Comment les NFT créent un fossé générationnel entre les plateformes

Aujourd’hui, parlons d’une ligne de faille qui commence à s’ouvrir dans le monde du jeu, une qui, je pense, arrivera bientôt sur la plupart des plates-formes et des magasins d’applications. C’est un fossé qui commence par une question simple : votre plateforme autorisera-t-elle les NFT ? Paiements cryptographiques ? Vous savez… des trucs de blockchain ?

Qu’on le veuille ou non, l’essor des jetons non fongibles en tant que moteur de plaisir et de profit a été l’une des grandes histoires du monde de la technologie en 2021. L’utilisation de la blockchain pour créer des objets numériques uniques avec une propriété vérifiable et transférable a ouvert de nouvelles possibilités dans l’art, les cartes à collectionner numériques et les jeux. Au moins pour le moment, il semble probable que d’autres formes de médias suivront.

Récemment, j’ai écrit sur la manière dont les NFT remettent en question les hypothèses de la génération actuelle sur le jeu : créer un jeu de bas en haut plutôt que de haut en bas, comme le fait le projet Loot ; ou permettre aux joueurs de gagner de l’argent directement à partir de leur gameplay, comme l’est Axie Infinity. Aleksander Larsen, directeur de l’exploitation de la société mère d’Axie, m’a dit qu’il espère que le jeu arrivera dans les magasins d’applications mobiles, y compris Apple, dans les prochains mois.

Mais vendredi, il est devenu clair que de tels jeux ne seront pas les bienvenus partout. Voici Mitchell Clark ici à The Verge :

Les jeux qui utilisent la technologie blockchain ou permettent aux utilisateurs d’échanger des NFT ou des crypto-monnaies ne seront pas autorisés sur Steam, selon une règle ajoutée à la liste « Ce que vous ne devriez pas publier sur Steam » de Valve. Le changement a été signalé par SpacePirate, un développeur travaillant sur un jeu basé sur NFT, qui a déclaré que le changement était dû au fait que la société n’autorisait pas les éléments de jeu qui pourraient avoir une valeur réelle.

Steam, si vous n’êtes pas familier, est le plus grand distributeur de logiciels de jeux sur PC au monde. Avec plus de 120 millions d’utilisateurs mensuels, c’est l’endroit par défaut pour la plupart des joueurs sur PC pour acheter des téléchargements numériques. Et la semaine dernière, alors que certains jeux basés sur la blockchain commençaient à apparaître sur la plate-forme, Steam a sorti le tapis sous eux. La société mère Valve n’a pas encore fait de commentaire au-delà de sa mise à jour des règles de Steam.

Le développeur d’Age of Rust, un prochain jeu d’aventure qui attribuera des NFT aux joueurs qui résoudront des énigmes, faisait partie de ceux dont les titres ont été supprimés de la plate-forme. Le développeur, SpacePirate Games, a déploré cette décision.

« Le point de vue de Steam est que les objets ont une valeur et ils n’autorisent pas les objets qui peuvent avoir une valeur réelle sur leur plate-forme », a tweeté le compte officiel du jeu. « Bien que je respecte leur choix, je crois fondamentalement que les NFT et les jeux blockchain sont l’avenir. C’est pourquoi j’ai commencé ce voyage avec vous tous.

Mais lorsqu’une porte de l’App Store se ferme, une autre s’ouvre. L’Epic Games Store, un rival de Steam que le fabricant de Fortnite a présenté en 2018, a rapidement déclaré qu’il était « ouvert » à envisager des jeux basés sur NFT. Voici à nouveau Clark :

Lorsque nous avons demandé à autoriser les jeux comportant des NFT, Epic nous a dit qu’il y aurait des limitations, mais qu’il était prêt à travailler avec les « premiers développeurs » dans le « nouveau domaine ». Epic dit que les jeux devraient se conformer aux lois financières, indiquer clairement comment la blockchain est utilisée et avoir une classification par âge appropriée. Il indique également que les développeurs ne pourront pas utiliser le service de paiement d’Epic pour accepter la crypto; ils devraient plutôt utiliser leurs propres systèmes de paiement.

L’une des raisons pour lesquelles cela a été une surprise est que quelques semaines plus tôt, le PDG d’Epic, Tim Sweeney, avait semblé se laver complètement les mains de la blockchain. « Nous ne touchons pas aux NFT », a-t-il tweeté, « car tout le domaine est actuellement empêtré dans un mélange insoluble d’escroqueries, de fondations technologiques décentralisées intéressantes et d’escroqueries. »

Sweeney est bien dans le courant dominant des commentaires techniques lorsqu’il s’inquiète que les NFT soient une arnaque. Lorsque j’ai écrit à propos d’Axie la semaine dernière, beaucoup d’entre vous ont partagé des sentiments similaires avec moi sur le serveur Sidechannel Discord et dans vos réponses par e-mail. Ces projets NFT ne sont-ils pas fondamentalement des systèmes pyramidaux, vous vous êtes demandé ; Pourquoi tout cela doit-il être sur la blockchain? Il existe d’autres façons de représenter la rareté numérique au-delà de la blockchain, m’avez-vous dit.

Dans tous les cas, broyer plusieurs heures par jour pour gagner de l’argent en jouant à un clone de Pokémon ne ressemble guère à l’idée que la plupart des gens se font d’un bon moment. S’il s’agit d’un travail à temps plein, pouvez-vous vraiment l’appeler un jeu ?

Malgré ces objections, le développement se poursuit. Chaque jour s’accompagne d’une nouvelle série d’annonces de financement pour des projets basés sur la blockchain, des centaines de millions de dollars étant alloués à des startups axées sur la cryptographie et à des fonds de capital-risque. Les jeux, qui se sont avérés être l’un des premiers projets de cryptographie à attirer une base d’utilisateurs qui fait autre chose que d’échanger de l’argent, figurent souvent de manière significative dans ces annonces de collecte de fonds. (Voici 4,6 millions de dollars pour une entreprise qui loue des monstres Axie aux joueurs en échange d’une tranche de leurs revenus, par exemple.)

Tout cela va bientôt mettre les plates-formes dans la même position que Steam. Laissons-nous ces choses entrer dans le magasin ou non? La chose facile à faire est de dire « non » – mais cela crée une opportunité pour quiconque est prêt à dire oui.

Certes, la vente d’objets en jeu a une histoire mouvementée. Le célèbre dungeon crawler de Blizzard, Diablo III, a mis en place une maison d’enchères officielle dans le jeu il y a une décennie pour permettre aux joueurs de vendre des épées, des armures et d’autres biens rares qu’ils avaient gagnés au cours d’une bataille virtuelle. Ces articles n’étaient pas uniques comme le sont les NFT, mais ils étaient rares et avaient une valeur réelle. Malheureusement, Blizzard a découvert que sa maison de vente aux enchères avait complètement cassé le jeu : tout à coup, les gens pouvaient simplement payer pour le gagner.

Voici Bo Moore écrivant dans Wired en 2013, lorsque la maison de vente aux enchères a été fermée :

Diablo n’a pas plus de donjons, plus de boss, etc. Les joueurs jouent simplement le même cortège de niveaux sur des niveaux de difficulté de plus en plus difficiles, récupérant de mieux en mieux un butin. En d’autres termes, le butin n’est pas seulement un coup de main vers leur objectif ultime – un meilleur butin est l’objectif ultime. Et avec la maison d’enchères, les joueurs ont découvert que le meilleur moyen de l’obtenir était de simplement l’acheter. […] Et la prochaine chose que vous savez, ils ne jouent plus le jeu. Pourquoi le feraient-ils, alors que la structure de récompense qui les inciterait autrement à jouer n’était plus là ? Sans la promesse de meilleures choses, Diablo était tout bâton et pas de carotte.

Les jeux qui développent cette dynamique de « payer pour gagner » sont parmi les titres les plus détestés – mais ils sont très présents. Les jeux qui offrent des téléchargements gratuits, comme le font de nombreux jeux mobiles, permettent souvent aux joueurs de payer pour obtenir des avantages par rapport à leurs rivaux de téléchargement gratuit, même si cela aggrave l’expérience de la plupart des utilisateurs. Les jeux plus respectables, comme Fortnite, ne vendent que des articles cosmétiques. Mais l’économie pay-to-win est réelle.

Bien sûr, il n’y a aucune raison pour que les NFT en jeu achetés à des tiers donnent aux joueurs des avantages dans le jeu. Un skin Fortnite unique créé par un artiste populaire pourrait avoir de la valeur à la fois pour la personne qui l’a vendu et pour celui qui l’a acheté, et l’équilibre du gameplay ne changerait pas du tout.

Mais même pour les plates-formes enclines à prendre en charge les intégrations de blockchain, il reste un certain nombre d’obstacles à surmonter du côté de la politique et de l’expérience utilisateur. Comment et où se déroulent l’achat et la vente ? La plate-forme obtient-elle une part de la vente ? Et si les NFT affectent la façon dont le jeu est joué, plutôt que simplement son apparence, comment le développeur s’assure-t-il que le jeu est équilibré et accessible à un grand nombre de joueurs ?

Les plateformes seront confrontées à un choix

Les questions se posent en premier au jeu, mais il est facile d’imaginer qu’elles surgissent ailleurs dans la nouvelle économie. Et quand ils le feront, les plateformes seront confrontées à un choix : tout fermer, comme l’a fait Steam, et parier que tout l’engouement pour la crypto tombera un jour dans l’océan ; ou soyez curieux à ce sujet, à la manière d’Epic, et voyez s’il existe un moyen de canaliser tout cet enthousiasme des développeurs vers quelque chose de créatif et de rentable.

Il convient de noter que la plupart des fervents partisans de l’autre grande prédiction du monde de la technologie concernant l’avenir cette année – le métaverse – se rangent fermement du côté de l’intégration NFT. Mark Zuckerberg a décrit cet été aux employés de Facebook un monde dans lequel les gens loueraient un jour de l’art NFT comme décorations pour des fêtes en réalité virtuelle. L’idée de skins NFT uniques dans lesquels les gens peuvent habiller leurs avatars et les transporter d’un endroit à un autre virtuel est à la base du métavers, comme le décrivent le plus souvent les futuristes.

Peut-être que tout cela tombera aussi dans l’océan. Mais d’une manière ou d’une autre, je pense que la rareté numérique arrive sur les plateformes. Et quand ce sera le cas, ils auront beaucoup à repenser. Pour l’instant, Valve ne perd rien en laissant derrière lui les NFT. Mais un jour viendra peut-être où des entreprises comme Valve seront laissées pour compte et des développeurs comme SpacePirate qui riront jusqu’à la banque.