ces plateformes?

Environ 30 milliards de dollars sont transférés en dehors de l’Inde à des fins diverses telles que les étudiants étrangers sous forme de paiement des frais de scolarité, l’entretien de parents proches, les voyageurs (éducation, loisirs et entreprise), l’investissement en actions étrangères, le paiement des frais d’abonnement pour les produits SaaS, etc. Par conséquent, Goyal dit que «les personnes qui effectuent des transactions d’argent pour de telles raisons pourront envoyer et dépenser de l’argent, à travers le monde grâce à l’aide de ces services, que ce soit l’envoi d’argent à l’étranger ou l’échange de devises à la demande».

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.