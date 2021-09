Comment les NFT affectent la vie des artistes – Enter Bullseum

Les NFT (Non-Fungible Tokens) sont mis au monde par blockchain. Ils sont similaires aux crypto-monnaies, mais les NFT sont différents. Contrairement aux crypto-monnaies, les NFT sont des jetons uniques. Ils affichent la propriété, la source et l’historique dans une base de données permanente, transparente, décentralisée, sécurisée et open source.

Les NFT perturbent ou sont sur le point de perturber de nombreux domaines. Pour n’en citer que quelques-uns :

Art Objets de collection Jeux d’argent Immobilier Musique

De tous ces domaines, sans double protagoniste, l’innovation dans cet espace depuis le début, ce sont les artistes eux-mêmes. Beaucoup d’entre eux ont eu des histoires qui ont changé leur vie.

Il y a Trevor Jones, le peintre canadien basé en Écosse qui est passé de quatre emplois pour soutenir sa carrière artistique à la vente de son Bitcoin Angel pour 3,2 millions de dollars en février, ce qui était à l’époque un record pour l’œuvre d’art NFT en édition ouverte la plus chère. . ”.

Il y a Ben Mauro, l’artiste qui est passé de lutter pour joindre les deux bouts à devenir millionnaire.

Un autre exemple vedette est celui de Blake Jamieson. Il s’agit d’un artiste de 36 ans originaire de Brooklyn dont la carrière a explosé lorsqu’il a réalisé plus de 46 000 $ de ventes NFT en un peu plus de six semaines. Il a placé ses œuvres sur des plateformes comme SuperRare et OpenSea. Depuis lors, il s’est associé aux superstars actuelles et anciennes de la NFL Dez Bryant et Terrell Owens sur des projets NFT et continue de développer sa marque.

Les NFT rendent cela possible en raison de la nature décentralisée de la blockchain. L’industrie de l’art héritée nécessiterait d’embaucher un agent et de travailler pour obtenir l’approbation d’être exposé dans une galerie d’art. L’artiste compte beaucoup sur les autres pour commercialiser ses œuvres. Dans le cas des NFT, tout artiste peut créer ses propres NFT et les commercialiser. Et avec Internet, les médias sociaux et la popularité croissante des NFT, les collectionneurs du monde entier peuvent se connecter avec des artistes qui souhaitent collectionner. Du point de vue des marchés, l’art se connecte à un marché liquide qu’il n’a jamais vu auparavant. Au cours du seul mois dernier, sur une seule bourse, OpenSea, il y a eu plus de 4 milliards de dollars de ventes de NFT, ce qui est plus que la taille du marché mondial du NFT au premier semestre 2021.

Quel avenir pour l’espace NFT grésillant ? Si personne n’a de boule de cristal, force est de constater qu’il existe une forte communauté de collectionneurs, commerçants et investisseurs qui ont mis en jeu un marché très liquide. Il y aura des marchés haussiers et baissiers, mais il est clair que les NFT sont là pour rester.

Entrez dans le Bullseum

Bullseum est un projet artistique dans lequel 5 000 objets de collection NFT ont été créés. Ce n’est pas un projet génératif, mais chacun a été dessiné à la main par un artiste humain. Ces NFT de taureau à collectionner font partie d’un écosystème fantastique avec une feuille de route ambitieuse qui continuera de croître et d’augmenter en fonctionnalités.

Certains de ce que cela comprendra:

Artiste concours NFT airdrops Un jeu vidéo Un jeton de crypto-monnaie

L’une des utilisations les plus attrayantes de la blockchain est de créer une économie décentralisée équitable où les créateurs peuvent être récompensés pour leurs créations, plutôt que d’être dominés par les institutions centrales, les gardiens et les intermédiaires. Bullseum reste fidèle à cela en créant un écosystème qui incite les artistes, les investisseurs et les commerçants à y participer.

Pour les investisseurs, le projet s’annonce attractif car il est encore très tôt. Ceux qui souhaitent participer à l’écosystème peuvent désormais participer à un prix minimum de 0,1 ETH. Dans le cadre de la feuille de route du projet affichée sur leur site Web, il y aura une série de largages NFT donnant aux gros titres une chance de gagner plus d’objets de collection NFT. Les titulaires auront également la possibilité de voter dans une série de votes communautaires pour aider à orienter la direction du projet.

Au moment d’écrire ces lignes, la communauté se développe activement, avec environ 10 000 membres sur le chat Discord.