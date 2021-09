Comment les nouveaux magasins de commerce électronique peuvent tirer parti de la preuve sociale

Créer des ventes pour toute entreprise de commerce électronique n’est pas facile. Mais c’est particulièrement difficile pour les petites entreprises et les nouvelles. Ces entreprises ont un budget plus petit et chaque action entreprise compte.

Donc, si vous démarrez une nouvelle entreprise, vous devez créer la configuration dès le début pour vous assurer que les gens font confiance à votre entreprise dès le départ. Et comment faites-vous cela?

La réponse est en utilisant la preuve sociale.

Nous allons voir comment vous pouvez tirer parti de la preuve sociale pour développer votre activité de commerce électronique. Plongeons-nous.

Pourquoi les petites et nouvelles entreprises devraient tirer parti de la preuve sociale

La preuve sociale est un phénomène psychologique où les gens font quelque chose ou font des choix basés sur le comportement des autres.

Par exemple, si vous vous dirigez vers un restaurant et que vous en voyez deux côte à côte avec le même menu, la même gamme de prix et le même décor, vous choisissez celui qui a le plus de clients.

Ou si vous deviez choisir un film à regarder, vous choisissez celui qui a les meilleures notes et les meilleures critiques.

C’est la preuve sociale en action et en l’ajoutant à votre site Web de commerce électronique des manières suivantes, vous commencerez à voir plus de ventes et une croissance commerciale plus rapide.

Ainsi, créer des configurations dans votre entreprise pour mettre en évidence la preuve sociale est une activité essentielle que vous devriez entreprendre dès le début. Examinons des manières spécifiques de créer une preuve sociale pour votre entreprise.

Recueillir des témoignages

Vos clients existants peuvent être vos meilleurs avocats. Contactez vos clients et demandez-leur de créer des témoignages que vous pourrez partager sur votre site Web.

Pour faciliter les choses, créez un formulaire de commentaires et posez quelques questions qui permettent aux clients de décrire en détail leur expérience avec votre entreprise.

Vous pouvez utiliser vos soumissions de formulaires pour créer un tableau de témoignages sur votre site Web.

Si vous voulez avoir un impact plus puissant, essayez d’obtenir un témoignage vidéo où votre client parle de ses problèmes commerciaux et de la façon dont travailler avec votre marque a fait la différence. Vous pouvez organiser des entretiens en ligne et les enregistrer. Ensuite, modifiez et publiez des extraits de témoignages de vos clients pour mettre en évidence différents aspects de votre entreprise.

Encouragez les clients à laisser des avis et des notes

Les produits avec des avis et des notes génèrent des ventes plus élevées que ceux qui n’ont pas d’avis. Il est important que vous incitiez les clients à laisser une note et un avis sur votre site Web. Même si vous obtenez une variété d’évaluations et de critiques allant de négatives à positives, vous verrez toujours plus de ventes que si vous n’aviez absolument aucune critique du tout.

Tout ce que vous avez à faire pour encourager les avis est d’envoyer des rappels à vos acheteurs ou simplement d’ajouter la possibilité de laisser une note sur vos produits.

Partagez le contenu de vos clients

Les gens partagent souvent leurs expériences avec les produits et les marques via les médias sociaux. En utilisant les bons hashtags ou en recherchant des mentions de marque, vous pouvez découvrir ce que les gens disent de votre entreprise en ligne.

Présentez les publications de vos clients sur votre propre flux de médias sociaux. Vous pouvez également créer un flux social directement sur votre site Web avec un plugin de flux social. Voici un exemple de marque proposant du contenu créé par l’utilisateur avec un flux social.

Lorsque les personnes qui visitent votre site de commerce électronique voient du contenu de médias sociaux présentant votre produit ou votre marque mais créé par d’autres personnes, elles seront convaincues que votre entreprise est légitime et seront plus susceptibles d’acheter chez vous.

Créer des notifications push

Les notifications push sont extrêmement avantageuses car elles vous permettent d’envoyer des messages aux utilisateurs lorsqu’ils sont actifs en ligne. Cela signifie que les chances qu’ils voient votre contenu sont extrêmement élevées et qu’ils seront également plus susceptibles de s’y engager.

À l’aide d’un plugin de notification push, créez des messages partageant l’état des ventes de vos produits. Par exemple, si un produit est en rupture de stock, un message push peut être automatiquement envoyé pour indiquer comment votre produit se vend rapidement et va s’épuiser.

En outre, une autre façon d’utiliser les notifications push consiste à lancer un message mentionnant l’emplacement à partir duquel un achat récent a eu lieu. Ainsi que la date à laquelle cela s’est produit.

Une telle preuve d’activité contribue grandement à augmenter rapidement les conversions et à créer une preuve sociale.

Mettez en valeur vos références professionnelles

Votre entreprise a-t-elle remporté des prix ? Votre produit est-il présenté sur une publication ou un site Web majeur? Êtes-vous membre d’une association ou d’un organisme important dans votre industrie? Si tel est le cas, vous devriez partager ces informations avec votre public.

Ajoutez des badges présentant vos certifications, la reconnaissance des médias et d’autres informations d’identification lorsque des parties externes ont approuvé ou vérifié votre entreprise.

C’est un moyen puissant de tirer parti de l’impact de l’autorité pour créer une preuve sociale et renforcer la confiance dans votre site de commerce électronique.

Collaborer avec des influenceurs et des experts

Cela en dit long pour votre entreprise lorsque d’autres personnes vous donnent leur approbation. Contactez des experts et des influenceurs en ligne dont le contenu et la base d’abonnés correspondent à votre secteur ou domaine.

Demandez-leur d’examiner votre site Web ou votre produit et de partager leurs commentaires avec leur public.

Vous pouvez les inviter à collaborer avec vous par le biais d’entretiens, de promotions croisées sur vos blogs et réseaux sociaux, et d’autres moyens.

Le simple fait d’interagir avec d’autres marques et personnes confère une crédibilité à votre nouvelle entreprise que votre public remarquera.

A toi

Créer une entreprise de commerce électronique peut être très gratifiant tant que vous avez les bonnes configurations en place. L’une des activités de marketing les plus importantes que vous devez effectuer est de renforcer la confiance dans votre marque. Et le moyen le plus efficace de le faire est de créer une preuve sociale et de la mettre en évidence sur votre site.

J’ai partagé plusieurs façons dont la preuve sociale peut augmenter considérablement les ventes et la croissance de l’entreprise. Appliquez-les et vous donnerez un bon coup de pouce à votre entreprise naissante dès le départ.