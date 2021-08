Comment les NFT peuvent aider les influenceurs à monétiser leur contenu ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/08/coins-1726618_1920-460×306.jpg

Traditionnellement, la plupart des gens définissent les NFT comme de l’art numérique, mais il existe de nombreuses autres applications potentielles. Voyons ce qui s’en vient.

Qu’est-ce qu’un NFT ?

Les jetons non fongibles (NFT) tirent leur nom de l’une des propriétés qui peuvent constituer un actif cryptographique. Les crypto-monnaies, telles que les jetons Bitcoin, Ethereum ou ERC-20 sont fongibles, ce qui signifie que toutes les unités de l’offre sont interchangeables les unes avec les autres et conservent leur valeur si elles sont divisées. En substance, lorsque vous détenez 1 ETH dans votre portefeuille, vous ne vous souciez généralement pas de savoir lequel des plus de 117 millions d’ETH qui existent actuellement.

Les NFT, quant à eux, ont des propriétés spéciales qui rendent chaque jeton unique. Essentiellement, un NFT vous donne la preuve cryptographique que vous êtes le seul propriétaire de tout actif virtuel auquel le NFT est associé. Ces actifs peuvent par exemple être des images numériques, des vidéos, de la musique, mais encore des choses plus abstraites comme la propriété intellectuelle, les licences d’utilisation numérique ou les polices d’assurance. Selon le type de NFT, vous pouvez librement répertorier le jeton sur une place de marché en ligne ou transférer le jeton dans le portefeuille de quelqu’un d’autre.

Les influenceurs peuvent transformer leur contenu en NFT

L’un des cas d’utilisation des NFT est la monétisation du contenu. Par exemple, les influenceurs peuvent convertir leurs Tweets, vidéos YouTube, clips TikTok ou publications Instagram en NFT et les vendre. Cela peut prendre de nombreuses formes, telles que l’ajout de souvenirs numériques en échange de dons ou d’abonnements Patreon. Mais avec une portée suffisante, votre contenu peut valoir beaucoup plus pour vos fans avides.

Comme l’un des premiers exemples, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a transformé son tout premier tweet en un NFT, qui s’est vendu pour près de 3 millions de dollars. Mais les possibilités vont bien au-delà de ces annonces ponctuelles. Par exemple, les créateurs de contenu pourraient créer des copies limitées d’un NFT à partir des moments les plus emblématiques de leur carrière en ligne, ou même produire en masse des NFT en vrac qui se vendent à un prix inférieur et ciblent leurs fans moyens. Une autre option consiste à inclure les droits de propriété intellectuelle sur leur contenu dans le NFT.

Enfin, ils peuvent produire de l’art numérique exclusif accompagnant leur contenu régulier. Cela crée à la fois une source de revenus supplémentaire et peut augmenter la portée du créateur de contenu dans la communauté de l’art numérique.

Le problème est qu’il n’y a pas encore de solution simplifiée pour créer des NFT à un niveau général. Les marchés NFT qui existent actuellement exigent que les utilisateurs aient au moins une certaine connaissance des crypto-monnaies et de la technologie blockchain. Afin de créer des NFT, vous avez besoin d’un portefeuille crypto avec au moins une certaine quantité de crypto-monnaie pour payer les frais de transaction. Il en va de même pour l’achat et la vente de NFT. Cela signifie que le cercle des créateurs et acheteurs de NFT est toujours limité aux initiés de la crypto.

La place du marché

La plateforme de commerce électronique Uquid vise à combiner les meilleurs éléments du monde de la finance décentralisée (DeFi) et des NFT. Au cœur d’Uquid, il existe un marché en ligne qui propose des milliers d’articles, allant des jeux vidéo et des logiciels, aux crédits mobiles et aux cartes-cadeaux, en passant par les crédits pour les entreprises de services publics telles que les fournisseurs d’électricité, d’Internet et d’assurance.

En plus des options de paiement traditionnelles, la place de marché accepte diverses crypto-monnaies et les projets de cryptographie peuvent même demander l’ajout de leur propre jeton à la liste. Cette combinaison de DeFi et de commerce électronique permet aux acheteurs et aux vendeurs de supprimer les intermédiaires tels que les services de paiement, ce qui rend l’échange de biens et de services plus efficace et permet aux clients de réaliser des économies.

Plus récemment, Uquid a lancé son propre marché NFT, spécialement adapté aux besoins des influenceurs et des créateurs de contenu. En septembre 2021, Uquid prévoit de faire passer le nombre de NFT proposés de 40 000 à plus d’un million de jetons. Avec le marché, les utilisateurs peuvent convertir directement le contenu de leurs canaux de médias sociaux en NFT. À l’heure actuelle, Uquid est le seul marché NFT qui prend pleinement en charge les YouTubers, TikTokers, les streamers et autres influenceurs des médias sociaux.

Uquid espère créer un processus plus simple et plus efficace pour créer et vendre des NFT qui ne nécessitent pas de portefeuille crypto. Au lieu de cela, Uquid utilise le même système de paiement que sur son marché habituel pour les paiements. Également en septembre, Uquid publiera une fonctionnalité d’achat immédiat et de paiement ultérieur dans son système de paiement. Les acheteurs peuvent ensuite faire envoyer les NFT à leur portefeuille Binance Smart Chain, ce qui est une solution plus rentable qu’Ethereum.

Image parSteve Buissinne de Pixabay