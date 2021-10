Comment les NFT ont réussi à prospérer en Chine malgré des réglementations cryptographiques strictes

Le rythme de l’innovation, de la croissance et de l’enthousiasme autour des NFT a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années. Alors que McDonald’s de Chine a offert plus de 188 NFT à l’occasion de son 31e anniversaire, les NFT ont réussi à trouver une marge de manœuvre pour sortir de l’interdiction de la Chine, cependant, il y a un hic.

Même si les NFT sont étroitement liés aux cryptos, les entreprises chinoises excluent le mot « jeton » lors de la traduction de « jeton non fongible » en chinois. En fait, sur le plan technologique, certains abandonnent complètement l’infrastructure mondiale de la blockchain Ethereum.

Les communautés NFT, des spéculateurs JPEG aux clubs de jeu pour gagner, fonctionnaient bien en Chine même après plusieurs répressions cryptographiques. Par exemple, le Club721, le plus récent club NFT du quartier, est passé d’un groupe fondateur de sept personnes à plus de 7 000 membres de la communauté.

Alibaba et Tencent ont déserté Ethereum et se sont tournés vers leur propre infrastructure de blockchain semi-privée. Les deux entreprises ont précisé que les œuvres d’art NFT qu’elles vendaient étaient frappées sur leurs « chaînes d’alliance » respectives. C’est une forme de blockchain hybride qui n’est pas complètement décentralisée mais plutôt réglementée par un groupe sélectionné de membres.

NFT sans crypto ?

L’unicité du NFT disparaît lorsque la décentralisation est supprimée. Cependant, cela n’a pas empêché les marques, les événements et les artistes chinois grand public d’en faire encore plus. En fait, l’espace de jetons non fongibles en Chine a donné un coup de pouce à Alipay avec l’émission et la vente de la torche NFT par les organisateurs des Jeux asiatiques de 2022.

Les artistes grand public affiliés à l’État mettaient également leur travail aux enchères en tant que NFT. L’un des plus gros contrats NFT de la région a été le premier film du célèbre artiste Cai Guo-Qiang, NFT. Il s’est vendu pour 2,5 millions de dollars à Hong Kong, où les transactions cryptographiques sont toujours légales.

Le géant chinois du commerce électronique, Alibaba, a publié son premier NFT de style « Dunhuang » en juin 2021 et a depuis publié 50 NFT de gâteau de lune sur sa plate-forme de commerce électronique Taobao à la fin septembre. De plus, sous la marque « Big Mac Rubik’s Cube », MacDonald’s en Chine a publié un ensemble de 188 NFT à l’occasion de son 31e anniversaire à distribuer aux employés dans le cadre du cadeau.

.@McDonalds lance #bigmac Rubik’s cube #NFT collectible sur #CONFLUX dans l’exemple ultime de l’est rencontre l’ouest. #nftcollector pic.twitter.com/nj4xWY0Ltu – Officiel du réseau Conflux (@Conflux_Network) 8 octobre 2021

Quelle est la prochaine étape pour les NFT en Chine ?

Même si les NFT vendus en Chine diffèrent complètement des autres ailleurs car les jetons ne sont pas échangeables et ne peuvent être achetés qu’avec des yuans, un journal public chinois a récemment mis en garde contre une « énorme bulle » dans les NFT.

Pendant ce temps, les géants chinois du jeu pourraient rapidement incorporer des NFT dans leur réseau de jeu existant pour créer un métavers avec l’aide de réseaux d’entreprise comme AntChain d’Ant Group. Cependant, il reste à voir comment la localisation NFT en Chine se déroulera à l’avenir.