Les NFT sont clairement sur une trajectoire de collision avec l’intelligence artificielle, qui débloquera en théorie toutes sortes de nouveaux utilitaires, y compris des avatars pilotés par l’IA qui peuvent tenir des conversations.

Cependant, comme peu de gens comprennent le fonctionnement de ce type d’IA, il est extrêmement facile de tromper les acheteurs. Récemment, une poignée de projets NFT dits « intelligents » ou « intelligents » ont commencé à créer des hamburgers numériques, les commercialisant comme une « IA » révolutionnaire, obtenant le soutien d’investisseurs influents et battant des records de revente. Bientôt, le marché sera inondé d' »IA NFT », dont la grande majorité sont absolument, positivement, NGMI (ne va pas y arriver).

Lauren Kunze est la PDG de Pandorabots, une plate-forme de chatbot leader qui alimente les applications d'IA conversationnelles pour les développeurs et les marques mondiales, et sa filiale ICONIQ, qui crée une IA incarnée comme Kuki : un socialbot qui a échangé plus d'un milliard de messages avec 25 millions de fans humains.

Voici cinq drapeaux rouges à surveiller :

1) C’est un deepfake bon marché

Si vous n’avez pas encore vu de portrait émouvant propulsé par deepfake, la première fois ressemble à une sérieuse magie de Harry Potter qui prend vie. Mais cette sorcellerie apparente est en fait assez accessible aux simples moldus grâce à de nombreuses applications gratuites (par exemple, TokkingHeads, MyHeritage, Wombo) qui vous permettent de transformer n’importe quelle image en contenu deepfake basé sur une vidéo source. Donc, si vous créez ou possédez déjà des NFT et que vous souhaitez les faire bouger, vous pouvez le faire vous-même à moindre coût. Tout ce qui va au-delà d’un mouvement minimal, comme cligner des yeux ou respirer, peut briser l’illusion en raison d’incongruités inévitables entre l’image et la vidéo source sous-jacente. Ainsi, si vous voyez un NFT en mouvement qui ne bouge pas beaucoup, il s’agit presque certainement d’un logiciel deepfake standard, et non d’une sauce IA secrète spéciale.

Ces deepfakes bon marché sont utilisés pour annoncer des choses comme des portraits de personnages historiques qui, lorsqu’ils sont connectés à GPT-3, pourraient converser avec vous en temps réel. Le fait est que lancer une conversation en temps réel avec une IA nécessite un modèle 3D CG. Donc, si vous tombez sur un deepfake annoncé comme capable de converser en temps réel, une sonnette d’alarme devrait retentir car les deepfakes ne fonctionnent pas vraiment de manière autonome. Au contraire, ils comptent sur la superposition du visage de quelqu’un sur un acteur dans une vidéo pendant la post-production (par exemple, Zuck sur Trey Parker ou Tom Cruise sur un imitateur talentueux de TikTok), ou lors d’un appel vidéo (par exemple, Deep Elon Zoom-bombing utilisant des logiciel comme Avatarify).

2) Il utilise GPT-3 ou a d’autres dépendances tierces

Le modèle de langage Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) est incroyable pour générer des mots et des images dans le style d’une personne ou d’un genre spécifique avec suffisamment d’exemples. Des modèles de langage géants et génératifs – en plus d’être lents à répondre et si coûteux à former que GPT-3, formé pré-COVID, ne sait toujours pas que le virus existe – sont formés sur l’Internet public, ce qui s’apparente un peu à boire d’un public toilettes. Les êtres humains sont également généralement des monstres bavards lorsqu’ils parlent à des logiciels (et entre eux) sur Internet, mais même les joueurs humains d’un jeu de rôle alimenté par GPT-3 ont été dérangés lorsque l’algorithme a inséré des enfants dans des scénarios sexuels. C’est pourquoi OpenAI prend grand soin de restreindre fortement les cas d’utilisation de chatbot – et pourquoi tout projet NFT prétendant utiliser GPT-3, en particulier pour alimenter des « personnalités » complémentaires, devrait faire sourciller.

Après des années de bêta limitée avec une longue liste d’attente, OpenAI vient d’annoncer que son API GPT-3 est désormais généralement disponible pour les développeurs. (Jusqu’à ce que Microsoft – qui a financé et apparemment exclusivement sous licence GPT-3 – ferme l’IA « ouverte ».) Jusqu’à présent, certains arrivants avec un accès anticipé ont utilisé GPT-3 pour créer et vendre des « personnalités » uniques pour votre NFT. Mais maintenant que l’API est vraiment ouverte à tous, la réalité est que n’importe qui peut générer une « personnalité » alimentée par GPT-3 en lui fournissant quelques exemples de textes. Que OpenAI permette à votre cas d’utilisation particulier de rester en ligne est une autre histoire. L’été dernier, le Chronicle a publié une histoire déchirante sur un homme qui a utilisé un service alimenté par GPT-3 pour ramener à la vie son fiancé décédé sur la base de leurs textes. Des mois plus tard, dans une tournure déchirante, OpenAI a fermé le service sans avertissement pour avoir enfreint ses conditions strictes ; La fiancée de Joshua, Jessica, est essentiellement décédée deux fois. Les NFT GPT-3 sont susceptibles de subir le même sort. Les NFT concernent en fin de compte une propriété vérifiée. Si votre NFT « IA » bavard dépend de services tiers que le vendeur ne possède, ne développe ni ne contrôle, que possédez-vous exactement ?

3) L’IA est « sur la feuille de route » (et partout dans les supports marketing)

Alors que l’utilisation de GPT-3 ou toute dépendance à des tiers est une raison pour une sérieuse pause, « IA » dans les documents marketing ou la feuille de route d’un projet sans aucune preuve de son existence dans le produit réel est un drapeau rouge. L’IA n’est pas un ingrédient que tout le monde peut simplement ajouter au mélange à condition de disposer de plus de ressources et de plus de temps. Pourtant, étant donné le récent buzz autour de certains projets AI NFT, les gens préfigurent maintenant les projets avec «IA» presque aussi rapidement qu’ils ajoutent «Metaverse» à tout.

4) L’équipe n’a pas d’expérience en IA

En cas de doute, la page d’équipe d’un projet indique généralement si elle a une prière d’accomplir une feuille de route ambitieuse pour l’IA. Zéro expertise en IA = énorme drapeau rouge.

Même les équipes dotées d’un savoir-faire en IA ont souvent du mal à livrer. Par exemple, Little Sophia : une miniature de l’étrange robot humanoïde Sophia qui a levé plusieurs tours de financement participatif depuis 2019, avec une date de navire en retrait perpétuel (décembre 2022 au moment d’écrire ces lignes) et des bailleurs de fonds de plus en plus furieux et désabusés. Sophia, qui a fait la une des journaux en mai pour avoir vendu un NFT qui prétendait à tort être le premier art numérique par un non-humain, et dont les créateurs ont déclaré qu’il était « fondamentalement vivant », est une grande partie du problème du battage médiatique de l’IA. (Le NFT vendu aux enchères pour 688 888 $ a en fait été réalisé en collaboration avec un véritable artiste humain et est précédé de plusieurs décennies par des artistes numériques de l’IA comme Aaron de Harold Cohen).

Malheureusement, en ce qui concerne le grand public, ces astuces marketing, notamment l’octroi de la citoyenneté saoudienne à Sophia, semblent en fait fonctionner. En 2017, une émanation de l’équipe derrière Sophia a levé 36 millions de dollars en moins d’une minute dans une offre initiale de pièces pour construire une «intelligence générale artificielle» ou «AGI» décentralisé sur la blockchain. La dernière fois que j’ai vérifié, ils – ainsi que les géants de la technologie et les meilleurs chercheurs en IA – n’ont pas encore résolu l’AGI. La morale de l’histoire : même si l’équipe a de l’expérience en IA, elle peut encore échouer, et si leur expérience principale est dans les ICO, le marketing ou d’autres programmes d’enrichissement rapide, il est peut-être temps de courir pour les collines.

5) Une rose d’un autre nom sent… comme une tulipe

En parlant de marketing, ce gars qui a inventé le pet rock analogique était un génie. (Également millionnaire, après avoir vendu plus d’un million de roches pour animaux de compagnie à quatre dollars la pièce.) Les roches n’étaient que des roches, avec un joli manuel d’entretien et d’alimentation rempli de jeux de mots (alerte spoiler : ils n’en avaient pas besoin) emballés dans une boîte en carton. Mais les appeler un « animal de compagnie » a déclenché une mode comparable à Beanie Babies ou, oserais-je dire, Bored Apes. A savoir, le soi-disant « premier iNFT », vendu aux enchères chez Sotheby’s pour près d’un demi-million de dollars, n’est en fait qu’un chatbot attaché à un avatar : une technologie qui, bien que moins ancienne que les roches, existe depuis le années 1960. Ce qui est parfaitement bien, tant que les acheteurs savent que ce qu’ils achètent n’est en fait qu’un chatbot incarné sous un autre nom.

Indépendamment de l’emballage, les avatars alimentés par chatbot – hum – AI NFT sont une « nouvelle » catégorie prometteuse (un peu comme le métaverse a une « seconde vie »). Les NFT sont sur le point de révolutionner la propriété numérique et de remettre l’argent là où il appartient de droit : de nouveau entre les mains des créateurs. Mais même si l’industrie surmonte d’autres obstacles comme son empreinte carbone élevée, nous ne réussirons à généraliser l’adoption que si nous dénonçons collectivement les escroqueries et le bruit afin qu’un travail de qualité puisse briller.