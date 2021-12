Comment les Nerd Rock Kings ont lancé Noël

Il n’y a pas à s’y tromper, Noël avec Weezer pourrait être composé de Normes de Noël, mais depuis le riff d’ouverture de « We Wish You A Merry Christmas », c’est incontestablement un cadeau des rois du rock nerd. Sorti le 16 décembre 2008, l’EP numérique de six chansons a été initialement conçu comme une exclusivité pour le jeu Tap Tap Revenge, une application iOS sur l’iPod Touch (vous vous en souvenez ?) et les iPhones. Bien que Tap Tap Revenge, qui était comme Dance Dance Revolution pour les doigts, s’était déjà associé à des artistes comme Ongles de neuf pouces, The Chemical Brothers et Daft Punk (et allait créer un Lady Gaga édition, autour du thème La célébrité), Weezer ont été les premiers artistes à enregistrer de la musique uniquement pour le jeu populaire.

Une exception dans le catalogue du groupe

Grâce à l’intersection en évolution rapide de musique et technologie, Christmas With Weezer a également marqué la première fois qu’un groupe enregistrait des chansons spécifiquement pour les écouter dans une application qui n’était pas un fournisseur de services numériques (comme iTunes ou Spotify). Cependant, en raison d’une réponse écrasante des fans après la sortie de l’édition Christmas With Weezer de Tap Tap Revenge, le groupe a décidé de rendre les chansons disponibles à l’achat sur une large base, afin que les utilisateurs non-applis puissent également profiter de la bonté des vacances.

L’idée de s’associer au jeu pour un contenu exclusif a été conçue par le batteur Pat Wilson, qui était un grand fan du nouvel iPhone, qui commençait à remplacer des options de smartphones plus rudimentaires comme le Sidekick et le BlackBerry. Dans un geste inhabituel pour Weezer, Wilson a non seulement créé les pistes de batterie des chansons, mais a également enregistré toutes les guitares lui-même, faisant de Christmas With Weezer une exception dans le catalogue du groupe. (Wilson jouera également de la guitare pour la majorité de la tournée Troublemaker 2009 du groupe, avec le percussionniste chevronné Josh Freese prenant en charge les tâches de batterie.) les chansons, en révisant certaines des voix principales du leader Rivers Cuomo et en ajoutant des fioritures supplémentaires, y compris les chœurs du guitariste Brian Bell.

Un retour sonore

Bien que Noël avec Weezer ait été pris en sandwich entre « l’album rouge » de Weezer et Rayonnement – deux valeurs aberrantes plus pop dans le catalogue du groupe – la collection festive a offert un retour sonore au classique « Album bleu” à l’époque, pour le plus grand bonheur de nombreux fans.

Pour la sortie numérique de Noël, Weezer a repris six morceaux de vacances classiques : « We Wish You A Merry Christmas », « O Holy Night », « The First Noel », « Hark ! The Herald Angels Sing », « Silent Night » et « O Come All Ye Faithful ». Ce dernier était le seul morceau à être disponible sur une version physique, lorsqu’il est apparu sur une compilation CD l’année suivante : Hope For The Holidays de FRDJ, au profit de la Junior Diabetes Research Foundation.

Bien que les arrangements de l’album soient assez simples, restant fidèles aux paroles et aux lignes mélodiques des chansons, Weezer applique leur power-pop à la guitare à chacune des chansons. Court et doux, l’EP ne dure que 15 minutes environ.

Power-pop des Fêtes

Christmas With Weezer n’a suivi qu’un seul autre effort de vacances du groupe, une promo radio de 2000 (et une exclusivité du fan club) qui s’appelait simplement Christmas CD, et qui comprenait deux morceaux originaux du groupe, « The Christmas Song » et « Christmas Celebration. » Les deux chansons ont également été brièvement rééditées sous le nom de Winter Weezerland, une exclusivité iTunes sortie en 2005.

Bien que seulement six chansons, Christmas With Weezer était un bas de Noël numérique bienvenu pour les fans du groupe. Année après année, il ajoute juste ce qu’il faut d’avantage à n’importe quelle liste de lecture des Fêtes.

