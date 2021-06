Comment les notes de fin de soirée de Jimmy Fallon et Stephen Colbert ont été affectées par le retour du public en studio

En fait, les trois grands ne sont pas encore tous de retour. Jimmy Kimmel en direct ! films en dehors de New York et est toujours sans foule à ce stade, bien que l’émission ait révélé que le public des studios en direct reviendrait lorsque Los Angeles (et l’État de Californie) lèveraient toutes ses restrictions COVID. Les restrictions de la ville ont été levées le 15 juin, mais on ne sait toujours pas quand le spectacle accueillera à nouveau un public complet. On ne sait pas quand Late Late Show With James Corden et Late Night With Seth Meyers reviendraient à un public complet en studio.