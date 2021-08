Comment les NFT ont révolutionné la propriété foncière virtuelle ⋆ Crypto new media

in

Le concept de terrain virtuel existe depuis des décennies, comme avec les jeux Multi-User Dungeon de la fin des années 70. Ces jeux basés sur du texte ont évolué en MMORPG comme Worldsaway et Dreamscape, jusqu’aux expériences terrestres virtuelles immersives d’aujourd’hui comme No Man’s Sky ou Minecraft.

Cependant, ces plateformes terrestres virtuelles ont toutes un point commun : elles sont centralisées, ce qui signifie que les joueurs ne possèdent pas vraiment leurs actifs virtuels. Les développeurs ne tirent pas de profit supplémentaire lorsqu’un utilisateur achète un actif virtuel, et les joueurs ne peuvent pas échanger des terres virtuelles contre des actifs numériques ayant une valeur réelle, comme Bitcoin ou Ether.

Il en résulte un écosystème où les développeurs sont sous-payés et les scandales abondent lorsque les joueurs perdent l’accès à leurs comptes sur le coup de tête d’une entité centralisée. Les NFT résolvent ces problèmes et, par conséquent, le marché des NFT est passé de seulement 13 millions de dollars l’année dernière à plus de 2,5 milliards de dollars aujourd’hui.

L’évolution du terrain virtuel

Les NFT ont révolutionné le marché foncier virtuel en créant une plate-forme véritablement décentralisée, transparente et sécurisée pour la propriété d’actifs virtuels.

Cela signifie que lorsqu’un joueur achète une parcelle de terrain virtuel, elle lui appartient de manière vérifiable, et il n’y a pas d’autorité centralisée pour bloquer son compte ou lui retirer ses actifs. En effet, les NFT sont essentiellement comme n’importe quel autre actif blockchain : ils ont un prix, ils peuvent être achetés ou vendus sur un marché libre et ils sont protégés par une cryptographie distribuée.

Les joueurs possèdent également véritablement leurs noms numériques, avatars et autres éléments numériques tels que les skins et les illustrations. Étant donné que ces actifs appartiennent au joueur, il peut les échanger librement avec d’autres joueurs dans le même jeu ou même dans différents jeux. Le résultat est une économie plus dynamique où tous les utilisateurs sont récompensés pour leur contribution à la santé du réseau.

Étant donné que tout le monde possède ses propres actifs sur un grand livre public partagé, aucun intermédiaire n’est nécessaire pour arbitrer les transactions entre les utilisateurs. En prime, cela a permis aux petits studios de jeux de réaliser des économies réelles et des modèles de monétisation avec leurs jeux.

Enfin, étant donné que toutes les informations sur chaque parcelle de terrain virtuel sont stockées sur la chaîne (et donc consultables par le public), les joueurs peuvent être assurés que toute modification de ces informations sera également reflétée sur la chaîne – il n’y a pas besoin de serveurs ou de bases de données centralisés qui pourrait être compromis ou arrêté à tout moment.

À eux seuls, ces avantages ont fait des NFT le choix préféré des développeurs qui créent de nouvelles expériences de monde virtuel. Next Earth construit le premier monde virtuel entièrement décentralisé, où toutes les transactions foncières virtuelles sont effectuées via la blockchain publique Ethereum. Cela inclut le marché, qui agit comme un hub central où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des NFT.

La vision

À plus long terme, des idées comme Ready Player One envisagent un monde dans lequel posséder un terrain virtuel est aussi courant que posséder une propriété physique aujourd’hui.

Ces concepts sont sur le point de devenir une réalité avec l’utilisation des NFT pour les terrains virtuels, puisque vous possédez un titre cryptographiquement vérifiable sur le terrain que vous pouvez prouver à tout acheteur potentiel.

Un monde virtuel entrelacé avec le nôtre nécessiterait en effet ces fonctionnalités, car les gens doivent être assurés qu’ils posséderont et contrôleront leur moi virtuel. En conséquence, l’impact des TVN sur la propriété foncière virtuelle ne fait que commencer.

Implications pour les plateformes de terres virtuelles traditionnelles

Les NFT ont permis aux développeurs de créer des mondes plus immersifs et de vivre de leur passion, tout en offrant aux joueurs la propriété complète de leurs actifs numériques. De même, puisqu’il n’y a pas d’intermédiaire pour réduire les transactions, les opérateurs de jeux peuvent facturer moins cher le contenu ou les services premium sans craindre de perdre de l’argent.

Grâce à des initiatives comme Polygon Studio, qui offre 100 millions de dollars aux projets de jeux NFT, nous verrons de plus en plus de projets de jeux décentralisés. Cela alimentera même les studios de jeux décentralisés, qui fourniront un contenu de haute qualité à grande échelle sans avoir à compromettre les bénéfices des développeurs par le biais de publicités ou de murs payants intrusifs.

Pour que les plates-formes terrestres virtuelles traditionnelles comme Minecraft et Roblox profitent de ces avantages, elles devront introduire les NFT. En effet, ces plates-formes commencent déjà à évoluer dans cette direction, car Roblox a récemment eu son premier monde de jeu basé sur la blockchain, et Microsoft a lancé un programme qui récompense les joueurs avec des NFT Minecraft. De toute évidence, il y a un bel avenir pour la propriété foncière virtuelle, qui s’oriente de plus en plus vers les TVN.