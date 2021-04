Comment les NFT, DeFi et Web 3.0 sont liés

Alors que la blockchain elle-même fournit les constructions technologiques pour faciliter l’échange, l’appropriation et la confiance dans le réseau, c’est dans la numérisation des éléments de valeur que la tokenisation des actifs est essentielle. La tokenisation est le processus de conversion des actifs et des droits d’une propriété en une représentation numérique, ou jeton, sur un réseau blockchain.

Il est important de faire la distinction entre la crypto-monnaie et les actifs tokenisés pour comprendre les véhicules d’échange, les modèles d’évaluation et la fongibilité à travers les différents réseaux de valeur qui émergent et posent des problèmes d’interopérabilité. Ce ne sont pas seulement des défis techniques, mais aussi des défis commerciaux liés aux swaps équitables.

La tokenisation des actifs peut conduire à la création d’un modèle commercial qui alimente la propriété fractionnée, la capacité de posséder une instance d’un actif de grande taille. En discutant de la tokenisation des actifs dans un article précédent, j’ai également mentionné la valeur d’une économie d’instance dans la démocratisation de la finance, du commerce et de l’accès mondial, ainsi que dans la création d’un marché mondial plus large à une échelle jamais vue auparavant.

Avec les actifs numériques et leur fongibilité dans un écosystème blockchain, il existe différents moteurs de valorisation. Ceux-ci incluent: 1) des jetons basés sur des modèles économiques cryptographiques qui sont motivés par l’offre et la demande, et l’utilité du réseau; 2) les jetons non fongibles, ou NFT, qui ont une valeur intrinsèque telle que l’identification, les diplômes et les dossiers de santé – essentiellement, des jetons qui sont de simples validations de preuve de l’existence, de l’authenticité et de la propriété des actifs numériques; et 3) les jetons fongibles qui sont évalués sur diverses bases, telles que la somme totale de l’activité économique dans le réseau (crypto-monnaie), son utilité (contrats intelligents et traitement du réseau de transaction), les valeurs attribuées (pièces stables et jetons de sécurité), etc. au.

Dans cet article, j’aborde la question complexe de la montée hyperbolique et rapide des NFT, après une ascension tout aussi fulgurante de la finance décentralisée, ou DeFi, créant des innovations étonnantes – avec une immense promesse de démocratisation, de nouveaux modèles commerciaux et des marchés mondiaux avec un accès mondial – tous alimentés par le principe de base de la décentralisation et les constructions fondamentales de la tokenisation et des portefeuilles. Alors que les NFT peuvent être caractérisés comme des jetons cryptographiques uniques en leur genre avec une certaine valeur intrinsèque pour un détenteur ou pour un marché (art, objets de collection), le mouvement NFT est le signe d’une révolution de jetons plus importante qui non seulement alimentera une innovation massive et croissance des protocoles Web 3.0 mais aussi tester la résolution du mouvement DeFi, ainsi que sa capacité à se croiser et à fournir des plateformes et un véhicule d’échange pour tous les types de jetons.

Croissance des protocoles Web 3.0

Les deux premières générations de protocoles Web concernaient principalement la diffusion d’informations et la connexion des personnes. Ils ont alimenté une croissance massive de l’information et de la collaboration, et ont fait des merveilles pour connecter le monde. Cependant, ces protocoles Web n’ont jamais été conçus pour déplacer des objets de valeur. De plus, alors que l’ère du Web 2.0 atteignait son plein potentiel, des vulnérabilités telles que les «fake news» et le «relais groupé» du mouvement des actifs via une série d’intermédiaires sont apparues. Les menaces pesant sur l’infrastructure commerciale et financière du système risquent de le déstabiliser.

Le Web 3.0 promet de protéger tout ce que nous apprécions: l’information, la vérité et les actifs numériques – à la fois fongibles et non fongibles. Alors que le Web 2.0 a été porté par l’avènement du social, du mobile et du cloud, le Web 3.0 repose en grande partie sur trois nouvelles couches d’innovation technologique: l’informatique de pointe, les réseaux de données décentralisés et l’intelligence artificielle.

La croissance des NFT a non seulement permis aux artistes, aux professionnels qualifiés et aux entrepreneurs d’encapsuler l’innovation sous une forme symbolique, mais a également alimenté la démocratisation de la plate-forme comme l’une des promesses de la technologie blockchain. L’infrastructure sous-jacente comprend des technologies de stockage décentralisées, des protocoles de consensus efficaces, de l’informatique hors chaîne et des réseaux Oracle pour fournir la connectivité et la validation aux systèmes existants.

Collectivement, l’ensemble de technologies Web 3.0 envisage un réseau connecté, sans confiance et responsable pour fournir efficacement de la valeur, créant ainsi une infrastructure pour des choses de valeur. Les NFT représentent à la fois des entités transférables et des jetons non transférables que nous apprécions. Ces derniers incluent des éléments tels que notre identification, nos dossiers de santé et nos passeports, des éléments qui nous représentent et nous permettent de participer à l’économie numérique avec nos propres identités numériques uniques.

Alors que nous osons envisager un changement vers un monde avec un contrôle décentralisé, une gouvernance basée sur une technologie distribuée qui remet en question tous les modèles commerciaux et une structure de gouvernance fondée sur des cadres commerciaux centralisés, nous devons réfléchir à certaines choses. Non seulement le changement lui-même, mais aussi les éléments de motivation, d’incitation et de monétisation qui alimentent et permettent à l’infrastructure économique de déplacer des choses qui ont de la valeur – en suivant ainsi notre perception changeante et la réalisation ultérieure de cette valeur.

Intersection avec la finance – DeFi

DeFi est le mouvement dans l’espace des applications blockchain qui exploite la technologie de réseau décentralisé pour perturber et forcer la transformation d’anciens produits financiers en protocoles transparents et sans confiance, facilitant la création de valeur numérique et la diffusion avec peu ou pas d’intermédiaires. Il est largement compris et accepté que – en raison de nouvelles synergies et de la co-création via de nouvelles interactions numériques et des mécanismes d’échange de valeur – la technologie blockchain jette les bases d’un réseau transactionnel numérique de confiance qui, en tant que plate-forme désintermédiée, alimente la croissance des marchés et marchés secondaires.

Alors que DeFi vise à tenir la promesse de la démocratisation de la finance, les NFT testent la résolution de DeFi en proposant une classe d’actifs compétitive mais inclusive, ainsi que des moyens de fournir un moyen d’échange, la fongibilité par d’autres classes d’actifs fongibles et des liquidités sur un marché traditionnellement illiquide.

Les classes d’actifs résultant des protocoles DeFi et des NFT profitent des avantages de la propriété fractionnée des actifs, brouillant les frontières entre les classes d’actifs et utilisant des constructions comme les portefeuilles numériques comme réceptacle pour elles. Tout cela est pris en charge par les couches sous-jacentes du Web 3.0 qui fournissent la sécurité et la disponibilité via la décentralisation, ainsi que la confiance et l’immuabilité via le consensus, étendant ces principes à l’infrastructure informatique de base comme le stockage et l’interconnexion.

La commercialisation des protocoles Web 3.0, qui se manifestent sous la forme de jetons d’utilité fongibles, brouille davantage les lignes avec divers produits d’innovation financière introduits par DeFi (tels que les actifs de base et les dérivés), des produits également tokenisés. Ainsi, alors que la décentralisation est le thème sous-jacent – et que le portefeuille et le jeton sont des constructions fondamentales – ces lignes floues sont assez profondes.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en matière d’investissement. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques et les lecteurs doivent mener leurs propres recherches lorsqu’ils prennent une décision.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont la seule de l’auteur et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Nitin Gaur est le fondateur et directeur d’IBM Digital Asset Labs, où il élabore des normes et des cas d’utilisation de l’industrie et travaille à faire de la blockchain pour l’entreprise une réalité. Auparavant, il a été directeur de la technologie d’IBM World Wire et d’IBM Mobile Payments and Enterprise Mobile Solutions, et il a fondé IBM Blockchain Labs où il a dirigé l’effort visant à établir la pratique de la blockchain pour l’entreprise. Nitin est également un ingénieur distingué IBM et un maître inventeur IBM avec un riche portefeuille de brevets. De plus, il est chargé de recherche et de gestionnaire de portefeuille pour Portal Asset Management, un fonds multi-gestionnaires spécialisé dans les actifs numériques et les stratégies d’investissement DeFi.